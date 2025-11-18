Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Германия разгромила Словакию, и этот результат на руку сине-желтым
Увеличились шансы сборной Украины оказаться в первом корзине для квалификации чемпионата мира 2026.
Вечером 17 ноября Германия разгромила Словакию (6:0), и этот результат на руку сине-желтым – высокорейтинговая Бундесмашина не будет играть в плей-офф.
Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА пройдет в Цюрихе 20 ноября в 14:00 по киевскому времени.
Два места из четырех мест в первой корзине уже обеспечили себе Италия и почти наверняка Турция.
Команда Сергея Реброва получит место в первой корзине, если еще не более одной сборной с топ-рейтингом окажется на вторых местах в своих группах.
Оставшиеся конкуренты за место в первой корзине: Дания, Австрия, Швейцария и Бельгия.
Бельгия завершает групповой этап матчем против Лихтенштейна и практически наверняка выиграет группу и в плей-офф не сыграет.
Швейцария вряд ли растеряет перевес над сборной Косова, для которой задание – выиграть с разницей в 6 мячей – выглядит фантастическим сценарием. То есть, Швейцария с большой вероятностью тоже в плей-офф не сыграет.
А вот реальные конкуренты Украины за два места в корзине 1 – Дания и Австрия.
Сборной Украины нужен хотя бы один из двух таких результатов (18 ноября)
- Дания не должна на выезде проиграть Шотландии
- Австрия не должна дома проиграть Боснии и Герцеговине
Один негативный результат не будет критичным, но две неудачных игры из этого списка лишат Украину места в первой корзине.
Вероятность того, что сборная Украины удержится в первой корзине, выше 90%.
Участие в мартовских матчах плей-офф гарантировали себе:
- Италия, Украина, Польша, Словакия, Чехия, Ирландия, Албания, Швеция, Румыния и Северная Ирландия.
В плей-офф выступят 12 команд, занявших вторые места, и 4 победителя групп Лиги на наций. Они будут разделены на 4 пути и сыграют по одному полуфиналу и финалу. Победители каждого пути получат путевку на ЧМ-2026.
Процедура жеребьевки. Команды распределят на 4 корзины в соответствии с рейтингом ФИФА, причем 4 победителя групп Лиги наций автоматически окажутся в четвертой корзине. Команды из корзины 1 будут играть в полуфиналах дома против соперника из корзины 4, а корзина 2 пересечется с корзиной 3. В полуфиналах хозяином будет сборная, которая выше по рейтингу. После формирования полуфинальных пар будет проведена отдельная жеребьевка хозяев финалов плей-офф.
Наиболее вероятные соперники Украины в полуфинале плей-офф – из корзины 4:
- Швеция, Румыния, Северная Ирландия, а также Северная Македония или Уэльс.
Полуфиналы состоятся 26 марта, финалы – 31 марта 2026 года. Команды, которые проиграют в полуфиналах, в день финалов проведут товарищеский матч между собой. 4 победителя плей-офф выйдут в финальный раунд чемпионата мира 2026.
Прогнозируемое распределение по корзинам при жеребьевке плей-офф:
- Корзина 1: Италия, Турция, Украина, Польша
- Корзина 2: Уэльс, Словакия, Шотландия, Чехия
- Корзина 3: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово
- Корзина 4: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия
Жирным шрифтом выделены команды, которые гарантировали себе участие в мартовском плей-офф.
Квалификация ЧМ-2026
Команды, попавшие в плей-офф со второго места группы
- Словакия, Украина, Ирландия, Польша, Италия, Албания, Чехия
Команды, попавшие в плей-офф отбора к ЧМ из Лиги наций
- Румыния, Швеция, Северная Ирландия, а также Уэльс или Северная Македония
Посев сборных в плей-офф квалификации ЧМ-2026
Прогнозный посев при жеребьевке плей-офф квалификации ЧМ-2026
Потенциальные пары в полуфиналах и финалах плей-офф квалификации ЧМ-2026
