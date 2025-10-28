В среду, 29 октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Ливерпуль

Сейчас команда находится в очень нестабильной форме. Благодаря серии положительных результатов в начале сезона клуб смог набрать 15 баллов в Премьер-лиге, благодаря которым занимает 7-е место турнирной таблицы. И хотя расстояние от топ-5 небольшое (всего 1 очко), лидер чемпионата, «Арсенал», опережает «мерсисайдцев» уже на 7 зачетных пунктов. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» смог одолеть «Атлетико Мадрид» и "

«Айнтрахт», однако минимально уступил «Галатасараю» во 2-м туре турнира.

Путь в Кубке лиги клуб начал с победы над «Саутгемптоном» на стадии 1/16 финала. Правда, важность этого турнира для мерсисайдцев сомнительна, ведь в сети уже неоднократно появлялись слухи о большой ротации состава на предстоящий поединок.

Кристал Пэлас

Клуб начал сезон достойно, однако в последних играх немного потерял игровую стабильность. Тем не менее, после 9 туров АПЛ лондонцы имеют на счету 13 очков и занимают 10-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние между командами сейчас очень плотное, поэтому от топ-5 «орлов» отделяет всего 3 балла. В основном этапе Лиги конференций англичанам удалось 2:0 победить киевское «Динамо», однако во 2-м туре коллектив неожиданно уступил «АЭК Ларнак» со счетом 1:0.

В 1/16 финала Кубка английской лиги «Кристал Пэлас» по пенальти прошли «Миллволл».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Кристалл Пэлас». Лондонцы за этот отрезок одержали 3 победы (1 в Суперкубке в серии пенальти), 1 матч завершился вничью, а 1 раз выигрыш праздновал «Ливерпуль».

Интересные факты

В последних 6-х матчах «Ливерпуль» потерпел 5-е поражение.

Безвыигрышная серия «Кристалл Пэлас» длится уже 4 игры подряд.

«Ливерпуль» пропускает первым в 6-х последних матчах подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.