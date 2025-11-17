Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026

После выхода в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 сборная Украины получила шанс попасть в 3-ю корзину при жеребьевке финального турнира.

Жеребьевка плей-офф квалификации состоится 20 ноября в Цюрихе, а финального раунда чемпионата мира – 5 декабря в Вашингтоне. Украина завершила групповой этап на втором месте и теперь будет бороться за путевку в финальный турнир в плей-офф в марте 2026 года.

По новым правилам ФИФА, команды, прошедшие через плей-офф, теперь распределяются в корзины исходя из рейтинга сборной на момент жеребьевки, а не автоматически попадают в четвертую корзину, как это было ранее.

Если команда Сергея Реброва окажется в первой корзине для жеребьевки плей-офф, она сможет претендовать на попадание в третью корзину при распределении команд по группам для финального раунда. Такой статус даст команде Сергея Реброва гарантированно одного соперника ниже рейтингом в квартете на чемпионате мира.

Четыре победителя плей-офф УЕФА и два победителя межконтинентального плей-офф будут неизвестны на момент жеребьевки, так как эти матчи запланированы на март 2026 года.

В ходе жеребьевки ЧМ-2026 48 команд будут разделены на 4 корзины по 12 команд.

В первой корзине окажутся 3 принимающие страны и 9 лучших команд рейтинга ФИФА, исключая хозяев турнира. Во вторую, третью и четвертую корзины попадут остальные команды в соответствии с мировым рейтингом. 12 групп будут сформированы случайным образом, по одной команде из каждой корзины. Две команды из одной конфедерации не могут попасть в одну группу, за исключением команд УЕФА, для которых допускается наличие двух европейских сборных в одной группе.

Три принимающие страны заранее распределены по трем группам для удобства календаря. Мексика расположена в группе A и сыграет стартовый матч турнира 11 июня на стадионе Ацтека в Мехико. Канада и США распределены в группы B и D соответственно. Они сыграют третий и четвертый матчи турнира, оба – 12 июня.

