Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Албания U-21 – Украина U-21 – 2:0. Последний матч года. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Албания U21
17.11.2025 19:00 – FT 2 : 0
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
Смотрите видеообзор товарищеского матча

УАФ

В понедельник, 17 ноября 2025 года, состоялся товарищеский матч между молодежными сборными Албании U-21 и Украины U-21.

Игра прошла на стадионе Эльбасан Арена в городе Эльбасан, Албания. Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, а также на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Товарищеский матч. 17 ноября

Албания U-21 – Украина U-21 – 2:0

Гол: Рашица, 39, Коте, 90+4

Видеообзор матча

Запись матча

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
