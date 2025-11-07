Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
Чемпионат мира
07 ноября 2025, 13:21 | Обновлено 07 ноября 2025, 13:42
1949
5

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины

Вместо Батагова и Бражко вызваны Михавко и Назарина

07 ноября 2025, 13:21 | Обновлено 07 ноября 2025, 13:42
1949
5 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дозвал в ряды национальной команды защитника киевского «Динамо» Тараса Михавка и полузащитника донецкого «Шахтера» Егора Назарину.

Они заменят в составе хавбека «Динамо» Владимира Бражко и центрбека «Трабзонспора» Арсения Батагова, который недавно получил травму на тренировке накануне дебютного вызова в сборную.

13 ноября в 21:45 по киевскому времени состоится поединок Франция – Украина. 16 ноября в 19:00 «сине-желтые» сыграют последний и, возможно, решающий поединок за попадание на ЧМ-2026 против Исландии.

По теме:
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Здорово подстраховал Тарас Михавко»
Экс-игрок сборной Украины впервые высказался о побеге после проблем с ТЦК
Легендарный полузащитник Динамо оценил разгром киевлян в Лиге конференций
сборная Украины по футболу Тарас Михавко Владимир Бражко Арсений Батагов Егор Назарина Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа сумма, которую заработало Динамо после разгромной победы в ЛК
Футбол | 07 ноября 2025, 11:57 1
Названа сумма, которую заработало Динамо после разгромной победы в ЛК
Названа сумма, которую заработало Динамо после разгромной победы в ЛК

Победа в матче третьего тура пополнила бюджет киевской команды на 400 тысяч евро

Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Футбол | 07 ноября 2025, 06:23 16
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо

Горняки забили 2 гола Брейдаблику, а Динамо отгрузило 6 мячей Зринськи

ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
Футбол | 07.11.2025, 08:06
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Футбол | 07.11.2025, 07:02
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Бокс | 07.11.2025, 06:42
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
odiniznashih
Зря Будковского игнорирует
Ответить
0
Battersea
Лучше бы из ЛНЗ двоих.
Ответить
0
AK.228
Логичные замены 
Ответить
0
EMERIO INGARTIKO
назарина бревно
Ответить
-1
MaximusOne
Інтересно чому Ребров не виклиє нікого з чемпіонату Польщі, вважає їх чемп слабким ?, їхній середняк переграв Шахтар.
Ответить
-1
Популярные новости
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
05.11.2025, 09:44 3
Футбол
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Тренера спрашивали, зачем я это сделала»
Ярослава МАГУЧИХ: «Тренера спрашивали, зачем я это сделала»
05.11.2025, 17:58
Другие виды
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 144
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 9
Футбол
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
05.11.2025, 12:44 1
Футбол
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 20:31 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем