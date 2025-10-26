Соперник для Усика, новый лидер УПЛ, медаль Чепурного, травма Ярмолюка
Главные новости за 25 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 25 октября.
1А Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Победу во встрече одержал британец
1B. Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Британец вызвал Александра на бой
2А. В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
Команда Пономарева набрала впечатляющие обороты
2B. Во Львове без голов. Карпаты и Рух расписали ничью
Львовское дерби в исполнении обеих команд впервые завершилось разделением очков
2С. Разгром в столице. Полесье уничтожило Оболонь
Волки продолжают сиять и врываются в тройку лидера
3. Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Андрей Ярмоленко рассматривается как альтернатива Александру Шовковскому
4. Плохая весть для Реброва. Футболист сборной Украины травмировался в АПЛ
Егор Ярмолюк не смог продолжить матч с «Ливерпулем»
5А ВИДЕО. Легенда футбола. Криштиану Роналду записал в свой актив 950 гол
Юбилейный мяч был забит в матче с клубом «Аль-Хазем»
5B. ФОТО. 29 голов в 28 матчах. Месси вручили Золотую бутсу регулярки MLS 2025
Лионель стал лучшим бомбардиром регулярного сезона Major League Soccer в этом году
6. ЧУ по футзалу: разгром от Урагана, яркий матч Авалона и Фурнитуры
Состоялось три матча чемпионата Украины по футзалу
7. Первое поражение Киев-Баскета, овертайм в игре Говерлы и тяжелая победа Днепра
Состоялись очередные матчи четвертого тура Суперлиги
8. Назар Чепурный завоевал бронзу на чемпионате мира по спортивной гимнастике
Представитель Украины занял третье место с результатом 14,483 балла
9. Семенюк одержал вторую подряд победу в ПлюсЛиге. Преодолел команду украинца
Команда капитана сборной Украины продолжает феериты в регулярном чемпионате Польши
10. «Работать тренером мечтал с 20-ти лет». Олейник – о своем новом пути
Бывший полузащитник национальной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua
