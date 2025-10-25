Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский может покинуть свою должность, если «бело-синие» не смогут добиться позитивных результатов в противостояниях с донецким «Шахтером». Об этом сообщил Telegram-канал Динамо Киев Inside.

«Динамо» сыграет против «горняков» 29 октября на домашней арене в матче 1/8 финала Кубка Украины, а уже 2 ноября команды проведут поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, в случае увольнения Шовковского новым тренером команды станет один из лидеров и ветеран «бело-синих» Андрей Ярмоленко.

Контракт 36-летнего вингера с киевским клубом истекает в июне 2026 года. Ранее генеральный директор команды Дмитрий Бриф сообщил о разговоре Ярмоленко и Суркиса, в ходе которого стороны договорились о роли нынешнего футболиста в структуре «Динамо» после завершения профессиональной карьеры.