Они дождались. Барселона официально возвращается на легендарный стадион

Барселона объявила о том, что получила разрешение вернуться на свой легендарный стадион Камп Ноу, который будет открыт после завершения реконструкции.

Первая игра на обновленной арене состоится 22 ноября в рамках матча Ла Лиги против Атлетика Бильбао.

Каталонская команда возвращается на свою арену после паузы, которая затянулась почти на 2,5 года – сперва были проблемы с реконструкцией, а затем местные власти долгое время откладывали выдачу разрешения.

Команда была вынуждена играть матчи на резервной арене.