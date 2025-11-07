Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
Чемпионат мира
07 ноября 2025, 20:49 | Обновлено 07 ноября 2025, 20:58
930
0

Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины

Жеребьевка плей-офф квалификации пройдет 20 ноября в Цюрихе

07 ноября 2025, 20:49 | Обновлено 07 ноября 2025, 20:58
930
0
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
FIFA

Жеребьевка плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года состоится 20 ноября 2025 года в штаб-квартире FIFA в швейцарском Цюрихе.

Последние 6 участников из 48, которые сыграют на чемпионате мира 2026 года, определятся в марте 2026 года.

Жеребьевка 20 ноября определит маршруты для 22 национальных сборных – 6 в межконтинентальном плей-офф и 16 в европейском плей-офф.

Очень вероятно, что среди участников европейского плей-офф окажется и сборная Украины.

Первый в истории чемпионат мира с 48 участниками пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Жеребьевки состоятся одна за другой: сначала жеребьевка межконтинентального плей-офф в 14:00 по Киеву, а затем – жеребьевка европейского плей-офф.

Жеребьевки пройдут через два дня после завершения ноябрьского международного окна матчей 2025 года, которое обещает быть еще одним насыщенным этапом квалификации, поскольку формируется окончательный список участников 23-го чемпионата мира.

На сегодняшний день 28 сборных уже завоевали места в финальном турнире следующего года, а еще 14 команд – три из КОНКАКАФ и 11 из УЕФА – определятся в ноябре по итогам континентальных отборов.

Во время ноябрьского международного окна также станет известно, какие команды из Азии, Африки и Северной Америки присоединятся к Боливии и Новой Каледонии в межконтинентальном плей-офф с 6 командами. Также будут определены 16 сборных, которые сыграют в европейском плей-офф с 23 по 31 марта 2026 года.

Межконтинентальный плей-офф будет включать два финала, в которых победители двух полуфиналов между несеяными командами встретятся с двумя сеяными сборными. Победители этих двух финалов получат последние две путевки на чемпионат мира 2026 года.

В европейском плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в своих группах, и 4 лучших победителя групп Лиги наций УЕФА. Всего 16 команд будут разделены на 4 пути плей-офф, по 4 сборные в каждом. Матчи пройдут в формате одного полуфинала и одного финала. В итоге будут определены 4 последних представителя Европы на чемпионате мира 2026 года.

Чтобы обеспечить проведение жеребьевок в соответствии с официальными процедурами, следующий рейтинг FIFA среди мужских сборных будет опубликован 19 ноября 2025 года.

По теме:
ФОТО. Жена Забарного впечатлила новым фотосетом. Это огонь
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в латексе. Горячий образ
ЧМ-2026 по футболу жеребьевка жеребьевка чемпионата мира ФИФА сборная Украины по футболу выбор редакции
Николай Степанов Источник: ФИФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги
Футбол | 07 ноября 2025, 21:20 0
Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги
Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги

Виктор Осимхен может покинуть Галатасарай

Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Футбол | 07 ноября 2025, 07:33 10
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину

Задорожный уехал в другую страну

Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Бокс | 07.11.2025, 06:02
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Футбол | 07.11.2025, 01:32
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Ездите без шин: 7 идей, как сделать гонки Ф1 интереснее
Авто/мото | 07.11.2025, 14:23
Ездите без шин: 7 идей, как сделать гонки Ф1 интереснее
Ездите без шин: 7 идей, как сделать гонки Ф1 интереснее
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 5
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 22
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 3
Бокс
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 147
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем