Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр – Оболонь – 1:2. Ударная 15-минутка. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Эпицентр
07.11.2025 15:30 – FT 1 : 2
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 18:53 | Обновлено 07 ноября 2025, 19:03
857
0

Эпицентр – Оболонь – 1:2. Ударная 15-минутка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Эпицентр

В пятницу, 7 ноября, состоялся матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Эпицентр» принимал киевскую «Оболонь» на «Тернопольском городском стадионе им. Р.Шухевича».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE на Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Соловьян из Киевской области.

Гости быстро открыли счет в матче благодаря голу Устименко, который замкнул прострел Ильина. Еще через 3 минуты «Оболонь» заработала пенальти, а Слободян уверенно его реализовал.

«Эпицентр» много атаковал в попытках отыграться, но отметился лишь один раз, когда на 74-й минуте Сидун замкнул подачу Хоакинета.

Турнирное положение команд после матча: «Оболонь» имеет 16 очков и поднялась на 8-е место, а «Эпицентр» остается на 13-й позиции с 9 баллами.

УПЛ. 12-й тур, 7 ноября

Эпицентр – Оболонь – 1:2

Голи: Сидун, 74 – Устименко, 11, Слободян, 14

Видеообзор матча:

Гол Устименка:

Гол Слободяна:

Гол Сидуна:

По теме:
Прервали сразу две серии. Колос на выезде обыграл Кудровку
Капитан дебютанта УПЛ пригрозил Шахтеру: «Едем за очками»
Кудрівка – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Эпицентр Каменец-Подольский Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Денис Устименко Олег Слободян Вадим Сидун видео голов и обзор
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
