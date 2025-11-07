Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Проклятие славного города. Эпицентр в Тернополе уступил Оболони
Премьер-лига
Эпицентр
07.11.2025 15:30 – FT 1 : 2
Оболонь
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 17:31 | Обновлено 07 ноября 2025, 18:37
Проклятие славного города. Эпицентр в Тернополе уступил Оболони

Безумное количество ударов от команды Нагорняка, но всего лишь один гол

07 ноября 2025, 17:31 | Обновлено 07 ноября 2025, 18:37
Проклятие славного города. Эпицентр в Тернополе уступил Оболони
ФК Эпицентр

Двенадцатый тур украинской Премьер-лиги начинался с матча в Тернополе между каменец-подольским «Эпицентром», который в дебютном для себя сезоне на таком уровне как-то не спешил радовать своих болельщиков победами в номинально домашних условиях до этого, и киевской «Оболонью», которая в минувшие выходные потерпела болезненное поражение в принципиальном матче против «Кудровки» на собственной арене, но в статусе гостевой команды, поэтому явно стремилась улучшить себе настроение перед уходом на перерыв для матчей сборных.

Главная задача команды Сергея Нагорняка была понятна – наконец одержать победу в домашних условиях и, наверное, сделать это любой ценой. Поэтому и футбол от «Эпицентра» уже в начале игры был похож на бескомпромиссный в плане атаки. И, как обычно, авантюрный. За что коллектив Нагорняка в итоге заплатил очень большую цену уже к 15 минуте.

Хозяева пропустили дважды по итогу контратаки от Устименко, которую тот начал и затем завершил в центре штрафной с прострела Ильина с правого фланга, а также пенальти, который привез Григоращук необязательным фолом из-за собственной неуклюжести против Слободяна, а пострадавший затем положил удар от отметки под правую штангу. Таким образом, «Эпицентр» снова должен был спасаться от поражения по ходу игры с помощью собственного атакующего стиля, а не диктовать сценарий развития событий соперникам.

«Оболонь» тем временем сразу перешла в режим защиты собственных ворот и в дальнейшем пыталась отстоять уже достигнутый результат. За исключением одного эпизода с очередной контратакой от Устименко, который на 26 минуте мог вообще снять все насущные вопросы в этой игре, но из офсайда на левом фланге штрафной расстрелял ближний угол. Подобных моментов у команды Нагорянка до перерыва не было – разве что заблокированные соперниками удары.

Во второй половине главный тренер «Эпицентра» тоже долго ждать не стал, пока его команда разродится голевыми моментами, и бросил в бой сразу четырех свежих футболистов. Это помогло немного добавить акцентов впереди, но игра хозяев все равно сводилась к банальным подачам с флангов. Одна из таких, на 74 минуте, в исполнении Сифуэнтеса завершилась результативным ударом головой от Сидуна.

А еще два навеса уже ближе к завершению поединка должны были привести к голам Борячука, который угрожал не только отыграть отставание своей команды по счету на табло, но и одержать для нее победу. Но во время первого удара головой не переиграл Федоривского, после чего при следующей возможности в падении пробил выше ворот. Таким образом, серия поражений команды Нагорняка в Тернополе продолжается.

После международного перерыва каменец-подольский «Эпицентр» поедет в гости к житомирскому «Полесью», а киевская «Оболонь» будет играть дома против донецкого «Шахтера».

Наши оценки:

«Эпицентр» (замены): Савчук – 6,0, Борячук – 5,0, Е. Демченко – 6,0, Джеоване – 6,5, Липовуз – б/о.

«Оболонь» (замены): Теслюк – 6,0, Мединский – 6,0, Кулаковский – 6,0, Е. Пасич – 6,0, Ломницкий – б/о.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Эпицентр» – «Оболонь» - 1:2

Голы: Сидун, 74 – Устименко, 11, Слободян, 15 (пен.)

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Григоращук, Кирюханцев (Савчук, 59) – Миронюк (Джеоване, 59), Запорожец (Е. Демченко, 59), Себерио (Липовуз, 73) – Сифуэнтес, Супряга (Борячук, 59), Сидун.

«Оболонь»: Федоривский – Суханов, Курко, Дубко, Грисьо (Е. Пасич, 72) – Семенов, Черненко (Ломницкий, 90+2) – Прокопенко, Слободян (Кулаковский, 72), Ильин (Мединский, 64) – Устименко (Теслюк, 64).

Арбитр: Александр Соловьян (Киев)

Стадион: «Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича» (Тернополь).

Удары (в створ) – 25 (7) : 3 (2)
Угловые – 9:1
Оффсайды – 2:2

ЭПИЦЕНТР - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Gargantua
результат не справедлив
Burevestnik
у Епіцентра більше 70% володіння м'ячем, але...
Spaceman
Чудовий результат..Епіцент шкода, команда не може довго грать без тренера..
