Албания U21

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Албания U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
16 ноября 2025, 22:53 | Обновлено 16 ноября 2025, 22:55
94
0

Албания U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

16 ноября 2025, 22:53 | Обновлено 16 ноября 2025, 22:55
94
0
Албания U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 17 ноября, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся молодежные сборные Албании и Украины. Матч пройдет в албанском городе Эльбасан, игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

В минувшую пятницу команда Унаи Мельгосы в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы проиграла Турции. Это поражение усугубило турнирную ситуацию для «сине-желтых», которые пытаются завоевать путевку на Евро-2021. Сборная Украины U-21 на данный момент занимает в своей группе третье место. Албания вместе с Сербией будет принимать будущий чемпионат Европы среди молодежных сборных.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Албания U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.

По теме:
Голкипер сборной Украины был вынужден покинуть поле из-за травмы
ВИДЕО. Как сборная Украины U-21 проиграла важный матч в Стамбуле
Отбор к ЧЕ-2027 U-21. Украина занимает 3 место после поражения в Стамбуле
сборная Украины по футболу U-21 сборная Албании по футболу U-21 Албания - Украина текстовая трансляция
