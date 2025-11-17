Они дождались. Барселона официально возвращается на легендарный стадион
Клубу дали разрешение играть на Камп Ноу
Барселона объявила о том, что получила разрешение вернуться на свой легендарный стадион Камп Ноу, который будет открыт после завершения реконструкции.
Первая игра на обновленной арене состоится 22 ноября в рамках матча Ла Лиги против Атлетика Бильбао.
Каталонская команда возвращается на свою арену после паузы, которая затянулась почти на 2,5 года – сперва были проблемы с реконструкцией, а затем местные власти долгое время откладывали выдачу разрешения.
Команда была вынуждена играть матчи на резервной арене.
Hemos soñado con el regreso. Ahora lo vivimos.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 17, 2025
Volvemos a casa. Volvemos al Spotify Camp Nou. 🏟️💙❤️ pic.twitter.com/2wQXnknQ8H
