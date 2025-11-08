Ребров довызвал двух игроков, ассист Степанова, камбек хоккейной сборной
Главные новости за 7 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 7 ноября.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
Вместо Батагова и Бражко вызваны Михавко и Назарина
2A. Проклятие славного города. Эпицентр в Тернополе уступил Оболони
Безумное количество ударов от команды Нагорняка, но всего лишь один гол
2B. Прервали сразу две серии. Колос на выезде обыграл Кудровку
Колос наконец-то одержал победу в чемпионате, впервые с 14 сентября
3. На первой минуте. Степанов отметился результативным действием за Нюрнберг
Украинец отдал ассист в матче против «Динамо» Дрезден
4A. Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
Жеребьевка плей-офф квалификации пройдет 20 ноября в Цюрихе
4B. Это история. 5 украинцев попали в символическую сборную еврокубка
На этой неделе отечественные игроки зажгли в Лиге конференций
5. Опередил темпы. Легионер Шахтера вернулся после тяжелой травмы
Лассина Траоре вернулся в расположение команды, но продолжает восстановление
6. ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛК назначил тренера, который работал в рф
Паоло Ваноли – новый тренер «Фиорентины»
7A. Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Елена Рыбакина в трех сетах с камбеком переиграла Джессику Пегулу
7B. Анисимова в трех сетах проиграла Соболенко в полуфинале Итогового турнира
Аманда уступила Арине и не сумела выйти в решающий поединок WTA Finals
8. Сборная Украины по хоккею сделала камбек и обыграла Румынию
Непростая победа в матче Европейского кубка наций
9. Он обыграл чемпиона мира. Определен первый финалист турнира в Китае
В полуфинале в китайском дерби У Ицзэ переиграл Чжао Синьтуна
10. Динамо превзошло себя, а Шахтер превзошел Брейдаблик
Итоги двойной победы в Лиге конференций
