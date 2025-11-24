Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Александрия. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Заря
24.11.2025 18:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 17:07 | Обновлено 24 ноября 2025, 17:20
201
0

Заря – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13 тура Украинской Премьер-лиги

24 ноября 2025, 17:07 | Обновлено 24 ноября 2025, 17:20
201
0
Заря – Александрия. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 24 ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского, игра начнется в 18:00.

Луганчане находятся в середине турнирной таблицы, и к очередному противостоянию подошли с шестиматчевой беспроигрышной серией (3 победы и 3 ничьи). А вот «Александрия», которая находится в зоне прямого вылета из УПЛ, имеет в своем пассиве пятиматчевую безвыигрышную серию (3 поражения и 2 ничьи). В прошлом туре луганская команда в гостевом поединке обыграла «Металлист 1925» (3:1), а «желто-черные» на своем поле уступили «Полесью» (0:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.95 для луганской команды и 3.95 для александрийцев. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Заря
24 ноября 2025 -
18:00
Александрия
Тотал голов меньше 2.5 1.69 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Максим ФЕЩУК: «Мы просто подарили три забитых мяча»
Заключительный матч 13-го тура УПЛ: Заря и Александрия назвали составы
Экс-игрок Динамо: «У киевлян один нормальный матч за осень. Не понимаю»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Александрия Заря - Александрия текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
Футбол | 23 ноября 2025, 17:44 22
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?

Владислав на 20-й минуте открыл счет в матче с «Бетисом»

На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Футбол | 24 ноября 2025, 06:02 0
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд

У него есть долг по алиментам

Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Футбол | 24.11.2025, 07:02
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Флорентино ПЕРЕС: «В мире больше болельщиков Реала, чем население ЕС»
Футбол | 24.11.2025, 11:50
Флорентино ПЕРЕС: «В мире больше болельщиков Реала, чем население ЕС»
Флорентино ПЕРЕС: «В мире больше болельщиков Реала, чем население ЕС»
«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната
Футбол | 24.11.2025, 14:29
«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната
«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 8
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 50
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 3
Другие виды
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 16
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 16
Футбол
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 3
Бокс
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем