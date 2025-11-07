Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка – Колос. Текстовая трансляция. LIVE
Премьер-лига
Кудровка
07.11.2025 18:00 – 39 1 : 0
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 17:58 | Обновлено 07 ноября 2025, 18:43
Кудровка – Колос. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 12 тура Украинской Премьер-лиги

Кудровка – Колос. Текстовая трансляция. LIVE
Коллаж Sport.ua

В пятницу, 7 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и «Колос». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь Арена», игра начнется в 18:00.

Ковалевская команда опережает «Кудровку» на два очка и в своем пассиве имеет шестиматчевую безвыигрышную серию (3 поражения и 3 ничьи). В прошлом туре подопечные Руслана Костышина сыграли вничью с «Александрией». «Кудровка» в нынешнем чемпионате еще не проигрывала домашние поединки (4 победы и 2 ничьи). В прошлом туре команда из Черниговской области прервала свою трехматчевую безвыигрышную серию, обыграв «Оболонь» со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Кудровка
7 ноября 2025 -
18:00
Колос Ковалевка
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Колос Ковалевка
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
