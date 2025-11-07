Эпицентр – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги
В пятницу, 7-го ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся каменец-подольский «Эпицентр» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Тернополе, на поле стадиона «Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича», начало в 15:30.
Новички УПЛ уже начали побеждать в своем дебютном сезоне на таком уровне, но не на своем поле. Прервать серию неудач в Тернополе команда Сергея Нагорняка попытается в игре против «Оболони», которая в двух последних встречах неизменно уступала, а вообще выиграла лишь один матч из последних девяти. Соперник в такой форме в гости к «Эпицентру» еще не приезжал.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.
15:30
