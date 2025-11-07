История. 5 украинцев попали в символическую сборную еврокубка

В четверг, 7 ноября 2025 года, состоялись матчи 3-го тура основного этапа Лиги конференций.

Всего было сыграно 18 поединков с участием 36 команд.

В символическую сборную 3-го тура основного этапа Лиги конференций по версии статистического портала SofaScore попали сразу 5 украинцев: Денис Попов (гол), Виталий Буяльский (гол и ассист) и Владислав Кабаев (гол и ассист), которые феерировали в матче со «Зриньски» (6:0), Артем Бондаренко, забивший в ворота «Брейдаблика» (2:0), и Александр Романчук, защитник румынской «Университета», забивший победный гол «Рапиду» (1:0).

Символическая сборная 3-го тура основного этапа Лиги конференций по версии SofaScore: