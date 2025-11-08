Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ребров довызвал двух игроков, ассист Степанова, камбек хоккейной сборной
08 ноября 2025, 12:39 | Обновлено 08 ноября 2025, 13:03
Ребров довызвал двух игроков, ассист Степанова, камбек хоккейной сборной

Главные новости за 7 ноября на Sport.ua

Ребров довызвал двух игроков, ассист Степанова, камбек хоккейной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 7 ноября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
Вместо Батагова и Бражко вызваны Михавко и Назарина

2A. Проклятие славного города. Эпицентр в Тернополе уступил Оболони
Безумное количество ударов от команды Нагорняка, но всего лишь один гол

2B. Прервали сразу две серии. Колос на выезде обыграл Кудровку
Колос наконец-то одержал победу в чемпионате, впервые с 14 сентября

3. На первой минуте. Степанов отметился результативным действием за Нюрнберг
Украинец отдал ассист в матче против «Динамо» Дрезден

4A. Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
Жеребьевка плей-офф квалификации пройдет 20 ноября в Цюрихе

4B. Это история. 5 украинцев попали в символическую сборную еврокубка
На этой неделе отечественные игроки зажгли в Лиге конференций

5. Опередил темпы. Легионер Шахтера вернулся после тяжелой травмы
Лассина Траоре вернулся в расположение команды, но продолжает восстановление

6. ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛК назначил тренера, который работал в рф
Паоло Ваноли – новый тренер «Фиорентины»

7A. Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Елена Рыбакина в трех сетах с камбеком переиграла Джессику Пегулу

7B. Анисимова в трех сетах проиграла Соболенко в полуфинале Итогового турнира
Аманда уступила Арине и не сумела выйти в решающий поединок WTA Finals

8. Сборная Украины по хоккею сделала камбек и обыграла Румынию
Непростая победа в матче Европейского кубка наций

9. Он обыграл чемпиона мира. Определен первый финалист турнира в Китае
В полуфинале в китайском дерби У Ицзэ переиграл Чжао Синьтуна

10. Динамо превзошло себя, а Шахтер превзошел Брейдаблик
Итоги двойной победы в Лиге конференций

По теме:
Победа Шахтера и разгром от Динамо, ассист Довбика, гол Романчука
Успех Динамо U-19, провал Бенфики с Трубиным и Судаковым, триллер Барселоны
Непобежденная Бавария, Ребров и Мельгоса назвали составы, Палкин vs Суркис
