«Не знаю, что будет дальше». Тренер Ворсклы рассказал о трансферах и планах

Исполняюзий обязанности тренера Ворсклы Валерий Куценко рассказал о ситуации в команде после завершения первой части сезона.

«Я пока исполняющий обязанности тренера. Не было разговора с руководством, что будет дальше. Позже смогу это обсудить. Планы есть. В декабре будет мини-сбор на 10 дней».

«Трансферы? Татарков покинул команду. Приняли такое решение по Никите. Руководство просит, чтобы команда была моложе».

«У нас трансферные баны, поэтому переговоры ни с кем не идут. Если снимут баны, то посмотрим. Я еще не знаю, что руководство решит по поводу меня».

«Конечно, мы хотим вернуть ту Ворсклу, которая была», – сказал Куценко.