Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Кубок Английской лиги
Ливерпуль
29.10.2025 21:45 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок английской лиги
28 октября 2025, 13:07 | Обновлено 28 октября 2025, 13:08
42
0

Матч начнется 29 октября в 21:45 по Киеву

ФК Ливерпуль

В среду, 29 октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Ливерпуль

Сейчас команда находится в очень нестабильной форме. Благодаря серии положительных результатов в начале сезона клуб смог набрать 15 баллов в Премьер-лиге, благодаря которым занимает 7-е место турнирной таблицы. И хотя расстояние от топ-5 небольшое (всего 1 очко), лидер чемпионата, «Арсенал», опережает «мерсисайдцев» уже на 7 зачетных пунктов. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» смог одолеть «Атлетико Мадрид» и "
«Айнтрахт», однако минимально уступил «Галатасараю» во 2-м туре турнира.

Путь в Кубке лиги клуб начал с победы над «Саутгемптоном» на стадии 1/16 финала. Правда, важность этого турнира для мерсисайдцев сомнительна, ведь в сети уже неоднократно появлялись слухи о большой ротации состава на предстоящий поединок.

Кристал Пэлас

Клуб начал сезон достойно, однако в последних играх немного потерял игровую стабильность. Тем не менее, после 9 туров АПЛ лондонцы имеют на счету 13 очков и занимают 10-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние между командами сейчас очень плотное, поэтому от топ-5 «орлов» отделяет всего 3 балла. В основном этапе Лиги конференций англичанам удалось 2:0 победить киевское «Динамо», однако во 2-м туре коллектив неожиданно уступил «АЭК Ларнак» со счетом 1:0.

В 1/16 финала Кубка английской лиги «Кристал Пэлас» по пенальти прошли «Миллволл».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Кристалл Пэлас». Лондонцы за этот отрезок одержали 3 победы (1 в Суперкубке в серии пенальти), 1 матч завершился вничью, а 1 раз выигрыш праздновал «Ливерпуль».

Интересные факты

  • В последних 6-х матчах «Ливерпуль» потерпел 5-е поражение.
  • Безвыигрышная серия «Кристалл Пэлас» длится уже 4 игры подряд.
  • «Ливерпуль» пропускает первым в 6-х последних матчах подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
29 октября 2025 -
21:45
Кристал Пэлас
Тотал больше 2.5 1.57 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
