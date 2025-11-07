Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кудровка – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Кудровка
07.11.2025 18:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 14:45 | Обновлено 07 ноября 2025, 15:31
51
0

Кудровка – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

На номинально домашнем стадионе «Кудровка» в элите еще не проигрывала

07 ноября 2025, 14:45 | Обновлено 07 ноября 2025, 15:31
51
0
Кудровка – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В пятницу, 7, 2 ноября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Кудровка» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кудровка

От «Кудровки» все ждали борьбы за выживание, но новичок ворвался в элиту ярко. За 11 туров команда из черниговской деревни сумела одержать целых четыре победы и сейчас находится на десятом месте.

Характерной чертой команды является непризнание авторитетов и вера в собственные силы. Команде Василия Баранова все равно, с кем играть, команде безразлично на имя соперника. Также игроки верят в себя. Ничем иным, как безумной верой в себя, нельзя назвать попытку забить гол прямым ударом из центра поля. И забили же – пусть «Кривбасс» до этого забил трижды, но кто там будет помнить те три гола, если в конце матча Думанюк заставил капитулировать вратаря криворожцев прямым ударом с центральной точки поля сразу после пропущенного третьего гола?

На своем поле команда из небольшой деревни играть не может, поэтому принимает оппонентов на «Оболонь-Арене», где еще ни разу не проиграла. А вот в гостях магия исчезает и «Кудровка» непременно проигрывает.

Колос

«Колос» начал сезон так, что зашла речь о борьбе ковалевцев за самые высокие места. Поочередно были преодолены достаточно крепкие коллективы.

Зато команда Костышина попала в черную полосу, набрав за четыре тура одно очко и не забив ни одного гола.

У команды была проблема с атакой, разбивавшийся в начале сезона Климчук перестал забивать и уступил место в основе Оевусу. Зато в прошедшем туре свои безголевые серии прервала и команда, забившая «Александрии» дважды, и сам Климчук, принесший «колоскам» ничью.

Одним словом, проблемы команды прошлых лет никуда не делись. Только одно, что хоть речь о борьбе за выживание даже не идет, а вот о местах в еврокубковой зоне клуб тоже даже не мечтает.

При приличном финансировании нужно понемногу выходить из такого состояния и начинать стабилизировать позиции с вероятностью прогресса, как это получится сделать Руслану Костышину, увидим.

История встреч

Очевидно, что команды в чемпионате раньше не встречались. Да и в Кубке судьба их не сводила.

Ориентировочные составы

«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Векляк, Сердюк, Мачелюк – Лосенко, Думанюк, Сторчоус – Козак, Овусу, Свитюха

«Колос»: Пахолюк – Понедельник, Козик, Бондаренко, Цуриков – Теллес, Ррапай, Гагнидзе – Третьяков, Климчук, Гусол

Прогноз на противостояние

От «Кудровки» можно ожидать многого, как и феерии, так и разгромного поражения. Спрогнозируем, что, как минимум, номинальные хозяева не проиграют.

Прогноз Sport.ua
Кудровка
7 ноября 2025 -
18:00
Колос Ковалевка
Кудровка не проиграет 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Эпицентр – Оболонь. Текстовая трансляция. LIVE
Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на полуфинал WTA Finals
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на полуфинал WTA Finals
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кудровка прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо превзошло себя, а Шахтер превзошел Брейдаблик
Футбол | 07 ноября 2025, 11:44 20
Динамо превзошло себя, а Шахтер превзошел Брейдаблик
Динамо превзошло себя, а Шахтер превзошел Брейдаблик

Валерий Василенко итожит нашу двойную победу в Лиге конференций

Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Футбол | 07 ноября 2025, 06:47 9
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию

Шахтер дважды забил Брейдаблику, Динамо отгрузило 6 мячей клубу Зриньски

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 06.11.2025, 20:31
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
В Италии оценили игру Довбика после результативной передачи в матче ЛЕ
Футбол | 07.11.2025, 12:22
В Италии оценили игру Довбика после результативной передачи в матче ЛЕ
В Италии оценили игру Довбика после результативной передачи в матче ЛЕ
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Футбол | 06.11.2025, 20:48
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 9
Футбол
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
05.11.2025, 19:27 2
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 24
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 146
Футбол
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32
Футбол
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
05.11.2025, 09:44 3
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем