Прервали сразу две серии. Колос на выезде обыграл Кудровку

Вечером в пятницу Украинская Премьер-лига подарила болельщикам интересное противостояние команд из сел нашей страны: «Кудровка» принимала «Колос». Хозяева остаются непобедимыми на своём поле в нынешнем чемпионате. «Оболонь Арена» стала по-настоящему счастливым стадионом для футболистов «Кудровки» — в прошлом туре они обыграли даже хозяев арены, киевскую «Оболонь», с минимальным счётом. Команда уверенно проводит домашние матчи и явно не собиралась сегодня прерывать успешную серию.

«Колос» же наконец-то остановил затяжную серию поражений, сыграв в двух последних турах вничью — с СК «Полтава» (2:2) и «Александрией» (1:1). Однако вкус победы ковалёвцы ощущали ещё в пятом туре — в середине сентября. Поэтому встреча с новичком Премьер-лиги могла стать для них шансом прервать сразу две серии: удачную для «Кудровки» и неудачную для самих себя. Главные тренеры команд внесли небольшие изменения в стартовые составы по сравнению с предыдущим туром. У «Кудровки» вместо Свитюхи в основе появился Морозко, а «Колос» произвёл две перестановки в обороне — Бондаренко и Рухадзе заменили Козика и Цурикова.

Команды, как и ожидалось, начали матч спокойно — без стремительных рывков вперёд и без обилия острых моментов. На поле было больше борьбы, чем креатива: игроки часто вступали в жёсткие единоборства, не щадя ни себя, ни соперников. Напряжение чувствовалось даже за пределами поля — тренеры и скамейки запасных обменялись репликами на повышенных тонах. После финального свистка первого тайма перепалка продолжилась: Игорь Шуховцев из «Кудровки» и Тарас Михалик из «Колоса» эмоционально что-то обсуждали между собой.

В первые полчаса встречи выделялся Артём Гусол из «Кудровки», несколько раз пробивавший по воротам соперника, пусть и без попадания в створ. Самый реальный шанс открыть счёт тоже был у него — Гусол выскакивал один на один с Яшковым, но в последний момент Векляк эффектным подкатом перехватил мяч. Как оказалось, именно этот эпизод стал началом голевой атаки: уже через 15 секунд Морозко вырезал идеальный пас на ближнюю штангу, а Сторчоус элегантным касанием переправил мяч в ворота. «Кудровка» реализовала свой первый момент и вновь забила дома в первом тайме.

Руслан Костышин решил освежить игру и провёл несколько замен в начале второго тайма, которые сразу же дали эффект. «Колос» заиграл смелее в атаке, забрал мяч под свой контроль и практически не позволял «Кудровке» выходить со своей половины поля. Однако при всём территориальном преимуществе реальной остроты у ворот соперника не возникало — пока не помогли сами хозяева.

На 69-й минуте Думанюк сфолил против Гагнидзе в штрафной, и арбитр София Причина без колебаний указала на 11-метровую отметку. Пенальти уверенно реализовал Аринальдо Ррапай — с паузой уложил Яшкова на газон и пробил под перекладину в противоположный угол. Счёт стал равным — 1:1.

Но на этом «колоски» не остановились. Игроки, отчаянно желавшие прервать безвыигрышную серию, пошли вперёд с удвоенной энергией. Сначала Гагнидзе не попал в створ из убойной позиции, однако уже через несколько минут исправился — отдал точную передачу с правого фланга на дальнюю штангу, где Климчук забил свой пятый мяч в чемпионате.

Гости почувствовали вкус игры и окончательно дожали соперника. Цуриков, получив мяч слева в штрафной, пробил по воротам — после небольшого рикошета мяч залетел в дальний угол. 3:1 — и всё стало ясно. «Колос» наконец-то победил в чемпионате, сняв с себя некое проклятие, а заодно прервал и домашнюю беспроигрышную серию «Кудровки», которая до этого не уступала на своём поле в нынешнем сезоне.

После паузы на международные матчи «Кудровка» проведёт выездной поединок против львовского «Руха», а «Колосу» предстоит серьёзное испытание — действующий чемпион Украины. Ковалёвцы на своём поле примут киевское «Динамо».

Наши оценки:

«Кудровка» (замены): Легостаев – 5,5, Литовченко – 5,5, Пушкарёв – б/о, Свитюха – б/о.

«Колос» (замены): Кане – 6,0, Цуриков – 7,0, Салабай – 5,5, Климчук – 6,5, Демченко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Кудровка» – «Колос» – 1:3

Голы: Сторчоус, 35 — Ррапай, 69 (пенальти), Климчук, 81, Цуриков, 85.

Предупреждения: Мельничук, 39, Легостаев, 82, Лосенко, 83 — Гагнидзе, 24, Гусол, 54.

«Кудровка»: Яшков — Мельничук, Сердюк, Векляк, Мачелюк — Думанюк, Лосенко — Морозко (Пушкарёв, 76), Сторчоус (Литовченко, 62), Козак (Свитюха, 76) — Овусу (Легостаев, 46).

«Колос»: Пахолюк — Рухадзе (Цуриков, 46), Бондаренко, Красничи Ильир, Понедельник — Ррапай (Демченко, 90+1), Теллес, Гагнидзе — Гусол (Салабай, 56), Оевуси (Климчук, 56), Алефиренко (Кане, 46).

Арбитр: София Причина (Жовтанцы).

Стадион: «Оболонь Арена» (Киев).

КУДРОВКА – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА