ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дозвал в ряды национальной команды защитника киевского «Динамо» Тараса Михавка и полузащитника донецкого «Шахтера» Егора Назарину.

Они заменят в составе хавбека «Динамо» Владимира Бражко и центрбека «Трабзонспора» Арсения Батагова, который недавно получил травму на тренировке накануне дебютного вызова в сборную.

13 ноября в 21:45 по киевскому времени состоится поединок Франция – Украина. 16 ноября в 19:00 «сине-желтые» сыграют последний и, возможно, решающий поединок за попадание на ЧМ-2026 против Исландии.