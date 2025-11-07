Эпицентр – Оболонь – 1:2. Ударная 15-минутка. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 7 ноября, состоялся матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Эпицентр» принимал киевскую «Оболонь» на «Тернопольском городском стадионе им. Р.Шухевича».

Главным арбитром встречи назначен Александр Соловьян из Киевской области.

Гости быстро открыли счет в матче благодаря голу Устименко, который замкнул прострел Ильина. Еще через 3 минуты «Оболонь» заработала пенальти, а Слободян уверенно его реализовал.

«Эпицентр» много атаковал в попытках отыграться, но отметился лишь один раз, когда на 74-й минуте Сидун замкнул подачу Хоакинета.

Турнирное положение команд после матча: «Оболонь» имеет 16 очков и поднялась на 8-е место, а «Эпицентр» остается на 13-й позиции с 9 баллами.

УПЛ. 12-й тур, 7 ноября

Эпицентр – Оболонь – 1:2

Голи: Сидун, 74 – Устименко, 11, Слободян, 14

Видеообзор матча:

Гол Устименка:

Гол Слободяна:

Гол Сидуна: