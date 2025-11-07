Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Эпицентр
07.11.2025 15:30 – FT 1 : 2
Оболонь
07 ноября 2025, 21:47 |
194
0

Александр АНТОНЕНКО: «Мы решили изменить игру»

Главный тренер «Оболони» прокомментировал победу над «Эпицентром»

ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко

Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал победу над каменец-подольским «Эпицентром» (2:1) в матче 12-го тура УПЛ.

– Александр Сергеевич, поздравляю Вас с победой. Сегодня впервые в этом сезоне Ваша команда вышла по новой тактической схеме – с четырьмя защитниками. Расскажите об этом.

– Мы решили изменить игру. В конце матча с «Кудровкой» тоже переходили на более атакующую модель. Хотелось, чтобы у нас было большинство именно в атаке через фланги. Мы видели, что у соперника есть определенные проблемы при игре на флангах, поэтому решили действовать именно так.

– Сегодня Ваша команда очень быстро забила два мяча. Это был план на игру или Вы сами немного удивились такому началу?

– Нет, не удивился и это не был отдельный план. Мы выходили с первых минут внимательно, осторожно, понимали, какие проблемы у соперника, и пытались действовать, исходя именно из этого. Думаю, у нас получилось реализовать задуманное.

– Денис Устименко сегодня вернулся после травмы, забил мяч, но Вы его заменили во втором тайме. Не хватило физической подготовки?

– Мы меняли тех игроков, которые уже просили замену или когда видели, что позиции нуждаются в свежести. Только по этой причине. Никаких перестроек или тактических изменений не было.

– Предыдущие два матча Ваша команда проиграла, сегодня победа. Заметно, что Оболонь сделала выводы. Что стало ключевым фактором в этой игре?

– Главное то, что мы анализируем все матчи без исключения. Понимаем, над чем нужно работать, как действовать лучше. Где-то получается, где-то нет — все зависит от того, насколько четко мы донесем свои идеи до игроков и как они их воспримут.

– Впереди перерыв в чемпионате, а следующий матч — против донецкого «Шахтера». Как будете готовиться и что нужно, чтобы отобрать очки у гранда?

– Посмотрим. Это «Шахтер», и я думаю, что каждый футболист хочет хорошо сыграть с ними. Как получится – посмотрим. Все будет зависеть от нас и от того, как проведем подготовку.

Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
