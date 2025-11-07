Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо превзошло себя, а Шахтер превзошел Брейдаблик
Лига конференций
07 ноября 2025, 11:44 | Обновлено 07 ноября 2025, 11:45
Валерий Василенко итожит нашу двойную победу в Лиге конференций

ФК Динамо

Казалось, что еще нужно для полноты ощущений: в кои то веки «Шахтер» и «Динамо» одержали синхронные победы в основном раунде еврокубка. Радуйся, страна, ибо непонятно, когда еще такое единодушие будет.

Но вот если совсем откровенно, то радоваться по-настоящему и не получается. И дело ведь не только в том, что в стране война, которой конца края не видно, посему очень тяжело находить повод для позитивных эмоций. Сейчас вроде бы и повод нашелся, но вот настоящей радости и нету. Потому что хотелось большего. Это я, в первую очередь, о «Шахтере» говорю.

Что же касается «Динамо», то вроде бы как грех жаловаться после того, как команда выигрывает 6:0. Действительно, что еще тебе нужно, моя вредная тоска? «Не до конца доволен действиями команды в первые пятнадцать минут. Мы не имеем права так ошибаться». Это не я сказал. Это сказал главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.

И не для красного ведь словца сказал. Когда в самом дебюте встречи Тымчик прозевал Праньича, и если бы не подстраховка от Михавко, и если бы счет стал 0:1, то есть, если бы снова динамовцы начали матч так, как они обычно начинают на евроарене – с пропущенного гола в самом дебюте, то я не исключаю, что итоговый счет был бы очень иным. Особенно, если бы соперник был хотя бы чуть выше классом.

Наверное, что-то сидит там в динамовских душах, когда они играют в еврокубках. То ли боязнь ошибиться, то ли боязнь высоты. То ли осознание, что им еще ой как далеко до былой славы этого клуба. Тут можно, в который раз, перефразировать уже легендарную фразу Дениса Попова.

Но хорошо то, что хорошо закончилось. «Зриньски» оказался командой уровня последней строчки чемпионата Украины. Может, в чемпионате Боснии и Герцеговины эта команда и топ, но по факту – не очень, откровенно говоря. И даже такой крутой в недалеком прошлом защитник сборной Хорватии Игор Штимац, который сейчас руководит этой командой, вряд ли может поставить ей крутую игру в обороне, ибо подручный материал – так себе.

Но нам то что до проблем Штимаца? Нам ничего. Мы за своих рады. Даже если в душе у наших и сидит гвоздем осознание боязни высоты.

А еще хотел бы процитировать Влада Кабаева: «Поймал себя на мысли: лучше бы мы дальше каждый матч выигрывали по 1:0, а не сегодня 6:0». Я себя тоже на аналогичной мысли поймал.

Безусловно, это очень хорошо, что выиграли с таким счетом, серьезно подкорректировав разницу забитых и пропущенных. Да что там говорить – если уж сам Бленуце забил, то можно на праздник заказывать не только воздушные шарики, но и клоунов. Хотя сей факт – забитый гол Бленуце – в очередной раз подтверждает уровень нынешнего динамовского оппонента.

Но мы ведь сразу договорились, так сказать, на берегу, что ни коим образом не будем умалять значение побед наших команд на евроарене. Тем более, если эта победа – в топ-пятерке по крупности. Но, тем не менее, все-таки бы очень хотелось, чтобы этот динамовский всплеск не был случайностью. Пускай и дальше побеждают. Пусть по 1:0. Лишь бы стыдно не было. Глядишь, там и боязнь высоты пройдет.

Если от «Динамо» я большего не ожидал в этом туре, стало быть, динамовцы меня приятно удивили, несмотря на все нюансы и шероховатости, то вот от «Шахтера» точно ожидал большего. Потому что соперник «горняков», на мой взгляд, еще более слабого уровня, нежели «Зриньски». Уровня первого соперника «оранжево-черных» в нынешней еврокубковой кампании – финского «Ильвеса». А это значит – даже не аутсайдера УПЛ, а уровня нашей Первой лиги.

И никто меня не переубедит, что это не так. Скорее наоборот: действия «Брейдаблика» в матче против действующего бронзового призера УПЛ наглядно продемонстрировали игровую нищету этого исландского коллектива.

ФК Шахтер

Но, вместе с тем, против такой посредственной команды команда Арды Турана сыграла, мягко говоря, не лучшим образом. И мне лично до лампочки шахтерские более чем восемьдесят процентов владения мячом в этой игре, ибо владение это было, в первую очередь, холостым. И напоминало по содержанию период позднего Марино Пушича, когда кто-то в лес, а кто-то по дрова.

Да, я не ожидал в этой игре от дончан эмоционального всплеска, как во второй серии «класичного». Не нашелся в составе «Брейдаблика» какой-нибудь Поповссон, который бы назвал нынешних донецких бразильцев пародиями. А коль не нашелся, то нынешние донецкие бразильцы и не позволяют себе лишний раз корячиться. И поди их разбери, пародии ли они на Марлоса и компанию, или, все же, настоящие кудесники мяча.

Окромя взбучки в перерыве – было видно, как с первых минут второго тайма «горняки» ожили – я и не увидел в этой игре уверенной, а главное – опытной «руки» Арды Турана. Какие-то невнятные штрихи от турецкого тренера.

Он попытался сыграть с двумя форвардами, но попытка оказалась явно неудачной. В активе Элиаса и Мейреллиша – лишь один удар на двоих в первом тайме. И это против оппонента, который и не помышлял выбегать в контратаки, хаотично защищаясь всем составом.

И вот против такого откровенно слабого соперника «Шахтер» даже не пытался играть один в один. То есть, не пытался обыгрывать. Все то же холостое владение мячом. Лишь бы «набить» себе более высокий индивидуальный показатель ТТД.

Динамики игры у «Шахтера» не было, целостности игры – тоже не оказалось. Что-то начало меняться в лучшую сторону во втором тайме, уже после того, как «Брейдаблик» полностью выдохся, и после того, как Туран провел мужской разговор в раздевалке.

И прессинг появился, и движение. А почему этого всего не было в первой половине игры? Экономили силы на «Полтаву»? Или до сих пор в поисках своей игры?

Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Xvalenok03
1.Команды выполнили обязательную программу. Выиграли у своих соперников.
2.У динамы проблемы в первые 15 минут. У шахты проблемы в последние 15 минут. Обе с проблемами. Проблемы шахты хуже.
3.Похоже дебил дк2025 не читал статьи. Иначе бы узнал, что автор там где критикует, то больше критикует шахту, а не его любимую динаму. И тем более не ровняет динаму в говно, как это делает дк2025.
4.Примечательно следующее. Ожидания автора. Автор многого ожидал от шахты в игре и был очень разочарован. Ожидал от игры третьей команды чемпионата.
И ничего не ожидал от чемпиона. Похоже на чемпиона все положили свои ожидания в виде длинного и толстого.
Симптоматично.
Ответить
+1
New Zealander
Дуже добре що вчора два АЕКи втратили очки причому з тими командами з якими вже зіграв чи ще зіграє Шахтар. Кіпрський АЕК який на виїзді виграв від Кристал Пелеса, цього разу на своєму полі зіграв у нульову нічию з Абердіном. А грецький АЕК зіграв 1:1 в себе з Шемроком, з яким Шахтар зіграє в наступному турі! 
Ответить
+1
mig3131
Радість все ж таки є. Але чомусь згадався Радянський Союз. Після війни люди жили погано, бідно і спочатку відміна карток, потім зниження цін на продукти - все це приносило радість. От і вболівальники настільки привикли до пониження класу гри наших футболістів що навіть  такі перемоги як вчора дійсно приносять радість.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Чомусь автор вже вдруге не намагається пояснити бліду гру Шахтаря в ЛК з експериментами Турана зі складом і навіть не згадує про них! Хоча це дуже дивно адже в порівнянні з грою з ДК в старті вчора вийшли 9 нових гравців. Лише Бондаренко та Різник грали з перших хвилин з ДК. На Легію теж була величезна ротація. Тобто для Турана цей турнір це платформа для експериментів та награвання нових зв'язок між гравцями. 
Ответить
0
Battersea
Очень слабые были соперники.  Тут повезло со жребием,  что не  АЕК,  Лозанна или Страсбург.
Ответить
0
New Zealander
Клас! Чергові важливі бали в таблицю коефіцієнтів, що зроблять Шахтарю легший шлях в Лігу Чемпіонів наступного року. Вже з нетерпінням чекаю ЛЧ для України. Один рік без ЛЧ коли ми були у цьому турнірі 25 років поспіль - це дуже важко. Ще раз підкреслю - 25 років поспіль!!! Крейзі... 
Ответить
-4
Показать Скрыть 5 ответов
DK2025
Даже матч, выигранный 6:0, надо всё равно победителя этого матча обосрать, а побежденного максимально принизить! А команде, с превиликим трудом сохранившей 2:0, уделить 82% своей статьи! Да, для пана василенко его главный спонсор - ахметка - небожитель, а может и бог, чьи денежки надо отработать сполна!
Ответить
-5
DK2025
А папуас из Новой Зеландии...тьфу ты...закарпатфан, заранее определивший свой шлюхтер в чемпионы после трети дистанции чемпа (?!), уже сучит ножками, заранее предвкушая блистательную игру пародистов из села Счастливое в Лиге чемпионов. Ой, как тяжело с грохотом падать вниз, когда твои влажные мечты не сбываются...
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
