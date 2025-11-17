Албания U21

В понедельник, 17 ноября 2025 года, состоялся товарищеский матч между молодежными сборными Албании U-21 и Украины U-21.

Игра прошла на стадионе Эльбасан Арена в городе Эльбасан, Албания. Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, а также на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Товарищеский матч. 17 ноября

Албания U-21 – Украина U-21 – 2:0

Гол: Рашица, 39, Коте, 90+4

Видеообзор матча

Запись матча