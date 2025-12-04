Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Не знаю, что будет дальше». Тренер Ворсклы рассказал о трансферах и планах
Украина. Первая лига
04 декабря 2025, 17:33 | Обновлено 04 декабря 2025, 17:44
«Не знаю, что будет дальше». Тренер Ворсклы рассказал о трансферах и планах

Куценко пока остается исполняющим обязанности

«Не знаю, что будет дальше». Тренер Ворсклы рассказал о трансферах и планах
ФК Ворскла. Валерий Куценко

Исполняюзий обязанности тренера Ворсклы Валерий Куценко рассказал о ситуации в команде после завершения первой части сезона.

«Я пока исполняющий обязанности тренера. Не было разговора с руководством, что будет дальше. Позже смогу это обсудить. Планы есть. В декабре будет мини-сбор на 10 дней».

«Трансферы? Татарков покинул команду. Приняли такое решение по Никите. Руководство просит, чтобы команда была моложе».

«У нас трансферные баны, поэтому переговоры ни с кем не идут. Если снимут баны, то посмотрим. Я еще не знаю, что руководство решит по поводу меня».

«Конечно, мы хотим вернуть ту Ворсклу, которая была», – сказал Куценко.

Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
