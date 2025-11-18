Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 ноября 2025, 12:47
Германия и Нидерланды – на ЧМ, Усик больше не абсолют, молодежка проиграла

Главные новости за 17 ноября на Sport.ua

Германия и Нидерланды – на ЧМ, Усик больше не абсолют, молодежка проиграла
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 17 ноября.

1А. Пощечина в направлении плей-офф. Германия разгромила Словакию
Команда Нагельсманна также помогла и Украине остаться в первой корзине плей-офф

1B. Сборная Нидерландов забила 4 мяча Литве и вышла в финальный раунд ЧМ
Команда Польши победила Мальту и будет играть в плей-офф квалификации

1C. Безумный камбек. Хорватия обыграла Черногорию в последнем матче отбора ЧМ
В параллельном матче Чехия уничтожила Гибралтар

2А. Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Германия разгромила Словакию, и этот результат на руку сине-желтым

2B. Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Польша и Словакия будут играть в плей-офф европейского отбора к ЧМ-2026

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
Украинец отказался от титула WBO, до статуса полноценного чемпиона повышен Уордли

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
Британский боксер был повышен в статусе после того, как Александр Усик отказался от пояса WBO

4. В спарринге также проиграли. Сборная Украины U-21 уступила Албании
Украинцы снова потерпели поражение

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа возвращается в ринг. Будет денежный бой
Джейк Пол подерется с Джошуа

5B. Не выставочный. Стало известно, по каким правилам пройдет бой Джошуа – Пол
Всего 8 раундов

6. Клуб Бундеслиги сделал предложение по украинскому форварду
«Гамбург» хочет подписать Даниила Сикана

7А. Украинки потерпели первое поражение на ЧМ и узнали соперниц в плей-офф
Состоялись последние матчи сине-желтых на групповом этапе мирового первенства по пляжному волейболу

7B. Есть медаль для Украины. Захареев пробился в полуфинал Кубка мира по боксу
Юрий одолел соперника из Тайваня раздельным решением судей

8. Они дождались. Барселона официально возвращается на легендарный стадион
Клубу дали разрешение играть на Камп Ноу

9. Украинский биатлонист объявил о завершении карьеры. Ему всего 24 года
Владислав Чихарь открыл свой магазин после спортивного этапа жизни

10. Чемпион чемпионов. Трамп и Селби определили победителя турнира в Лестере
Упорной борьбы не получилось, и Марк Селби выиграл матч со счетом 10:5

11A. В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера
Валерий Василенко – о выходе «сине-желтых» в плей-офф ЧМ-2026

11B. Загадка 9-го номера: почему в сборной Англии почти нет форвардов?
Кто придет на смену Гарри Кейну?

11С. Хоу Ифань и бесфлаговые возвращаются, чемпионки Европы – вне игры
В испанском Линаресе стартует женский командный чемпионат мира по шахматам

