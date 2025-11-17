Албания U21

В понедельник, 17 ноября, состоится товарищеский матч, в котором будут играть молодежные сборные Албании и Украины. Матч пройдет в Эльбасане (Албания) на поле стадиона «Эльбасан Арена», начало – в 19:00 по Киеву.

Албания U-21

Молодёжная сборная Албании U-21 готовится к домашнему Евро-турниру, который Албания примет вместе с Сербией, пропуская при этом отборочный цикл на чемпионат Европы-2027. Для албанцев это будет лишь второе участие на Евро в истории сборной: первый и пока единственный раз команда выходила на турнир в 1984 году, где уступила Италии в 1/4 финала.

В этом году албанцы провели восемь товарищеских матчей в рамках подготовки к домашнему турниру. Результаты пока скромные — три победы, четыре поражения и одна ничья, но команда демонстрирует стабильную оборону и редко пропускает больше одного мяча за игру. Особо стоит отметить последние успехи сборной: две победы подряд, пусть и над не самыми сильными соперниками. В октябре албанцы обыграли Сан-Марино 2:0, а совсем недавно минимально переиграли Молдову 1:0.

Украина U-21

Подопечные Унаи Мельгосы на данный момент не могут похвастаться успехами в отборе на чемпионат Европы-2027. Команда занимает третье место в группе с 4 очками после четырёх игр. Начало для украинцев выглядело обнадеживающе: разгром Литвы 4:0 и ничья с Венгрией 3:3, где у сборной были все шансы на победу, если бы не грубые ошибки в обороне.

Однако последние два матча против сильнейших соперников в группе получились неудачными. Сначала минимальное поражение от Хорватии 0:1, где украинцам повезло, что соперник не забил больше. Моменты у нашей команды были редкими, а хорваты выглядели значительно сильнее. А затем последовало ещё одно поражение — от Турции с тем же счётом 0:1. Первый тайм прошёл невзрачно, команда оживилась лишь во второй половине, но не реализовала несколько хороших моментов и пропустила гол.

У команды и тренерского штаба будет время для работы над ошибками в течение всей зимы, ведь следующие матчи отбора пройдут только в марте. Чтобы реально претендовать на выход на Евро, необходимо набрать минимум 10 очков из возможных 12. Ближайший резерв подопечных Унаи Мельгосы сможет проявить себя в предстоящем товарищеском матче против Албании. Это станет хорошим тестом как для самой молодежной сборной, так и для тренерского штаба, который сможет наглядно оценить игроков и сделать выводы при формировании оптимального состава к последующим официальным матчам.

История встреч

Молодёжные сборные Албании и Украины встречались между собой трижды: два раза — в квалификации к Евро-2006 и один раз — в товарищеском матче в 2012 году. В двух поединках преимущество было на стороне украинцев, которые уверенно побеждали соперников 3:0 и 5:0. Ещё одна встреча завершилась результативной ничьей — 1:1.

Прогноз на противостояние

Сборная Албании U-21 не демонстрирует яркий и результативный футбол. В этом году из восьми товарищеских матчей шесть завершились с тоталом меньше 2,5, что говорит о закрытой игре команды и скромной результативности против соперников. Сборная Украины U-21 в последних матчах также не отличается высокой результативностью. В предстоящей встрече для команды будет особенно важно сохранить свои ворота в неприкосновенности — впервые за четыре игры. Учитывая, что это последний матч в году и возможно использование экспериментальных составов, можно предположить, что встреча будет низовой.

Ориентировочные составы

Можно попробовать предсказать состав нашей сборной с учетом того, что здесь может быть ротация состава.

Украина U-21: Пахолюк, Огарков, Мельниченко, Кисиль, Гусев, Пастух, Варфоломеев, Глущенко, Слесар, Пищур, Синчук.