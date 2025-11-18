Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 04:00 | Обновлено 18 ноября 2025, 04:36
1125
1

Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии

Германия разгромила Словакию, и этот результат на руку сине-желтым

18 ноября 2025, 04:00 | Обновлено 18 ноября 2025, 04:36
1125
1 Comments
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Увеличились шансы сборной Украины оказаться в первом корзине для квалификации чемпионата мира 2026.

Вечером 17 ноября Германия разгромила Словакию (6:0), и этот результат на руку сине-желтым – высокорейтинговая Бундесмашина не будет играть в плей-офф.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА пройдет в Цюрихе 20 ноября в 14:00 по киевскому времени.

Два места из четырех мест в первой корзине уже обеспечили себе Италия и почти наверняка Турция.

Команда Сергея Реброва получит место в первой корзине, если еще не более одной сборной с топ-рейтингом окажется на вторых местах в своих группах.

Оставшиеся конкуренты за место в первой корзине: Дания, Австрия, Швейцария и Бельгия.

Бельгия завершает групповой этап матчем против Лихтенштейна и практически наверняка выиграет группу и в плей-офф не сыграет.

Швейцария вряд ли растеряет перевес над сборной Косова, для которой задание – выиграть с разницей в 6 мячей – выглядит фантастическим сценарием. То есть, Швейцария с большой вероятностью тоже в плей-офф не сыграет.

А вот реальные конкуренты Украины за два места в корзине 1 – Дания и Австрия.

Сборной Украины нужен хотя бы один из двух таких результатов (18 ноября)

  • Дания не должна на выезде проиграть Шотландии
  • Австрия не должна дома проиграть Боснии и Герцеговине

Один негативный результат не будет критичным, но две неудачных игры из этого списка лишат Украину места в первой корзине.

Вероятность того, что сборная Украины удержится в первой корзине, выше 90%.

Участие в мартовских матчах плей-офф гарантировали себе:

  • Италия, Украина, Польша, Словакия, Чехия, Ирландия, Албания, Швеция, Румыния и Северная Ирландия.

В плей-офф выступят 12 команд, занявших вторые места, и 4 победителя групп Лиги на наций. Они будут разделены на 4 пути и сыграют по одному полуфиналу и финалу. Победители каждого пути получат путевку на ЧМ-2026.

Процедура жеребьевки. Команды распределят на 4 корзины в соответствии с рейтингом ФИФА, причем 4 победителя групп Лиги наций автоматически окажутся в четвертой корзине. Команды из корзины 1 будут играть в полуфиналах дома против соперника из корзины 4, а корзина 2 пересечется с корзиной 3. В полуфиналах хозяином будет сборная, которая выше по рейтингу. После формирования полуфинальных пар будет проведена отдельная жеребьевка хозяев финалов плей-офф.

Наиболее вероятные соперники Украины в полуфинале плей-офф – из корзины 4:

  • Швеция, Румыния, Северная Ирландия, а также Северная Македония или Уэльс.

Полуфиналы состоятся 26 марта, финалы – 31 марта 2026 года. Команды, которые проиграют в полуфиналах, в день финалов проведут товарищеский матч между собой. 4 победителя плей-офф выйдут в финальный раунд чемпионата мира 2026.

Прогнозируемое распределение по корзинам при жеребьевке плей-офф:

  • Корзина 1: Италия, Турция, Украина, Польша
  • Корзина 2: Уэльс, Словакия, Шотландия, Чехия
  • Корзина 3: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово
  • Корзина 4: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

Жирным шрифтом выделены команды, которые гарантировали себе участие в мартовском плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026

Команды, попавшие в плей-офф со второго места группы

  • Словакия, Украина, Ирландия, Польша, Италия, Албания, Чехия

Команды, попавшие в плей-офф отбора к ЧМ из Лиги наций

  • Румыния, Швеция, Северная Ирландия, а также Уэльс или Северная Македония

Посев сборных в плей-офф квалификации ЧМ-2026

Прогнозный посев при жеребьевке плей-офф квалификации ЧМ-2026

Потенциальные пары в полуфиналах и финалах плей-офф квалификации ЧМ-2026

По теме:
ПЭРРОТТ после хет-трика Венгрии: «Это впервые, когда я заплакал»
Белик рассказал, что помогло Украине выйти в плей-офф ЧМ-2026
ХОЛАНД: «При счете 1:1 он начал трогать меня за зад»
жеребьевка статьи сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу сборная Австрии по футболу эксклюзив ЧМ-2026 по футболу статистические расклады жеребьевка чемпионата мира сборная Словакии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анатолию Трубину нашли новую команду
Футбол | 17 ноября 2025, 09:18 4
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду

Цыткин считает, что украинскому голкиперу стоит попробовать силы в АПЛ

«Немного повезло». Сабо обратился к футболистам сборной Украины
Футбол | 17 ноября 2025, 23:02 2
«Немного повезло». Сабо обратился к футболистам сборной Украины
«Немного повезло». Сабо обратился к футболистам сборной Украины

Украинцы победили Исландию со счетом 2:0

В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
Футбол | 17.11.2025, 10:11
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Футбол | 17.11.2025, 13:12
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Сабо назвал игрока Украины, который его разочаровал в матче с Исландией
Футбол | 18.11.2025, 04:22
Сабо назвал игрока Украины, который его разочаровал в матче с Исландией
Сабо назвал игрока Украины, который его разочаровал в матче с Исландией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Отже, триматимемо сьогодні ввечері кулачки за Данію🇩🇰 і Австрію🇦🇹 ✊✊ 😊
Ответить
0
Популярные новости
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 7
Футбол
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
16.11.2025, 21:33 3
Теннис
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 68
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем