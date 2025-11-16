Албания U21

В понедельник, 17 ноября, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся молодежные сборные Албании и Украины. Матч пройдет в албанском городе Эльбасан, игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

В минувшую пятницу команда Унаи Мельгосы в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы проиграла Турции. Это поражение усугубило турнирную ситуацию для «сине-желтых», которые пытаются завоевать путевку на Евро-2021. Сборная Украины U-21 на данный момент занимает в своей группе третье место. Албания вместе с Сербией будет принимать будущий чемпионат Европы среди молодежных сборных.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Албания U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.