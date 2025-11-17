Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В спарринге также проиграли. Сборная Украины U-21 уступила Албании
Товарищеские матчи
Албания U21
17.11.2025 19:00 – FT 2 : 0
УКРАИНА U21
Сборная УКРАИНЫ
17 ноября 2025, 20:58 | Обновлено 17 ноября 2025, 21:30
В спарринге также проиграли. Сборная Украины U-21 уступила Албании

Украинцы снова потерпели поражение

УАФ

Сборная Украины U-21 провела товарищеский матч против Албании. В конце прошлой недели команда Унаи Мельгосы проиграла Турции, ухудшив свои шансы на выход на чемпионат Европы. Албанцы подобных проблем не испытывают, поскольку они станут одними из хозяев будущего Евро.

Албанцы агрессивно начали встречу и завладели преимуществом. Активными действиями выделялся Эрмир Рашица, который выступает за харьковский «Металлист 1925». Сначала Рашица из выгодной позиции не попал в дальний угол, а затем с его ударом справился Долгий.

Вскоре украинцы начали больше владеть мячом, но опасных моментов у ворот соперников создать не смогли. А хозяева поля очередной свой шанс реализовали. После навеса со штрафного Бррути сделал скидку во вратарскую, и все тот же Рашица несильно пробил. Долгий поймал мяч, но сделал это уже за линией ворот. Перед перерывом «сине-желтые» едва не сравняли счет, но Царенко не сумел реализовать выход один на один с голкипером, пробив мимо цели.

Гости активно начали вторую половину встречи, но только прострел Кревсуна со штрафного заставил поволноваться поклонников албанской сборной. Украинцы владели территориальным преимуществом, но албанцы довольно уверенно оборонялись.

Вырвать ничью в конце поединка мог Мельниченко, но с близкого расстояния с разворота он несильно пробил в голкипера. В компенсированное время албанцы поставили точку в матче, когда после розыгрыша углового «сине-желтые» наблюдали, как соперник без сопротивления подходит к их воротам и отдает результативную передачу на Котэ.

Следующие матчи сборная Украины U-21 проведет в марте следующего года, и первым из них станет поединок против Литвы.

Товарищеский матч.

Албания U-21 – Украина U-21 – 2:0

Голы: Рашица (38), Котэ (95)

Предупреждения: Пендрека (80) – Кревсун (80), Степанов (88)

Албания U-21 (стартовый состав): Симони, Баши, Рамай, Фикай, Кунти, Пендрека, Фетаи, Шеху, Алили, Бррути, Рашица.

Украина U-21: Долгий, Огарков (Корнийчук, 75), Холод (Кисиль, 66), Мельниченко, Гусев (Крупский, 46), Пастух, Ващенко (Варфоломеев, 82), Царенко (Кревсун, 46), Гусол (Маткевич, 46), Пищур, Слесарь (Степанов, 75).

Эльбассон (Албания)

АЛБАНИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

ВИДЕО. Албания U-21 забила второй гол Украине в компенсированное время
ВИДЕО. Албания U-21 вышла вперед в игре с Украиной. Забил игрок из УПЛ
Албания U-21 – Украина U-21 – 2:0. Последний матч года. Видео голов и обзор
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 4
Андрій Заліщук
MaximusOne
Віталій Ткачук
