Ребров довызвал двух игроков, ассист Степанова, камбек хоккейной сборной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 7 ноября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины

Вместо Батагова и Бражко вызваны Михавко и Назарина

2A. Проклятие славного города. Эпицентр в Тернополе уступил Оболони

Безумное количество ударов от команды Нагорняка, но всего лишь один гол

2B. Прервали сразу две серии. Колос на выезде обыграл Кудровку

Колос наконец-то одержал победу в чемпионате, впервые с 14 сентября

3. На первой минуте. Степанов отметился результативным действием за Нюрнберг

Украинец отдал ассист в матче против «Динамо» Дрезден

4A. Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины

Жеребьевка плей-офф квалификации пройдет 20 ноября в Цюрихе

4B. Это история. 5 украинцев попали в символическую сборную еврокубка

На этой неделе отечественные игроки зажгли в Лиге конференций

5. Опередил темпы. Легионер Шахтера вернулся после тяжелой травмы

Лассина Траоре вернулся в расположение команды, но продолжает восстановление

6. ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛК назначил тренера, который работал в рф

Паоло Ваноли – новый тренер «Фиорентины»

7A. Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025

Елена Рыбакина в трех сетах с камбеком переиграла Джессику Пегулу

7B. Анисимова в трех сетах проиграла Соболенко в полуфинале Итогового турнира

Аманда уступила Арине и не сумела выйти в решающий поединок WTA Finals

8. Сборная Украины по хоккею сделала камбек и обыграла Румынию

Непростая победа в матче Европейского кубка наций

9. Он обыграл чемпиона мира. Определен первый финалист турнира в Китае

В полуфинале в китайском дерби У Ицзэ переиграл Чжао Синьтуна

10. Динамо превзошло себя, а Шахтер превзошел Брейдаблик

Итоги двойной победы в Лиге конференций