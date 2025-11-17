Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 06:35 | Обновлено 17 ноября 2025, 06:58
10781
4

Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине

Особое внимание приковано к поединкам Германии, Дании и Австрии

17 ноября 2025, 06:35 | Обновлено 17 ноября 2025, 06:58
10781
4 Comments
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины с большой вероятностью окажется в первом корзине для квалификации чемпионата мира 2026, однако есть сценарии, которые могут этому помешать.

В квалификации плей-офф ЧМ-2026 остаются два свободных места в первом корзине посева. Два уже забронированы – их обеспечили себе Италия и почти наверняка Турция (которая, конечно, вряд ли сможет выиграть у Испании с разницей в 7+ мячей).

Для сборной Украины ситуация остается открытой. Команда Сергея Реброва войдет в первую корзину, если еще не более одного конкурента за высокий посев окажется на вторых местах в своих группах.

Речь идет о Германии, Дании, Австрии, Швейцарии, Нидерландах и Бельгии.

Несколько соперников уже практически потеряли шансы сместить Украину. Бельгия завершает группу матчем против Лихтенштейна и имеет комфортное положение для выигрыша группы. Нидерланды в похожей ситуации – впереди поединок с Литвой, и Польша в последний тур не сможет отыграть разницу в 13 мячей. Швейцария также имеет большое преимущество и входит в последний тур с запасом над сборной Косово, которая вряд ли выиграет в 6 мячей, так что здесь риски минимальные.

Реальные конкуренты Украины за два места в корзине 1: Германия, Дания, Австрия.

Все решающие матчи состоятся 17 и 18 ноября.

Наибольшее значение будут иметь три матча, в которых Украине нужны благоприятные результаты:

  • Германия не должна дома проиграть Словакии (17 ноября)
  • Дания не должна на выезде проиграть Шотландии (18 ноября)
  • Австрия не должна дома проиграть Боснии и Герцеговине (18 ноября)

Один негативный результат из трех еще не станет критичным, но две неудачных игры из этого списка лишат Украину места в первой корзине.

Вероятность того, что сборная Украины удержится в первой корзине, выше 90%.

Ранее сборная Украины победила Исландию со счетом 2:0 в Варшаве, завершила групповой этап на втором месте и вышла в плей-офф. Жеребьевка плей-офф состоится 20 ноября в Цюрихе.

Участие в мартовских матчах плей-офф гарантировали себе:

  • Италия, Украина, Чехия, Ирландия, Албания, Швеция, Румыния и Северная Ирландия.

В целом в плей-офф выступят 12 команд, занявших вторые места, и 4 победителя групп Лиги на наций. Они будут разделены на 4 пути и сыграют по одному полуфиналу и финалу. Победители каждого пути получат путевку на ЧМ-2026.

Процедура жеребьевки уже утверждена. Команды распределят на 4 корзины в соответствии с рейтингом ФИФА, причем 4 победителя групп Лиги наций автоматически окажутся в четвертой корзине.

Команды из корзины 1 будут играть в полуфиналах дома против соперника из корзины 4, а корзина 2 пересечется с корзиной 3. В полуфиналах хозяином будет сборная, которая выше по рейтингу. После формирования полуфинальных пар будет проведена отдельная жеребьевка хозяев финалов плей-офф.

Наиболее вероятные соперники Украины в полуфинале плей-офф – из корзины 4:

  • Швеция, Румыния, Северная Ирландия, а также Северная Македония или Уэльс.

Полуфиналы состоятся 26 марта, финалы – 31 марта 2026 года. Команды, которые проиграют в полуфиналах, в день финалов проведут товарищеский матч между собой. 4 победителя плей-офф выйдут в финальный раунд чемпионата мира 2026.

Прогнозируемое распределение по корзинам при жеребьевке плей-офф:

  • Корзина 1: Италия, Турция, Украина, Польша
  • Корзина 2: Уэльс, Шотландия, Словакия, Чехия
  • Корзина 3: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово
  • Корзина 4: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

Жирным шрифтом выделены команды, которые гарантировали себе участие в мартовском плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026

Команды, попавшие в плей-офф со второго места группы

  • Украина, Ирландия, Италия, Албания, Чехия

Команды, попавшие в плей-офф отбора к ЧМ из Лиги наций

  • Румыния, Швеция, Северная Ирландия, а также Уэльс или Северная Македония

Посев сборных в плей-офф квалификации ЧМ-2026

Прогнозный посев при жеребьевке плей-офф квалификации ЧМ-2026

По теме:
Дубли Кейна и Холланда. Сколько теперь у них в истории квалификаций к ЧМ?
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
В Исландии назвали футболиста, который стал главным героем сборной Украины
жеребьевка сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу статистические расклады жеребьевка чемпионата мира сборная Германии по футболу сборная Дании по футболу сборная Австрии по футболу статьи эксклюзив
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(51)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дидье ДЕШАМ: «Мы увидели это и в матче с Украиной»
Футбол | 17 ноября 2025, 08:04 0
Дидье ДЕШАМ: «Мы увидели это и в матче с Украиной»
Дидье ДЕШАМ: «Мы увидели это и в матче с Украиной»

Тренер сборной Франции прокомментировал победу над Азербайджаном

Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Футбол | 16 ноября 2025, 09:39 10
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже

Команда после поражения провела тренировку

Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Футбол | 16.11.2025, 21:12
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Футбол | 16.11.2025, 09:11
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
«Зубиньо, я готова тебе каждый раз»: жена Зинченко обратилась к Зубкову
Футбол | 17.11.2025, 03:36
«Зубиньо, я готова тебе каждый раз»: жена Зинченко обратилась к Зубкову
«Зубиньо, я готова тебе каждый раз»: жена Зинченко обратилась к Зубкову
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
після перших матчів плей-оф буде жеребкування,
але чи будуть сіяні-несіяні команди?
Чи десь є роз'яснення щодо другого жереба?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Олег Мандрівник
А в финале отбора вторых мест будет Италия? тогда снова сушим тапки 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
15.11.2025, 09:55 5
Бокс
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
16.11.2025, 08:50 8
Футбол
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
15.11.2025, 13:01 6
Футбол
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 8
Футбол
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем