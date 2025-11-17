Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Албания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс товарищеского матча
Товарищеские матчи
Албания U21
17.11.2025 19:00 - : -
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Сборная УКРАИНЫ
17 ноября 2025, 00:11 | Обновлено 17 ноября 2025, 00:13
85
0

Албания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс товарищеского матча

Последний матч в году для молодежки

17 ноября 2025, 00:11 | Обновлено 17 ноября 2025, 00:13
85
0
Албания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс товарищеского матча
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 17 ноября, состоится товарищеский матч, в котором будут играть молодежные сборные Албании и Украины. Матч пройдет в Эльбасане (Албания) на поле стадиона «Эльбасан Арена», начало – в 19:00 по Киеву.

Албания U-21

Молодёжная сборная Албании U-21 готовится к домашнему Евро-турниру, который Албания примет вместе с Сербией, пропуская при этом отборочный цикл на чемпионат Европы-2027. Для албанцев это будет лишь второе участие на Евро в истории сборной: первый и пока единственный раз команда выходила на турнир в 1984 году, где уступила Италии в 1/4 финала.

В этом году албанцы провели восемь товарищеских матчей в рамках подготовки к домашнему турниру. Результаты пока скромные — три победы, четыре поражения и одна ничья, но команда демонстрирует стабильную оборону и редко пропускает больше одного мяча за игру. Особо стоит отметить последние успехи сборной: две победы подряд, пусть и над не самыми сильными соперниками. В октябре албанцы обыграли Сан-Марино 2:0, а совсем недавно минимально переиграли Молдову 1:0.

Украина U-21

Подопечные Унаи Мельгосы на данный момент не могут похвастаться успехами в отборе на чемпионат Европы-2027. Команда занимает третье место в группе с 4 очками после четырёх игр. Начало для украинцев выглядело обнадеживающе: разгром Литвы 4:0 и ничья с Венгрией 3:3, где у сборной были все шансы на победу, если бы не грубые ошибки в обороне.

Однако последние два матча против сильнейших соперников в группе получились неудачными. Сначала минимальное поражение от Хорватии 0:1, где украинцам повезло, что соперник не забил больше. Моменты у нашей команды были редкими, а хорваты выглядели значительно сильнее. А затем последовало ещё одно поражение — от Турции с тем же счётом 0:1. Первый тайм прошёл невзрачно, команда оживилась лишь во второй половине, но не реализовала несколько хороших моментов и пропустила гол.

У команды и тренерского штаба будет время для работы над ошибками в течение всей зимы, ведь следующие матчи отбора пройдут только в марте. Чтобы реально претендовать на выход на Евро, необходимо набрать минимум 10 очков из возможных 12. Ближайший резерв подопечных Унаи Мельгосы сможет проявить себя в предстоящем товарищеском матче против Албании. Это станет хорошим тестом как для самой молодежной сборной, так и для тренерского штаба, который сможет наглядно оценить игроков и сделать выводы при формировании оптимального состава к последующим официальным матчам.

История встреч

Молодёжные сборные Албании и Украины встречались между собой трижды: два раза — в квалификации к Евро-2006 и один раз — в товарищеском матче в 2012 году. В двух поединках преимущество было на стороне украинцев, которые уверенно побеждали соперников 3:0 и 5:0. Ещё одна встреча завершилась результативной ничьей — 1:1.

Прогноз на противостояние

Сборная Албании U-21 не демонстрирует яркий и результативный футбол. В этом году из восьми товарищеских матчей шесть завершились с тоталом меньше 2,5, что говорит о закрытой игре команды и скромной результативности против соперников. Сборная Украины U-21 в последних матчах также не отличается высокой результативностью. В предстоящей встрече для команды будет особенно важно сохранить свои ворота в неприкосновенности — впервые за четыре игры. Учитывая, что это последний матч в году и возможно использование экспериментальных составов, можно предположить, что встреча будет низовой.

Ориентировочные составы

Можно попробовать предсказать состав нашей сборной с учетом того, что здесь может быть ротация состава.

Украина U-21: Пахолюк, Огарков, Мельниченко, Кисиль, Гусев, Пастух, Варфоломеев, Глущенко, Слесар, Пищур, Синчук.

Прогноз Sport.ua
Албания U21
17 ноября 2025 -
19:00
УКРАИНА U21
Тотал меньше 2.5 2.00 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Албания U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
Чехия – Гибралтар. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Северная Ирландия – Люксембург. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026
прогнозы чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Албании по футболу U-21 Албания - Украина
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
Футбол | 16 ноября 2025, 11:05 0
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины

Не стало Андрея Полунина

Известно, когда сборная Украины сыграет плей-офф ЧМ-2026
Футбол | 17 ноября 2025, 02:18 0
Известно, когда сборная Украины сыграет плей-офф ЧМ-2026
Известно, когда сборная Украины сыграет плей-офф ЧМ-2026

Матчи состоится 26 и 31 марта

Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Футбол | 16.11.2025, 23:41
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 16.11.2025, 20:59
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Футбол | 16.11.2025, 20:55
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
15.11.2025, 07:46 8
Футбол
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
16.11.2025, 09:11 23
Футбол
ФОТО. Встреча двух легенд. Кроуфорд обратился к Усику
ФОТО. Встреча двух легенд. Кроуфорд обратился к Усику
15.11.2025, 07:02 2
Бокс
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
15.11.2025, 18:15 11
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
15.11.2025, 09:55 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем