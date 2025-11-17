Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Они дождались. Барселона официально возвращается на легендарный стадион
Испания
17 ноября 2025, 17:10 | Обновлено 17 ноября 2025, 18:18
Они дождались. Барселона официально возвращается на легендарный стадион

Клубу дали разрешение играть на Камп Ноу

AS

Барселона объявила о том, что получила разрешение вернуться на свой легендарный стадион Камп Ноу, который будет открыт после завершения реконструкции.

Первая игра на обновленной арене состоится 22 ноября в рамках матча Ла Лиги против Атлетика Бильбао.

Каталонская команда возвращается на свою арену после паузы, которая затянулась почти на 2,5 года – сперва были проблемы с реконструкцией, а затем местные власти долгое время откладывали выдачу разрешения.

Команда была вынуждена играть матчи на резервной арене.

Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
