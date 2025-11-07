В пятницу, 7 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и «Колос». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь Арена», игра начнется в 18:00.

Ковалевская команда опережает «Кудровку» на два очка и в своем пассиве имеет шестиматчевую безвыигрышную серию (3 поражения и 3 ничьи). В прошлом туре подопечные Руслана Костышина сыграли вничью с «Александрией». «Кудровка» в нынешнем чемпионате еще не проигрывала домашние поединки (4 победы и 2 ничьи). В прошлом туре команда из Черниговской области прервала свою трехматчевую безвыигрышную серию, обыграв «Оболонь» со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.