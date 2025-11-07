В пятницу, 7, 2 ноября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Кудровка» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», начало – в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кудровка

От «Кудровки» все ждали борьбы за выживание, но новичок ворвался в элиту ярко. За 11 туров команда из черниговской деревни сумела одержать целых четыре победы и сейчас находится на десятом месте.

Характерной чертой команды является непризнание авторитетов и вера в собственные силы. Команде Василия Баранова все равно, с кем играть, команде безразлично на имя соперника. Также игроки верят в себя. Ничем иным, как безумной верой в себя, нельзя назвать попытку забить гол прямым ударом из центра поля. И забили же – пусть «Кривбасс» до этого забил трижды, но кто там будет помнить те три гола, если в конце матча Думанюк заставил капитулировать вратаря криворожцев прямым ударом с центральной точки поля сразу после пропущенного третьего гола?

На своем поле команда из небольшой деревни играть не может, поэтому принимает оппонентов на «Оболонь-Арене», где еще ни разу не проиграла. А вот в гостях магия исчезает и «Кудровка» непременно проигрывает.

Колос

«Колос» начал сезон так, что зашла речь о борьбе ковалевцев за самые высокие места. Поочередно были преодолены достаточно крепкие коллективы.

Зато команда Костышина попала в черную полосу, набрав за четыре тура одно очко и не забив ни одного гола.

У команды была проблема с атакой, разбивавшийся в начале сезона Климчук перестал забивать и уступил место в основе Оевусу. Зато в прошедшем туре свои безголевые серии прервала и команда, забившая «Александрии» дважды, и сам Климчук, принесший «колоскам» ничью.

Одним словом, проблемы команды прошлых лет никуда не делись. Только одно, что хоть речь о борьбе за выживание даже не идет, а вот о местах в еврокубковой зоне клуб тоже даже не мечтает.

При приличном финансировании нужно понемногу выходить из такого состояния и начинать стабилизировать позиции с вероятностью прогресса, как это получится сделать Руслану Костышину, увидим.

История встреч

Очевидно, что команды в чемпионате раньше не встречались. Да и в Кубке судьба их не сводила.

Ориентировочные составы

«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Векляк, Сердюк, Мачелюк – Лосенко, Думанюк, Сторчоус – Козак, Овусу, Свитюха

«Колос»: Пахолюк – Понедельник, Козик, Бондаренко, Цуриков – Теллес, Ррапай, Гагнидзе – Третьяков, Климчук, Гусол

Прогноз на противостояние

От «Кудровки» можно ожидать многого, как и феерии, так и разгромного поражения. Спрогнозируем, что, как минимум, номинальные хозяева не проиграют.