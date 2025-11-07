Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины

Жеребьевка плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года состоится 20 ноября 2025 года в штаб-квартире FIFA в швейцарском Цюрихе.

Последние 6 участников из 48, которые сыграют на чемпионате мира 2026 года, определятся в марте 2026 года.

Жеребьевка 20 ноября определит маршруты для 22 национальных сборных – 6 в межконтинентальном плей-офф и 16 в европейском плей-офф.

Очень вероятно, что среди участников европейского плей-офф окажется и сборная Украины.

Первый в истории чемпионат мира с 48 участниками пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Жеребьевки состоятся одна за другой: сначала жеребьевка межконтинентального плей-офф в 14:00 по Киеву, а затем – жеребьевка европейского плей-офф.

Жеребьевки пройдут через два дня после завершения ноябрьского международного окна матчей 2025 года, которое обещает быть еще одним насыщенным этапом квалификации, поскольку формируется окончательный список участников 23-го чемпионата мира.

На сегодняшний день 28 сборных уже завоевали места в финальном турнире следующего года, а еще 14 команд – три из КОНКАКАФ и 11 из УЕФА – определятся в ноябре по итогам континентальных отборов.

Во время ноябрьского международного окна также станет известно, какие команды из Азии, Африки и Северной Америки присоединятся к Боливии и Новой Каледонии в межконтинентальном плей-офф с 6 командами. Также будут определены 16 сборных, которые сыграют в европейском плей-офф с 23 по 31 марта 2026 года.

Межконтинентальный плей-офф будет включать два финала, в которых победители двух полуфиналов между несеяными командами встретятся с двумя сеяными сборными. Победители этих двух финалов получат последние две путевки на чемпионат мира 2026 года.

В европейском плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в своих группах, и 4 лучших победителя групп Лиги наций УЕФА. Всего 16 команд будут разделены на 4 пути плей-офф, по 4 сборные в каждом. Матчи пройдут в формате одного полуфинала и одного финала. В итоге будут определены 4 последних представителя Европы на чемпионате мира 2026 года.

Чтобы обеспечить проведение жеребьевок в соответствии с официальными процедурами, следующий рейтинг FIFA среди мужских сборных будет опубликован 19 ноября 2025 года.