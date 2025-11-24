В понедельник, 24 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского, игра начнется в 18:00.

Луганчане находятся в середине турнирной таблицы, и к очередному противостоянию подошли с шестиматчевой беспроигрышной серией (3 победы и 3 ничьи). А вот «Александрия», которая находится в зоне прямого вылета из УПЛ, имеет в своем пассиве пятиматчевую безвыигрышную серию (3 поражения и 2 ничьи). В прошлом туре луганская команда в гостевом поединке обыграла «Металлист 1925» (3:1), а «желто-черные» на своем поле уступили «Полесью» (0:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

