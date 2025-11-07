Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Эпицентр
07.11.2025 15:30 - : -
Оболонь
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 13:36
23
0

Эпицентр – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

07 ноября 2025, 13:36
23
0
Эпицентр – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В пятницу, 7-го ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся каменец-подольский «Эпицентр» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Тернополе, на поле стадиона «Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича», начало в 15:30.

Новички УПЛ уже начали побеждать в своем дебютном сезоне на таком уровне, но не на своем поле. Прервать серию неудач в Тернополе команда Сергея Нагорняка попытается в игре против «Оболони», которая в двух последних встречах неизменно уступала, а вообще выиграла лишь один матч из последних девяти. Соперник в такой форме в гости к «Эпицентру» еще не приезжал.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Эпицентр
7 ноября 2025 -
15:30
Оболонь
Левый Берег – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ураган – Любарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига. 17-й тур. 7 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
