Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 16:38 | Обновлено 17 ноября 2025, 16:49
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026

Жеребьевка финальной стадии пройдет 5 декабря в Вашингтоне

Getty Images/Global Images Ukraine

После выхода в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 сборная Украины получила шанс попасть в 3-ю корзину при жеребьевке финального турнира.

Жеребьевка плей-офф квалификации состоится 20 ноября в Цюрихе, а финального раунда чемпионата мира – 5 декабря в Вашингтоне. Украина завершила групповой этап на втором месте и теперь будет бороться за путевку в финальный турнир в плей-офф в марте 2026 года.

По новым правилам ФИФА, команды, прошедшие через плей-офф, теперь распределяются в корзины исходя из рейтинга сборной на момент жеребьевки, а не автоматически попадают в четвертую корзину, как это было ранее.

Если команда Сергея Реброва окажется в первой корзине для жеребьевки плей-офф, она сможет претендовать на попадание в третью корзину при распределении команд по группам для финального раунда. Такой статус даст команде Сергея Реброва гарантированно одного соперника ниже рейтингом в квартете на чемпионате мира.

Жеребьевка финального раунда ЧМ-2026 состоится 5 декабря в Вашингтоне.

Четыре победителя плей-офф УЕФА и два победителя межконтинентального плей-офф будут неизвестны на момент жеребьевки, так как эти матчи запланированы на март 2026 года.

В ходе жеребьевки ЧМ-2026 48 команд будут разделены на 4 корзины по 12 команд.

В первой корзине окажутся 3 принимающие страны и 9 лучших команд рейтинга ФИФА, исключая хозяев турнира. Во вторую, третью и четвертую корзины попадут остальные команды в соответствии с мировым рейтингом. 12 групп будут сформированы случайным образом, по одной команде из каждой корзины. Две команды из одной конфедерации не могут попасть в одну группу, за исключением команд УЕФА, для которых допускается наличие двух европейских сборных в одной группе.

Три принимающие страны заранее распределены по трем группам для удобства календаря. Мексика расположена в группе A и сыграет стартовый матч турнира 11 июня на стадионе Ацтека в Мехико. Канада и США распределены в группы B и D соответственно. Они сыграют третий и четвертый матчи турнира, оба – 12 июня.

Прогнозное распределение сборных по корзинам при жеребьевке ЧМ-2026

Зелеными отметками выделены команды, которые уже гарантировали себе путевку на ЧМ

New Zealander
З будь-ким тут буде заруба. Навіть з останньою по рейтингу Новою Зеландією ми ледве виграли 2-1 від них. Прохідних, легких суперників нема для нас
8number
Головне щоб не з Канадою в одну группу 😀
OLDTROLL
Немає гри при Реброві, ну немає, кваліфікацію потрібно ще пройти, а далі не зганьбитися, як на останньому Євро!
NemaScall
Мрії....... хіба на кокс до Мексики , а не футбол грати. Максимум ми вже досягли.
ВСЕЛЕННАЯ КИНОМАГИИ
Постійно якесь 💩💩💩 замість нормальної інформації. Україна разом з Польщею, Італією,Турцією в першій корзині, навіщо писати маячню та збивати людей з пантелику... Вже не знають про що писати і пишуть 💩💩💩 аби тільки привернути увагу 
