Албания U21

Албания U-21 – Украина U-21 – 2:0. Последний матч года. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
В понедельник, 17 ноября 2025 года, состоялся товарищеский матч между молодежными сборными Албании U-21 и Украины U-21.
Игра прошла на стадионе Эльбасан Арена в городе Эльбасан, Албания. Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, а также на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.
Товарищеский матч. 17 ноября
Албания U-21 – Украина U-21 – 2:0
Гол: Рашица, 39, Коте, 90+4
Видеообзор матча
Запись матча
