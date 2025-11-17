Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине

Сборная Украины с большой вероятностью окажется в первом корзине для квалификации чемпионата мира 2026, однако есть сценарии, которые могут этому помешать.

В квалификации плей-офф ЧМ-2026 остаются два свободных места в первом корзине посева. Два уже забронированы – их обеспечили себе Италия и почти наверняка Турция (которая, конечно, вряд ли сможет выиграть у Испании с разницей в 7+ мячей).

Для сборной Украины ситуация остается открытой. Команда Сергея Реброва войдет в первую корзину, если еще не более одного конкурента за высокий посев окажется на вторых местах в своих группах.

Речь идет о Германии, Дании, Австрии, Швейцарии, Нидерландах и Бельгии.

Несколько соперников уже практически потеряли шансы сместить Украину. Бельгия завершает группу матчем против Лихтенштейна и имеет комфортное положение для выигрыша группы. Нидерланды в похожей ситуации – впереди поединок с Литвой, и Польша в последний тур не сможет отыграть разницу в 13 мячей. Швейцария также имеет большое преимущество и входит в последний тур с запасом над сборной Косово, которая вряд ли выиграет в 6 мячей, так что здесь риски минимальные.

Реальные конкуренты Украины за два места в корзине 1: Германия, Дания, Австрия.

Все решающие матчи состоятся 17 и 18 ноября.

Наибольшее значение будут иметь три матча, в которых Украине нужны благоприятные результаты:

Германия не должна дома проиграть Словакии (17 ноября)

Дания не должна на выезде проиграть Шотландии (18 ноября)

Австрия не должна дома проиграть Боснии и Герцеговине (18 ноября)

Один негативный результат из трех еще не станет критичным, но две неудачных игры из этого списка лишат Украину места в первой корзине.

Вероятность того, что сборная Украины удержится в первой корзине, выше 90%.

Ранее сборная Украины победила Исландию со счетом 2:0 в Варшаве, завершила групповой этап на втором месте и вышла в плей-офф. Жеребьевка плей-офф состоится 20 ноября в Цюрихе.

Участие в мартовских матчах плей-офф гарантировали себе:

Италия, Украина, Чехия, Ирландия, Албания, Швеция, Румыния и Северная Ирландия.

В целом в плей-офф выступят 12 команд, занявших вторые места, и 4 победителя групп Лиги на наций. Они будут разделены на 4 пути и сыграют по одному полуфиналу и финалу. Победители каждого пути получат путевку на ЧМ-2026.

Процедура жеребьевки уже утверждена. Команды распределят на 4 корзины в соответствии с рейтингом ФИФА, причем 4 победителя групп Лиги наций автоматически окажутся в четвертой корзине.

Команды из корзины 1 будут играть в полуфиналах дома против соперника из корзины 4, а корзина 2 пересечется с корзиной 3. В полуфиналах хозяином будет сборная, которая выше по рейтингу. После формирования полуфинальных пар будет проведена отдельная жеребьевка хозяев финалов плей-офф.

Наиболее вероятные соперники Украины в полуфинале плей-офф – из корзины 4:

Швеция, Румыния, Северная Ирландия, а также Северная Македония или Уэльс.

Полуфиналы состоятся 26 марта, финалы – 31 марта 2026 года. Команды, которые проиграют в полуфиналах, в день финалов проведут товарищеский матч между собой. 4 победителя плей-офф выйдут в финальный раунд чемпионата мира 2026.

Прогнозируемое распределение по корзинам при жеребьевке плей-офф:

Корзина 1: Италия , Турция, Украина , Польша

, Турция, , Польша Корзина 2: Уэльс, Шотландия, Словакия, Чехия

Корзина 3: Ирландия , Албания , Босния и Герцеговина, Косово

, , Босния и Герцеговина, Косово Корзина 4: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

Жирным шрифтом выделены команды, которые гарантировали себе участие в мартовском плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026

Команды, попавшие в плей-офф со второго места группы

Украина, Ирландия, Италия, Албания, Чехия

Команды, попавшие в плей-офф отбора к ЧМ из Лиги наций

Румыния, Швеция, Северная Ирландия, а также Уэльс или Северная Македония

Посев сборных в плей-офф квалификации ЧМ-2026

Прогнозный посев при жеребьевке плей-офф квалификации ЧМ-2026