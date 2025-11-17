Турция17 ноября 2025, 17:23 |
Клуб Бундеслиги сделал предложение по украинскому форварду
«Гамбург» хочет подписать Даниила Сикана
17 ноября 2025, 17:23
Клуб немецкой Бундеслиги «Гамбург» в зимнее трансферное окно может пополниться украинским легионером.
Сообщается, что «динозавры» сделали предложение по 24-летнему центрфорварду «Трабзонспора» Даниилу Сикану.
Украинский футболист нацелен на то, чтобы в январе покинуть свой нынешний клуб, где практически не имеет игровой практики (112 минут в сезоне).
Напомним, Сикан перешел в «Трабзонспор» из «Шахтера» в январе нынешнего года за 6 миллионов евро.
