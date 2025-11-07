Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Эпицентр
07.11.2025 15:30 - : -
Оболонь
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 02:26 |
11
0

Эпицентр – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Битва за шесть очков

07 ноября 2025, 02:26 |
11
0
Эпицентр – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В двенадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в пятницу, 7 ноября, в Тернополе встретятся «Эпицентр» и «Оболонь». Команда Антоненко выдала неплохой старт сезона, но сейчас забуксовала в то время как хмельничане только недавно начали добывать очки в элитном дивизионе, и стремятся покинуть зону вылета.

Эпицентр

Предыдущие матчи команда Сергея Нагорняка точно может занести себе в актив, ведь «Эпицентр» неожиданно для всех смог одолеть «Карпаты» и «Александрию», которые завершили прошлый сезон в верхушке турнирной таблицы. Однако, что интересно, все свои победы «Эпицентр» одержал, играя на выезде. А вот в пяти домашних поединках новичку элитному дивизиону пока не везет с набором очков.

Что интересно, раньше «Эпицентр» пересекался с «Оболонью» еще в Первой лиге, где в двух поединках не смог преодолеть более опытного соперника. Поэтому сейчас появилась прекрасная возможность вернуть долг и одновременно взять очки в родных стенах, учитывая, что у «пивоваров» пропустят предстоящую встречу два ключевых исполнителя.

Оболонь

«Пивовары» же наоборот после довольно удачного старта нового сезона почему-то притормозили. В последних восьми поединках команде Антоненко удалось выиграть всего один раз (в матче против СК «Полтавы»). Но тогда «Оболони» удавалось набирать очки в поединках против сильных «Динамо» и «Зари», поэтому частично на малое количество викторий можно было не обращать внимания.

Однако последние два поединка столичный клуб вряд ли может занести себе в актив, потому что «Оболонь» уступила «Полесью» и «Кудровке», которые приблизили команду Антоненко к зоне переходных матчей. А впереди «пивоваров» ожидает не менее непростой поединок с «Эпицентром», который также захочет взять очки и догнать своего визави.

Отметим, что из-за перебора желтых карт матч пропустят Максим Чех и Евгений Шевченко.

Статистика матчей

Обе команды провели два матча в Первой лиге, в которых была зафиксирована победа «Оболони» и ничья. Разница забитых мячей составляет 2:1 в пользу «пивоваров».

Прогноз на противостояние

Обе команды в турнирной таблице разделяют разницу в четыре балла. А потому эта игра будет точно битвой за шесть очков, ведь в случае победы «Оболонь» сможет оторваться от зоны вылета, в то время как «Эпицентр» – сократить разрыв до минимума. Учитывая, что и хмельничанам, и пивоварам важно будет в этом матче взять очки, нашим прогнозом будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Эпицентр»: Билык, Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев, Липовуз, Запорожец, Сифуэнтес, Миронюк, Сидун, Супряга

«Оболонь»: Федоривский, Пасич, Дубко, Приймак, Семенов, Ильин, Черненко, Слободян, Кулаковский, Суханов, Нестеренко

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Оболонь Киев Сергей Нагорняк Александр Антоненко
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
