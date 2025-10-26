Соперник для Усика, новый лидер УПЛ, медаль Чепурного, травма Ярмолюка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 25 октября.

1А Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика

​​ Победу во встрече одержал британец

1B. Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером

Британец вызвал Александра на бой

2А. В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925

Команда Пономарева набрала впечатляющие обороты

2B. Во Львове без голов. Карпаты и Рух расписали ничью

Львовское дерби в исполнении обеих команд впервые завершилось разделением очков

2С. Разгром в столице. Полесье уничтожило Оболонь

​Волки продолжают сиять и врываются в тройку лидера

3. Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба

Андрей Ярмоленко рассматривается как альтернатива Александру Шовковскому

4. Плохая весть для Реброва. Футболист сборной Украины травмировался в АПЛ

Егор Ярмолюк не смог продолжить матч с «Ливерпулем»

5А ВИДЕО. Легенда футбола. Криштиану Роналду записал в свой актив 950 гол

Юбилейный мяч был забит в матче с клубом «Аль-Хазем»

5B. ФОТО. 29 голов в 28 матчах. Месси вручили Золотую бутсу регулярки MLS 2025

​​Лионель стал лучшим бомбардиром регулярного сезона Major League Soccer в этом году

6. ЧУ по футзалу: разгром от Урагана, яркий матч Авалона и Фурнитуры

​​​ Состоялось три матча чемпионата Украины по футзалу

7. Первое поражение Киев-Баскета, овертайм в игре Говерлы и тяжелая победа Днепра

Состоялись очередные матчи четвертого тура Суперлиги

8. Назар Чепурный завоевал бронзу на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Представитель Украины занял третье место с результатом 14,483 балла

9. Семенюк одержал вторую подряд победу в ПлюсЛиге. Преодолел команду украинца

Команда капитана сборной Украины продолжает феериты в регулярном чемпионате Польши

10. «Работать тренером мечтал с 20-ти лет». Олейник – о своем новом пути

Бывший полузащитник национальной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua