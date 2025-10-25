Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 14:00 | Обновлено 25 октября 2025, 14:10
5541
14

Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба

Андрей Ярмоленко рассматривается в качестве альтернативы Александру Шовковскому

25 октября 2025, 14:00 | Обновлено 25 октября 2025, 14:10
5541
14 Comments
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский может покинуть свою должность, если «бело-синие» не смогут добиться позитивных результатов в противостояниях с донецким «Шахтером». Об этом сообщил Telegram-канал Динамо Киев Inside.

«Динамо» сыграет против «горняков» 29 октября на домашней арене в матче 1/8 финала Кубка Украины, а уже 2 ноября команды проведут поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, в случае увольнения Шовковского новым тренером команды станет один из лидеров и ветеран «бело-синих» Андрей Ярмоленко.

Контракт 36-летнего вингера с киевским клубом истекает в июне 2026 года. Ранее генеральный директор команды Дмитрий Бриф сообщил о разговоре Ярмоленко и Суркиса, в ходе которого стороны договорились о роли нынешнего футболиста в структуре «Динамо» после завершения профессиональной карьеры.

По теме:
Первая лига. Дубль Фарасеенко приносит Ингульцу победу над Прикарпатьем
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
Металлист 1925 – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко
Николай Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Футбол | 24 октября 2025, 22:59 17
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента

Украинский форвард намерен сменить клуб

Экс-игрок Динамо: «Команды нет. Помощники Шовковского – это клоунада»
Футбол | 25 октября 2025, 09:49 5
Экс-игрок Динамо: «Команды нет. Помощники Шовковского – это клоунада»
Экс-игрок Динамо: «Команды нет. Помощники Шовковского – это клоунада»

Олег Саленко остался недоволен игрой киевского клуба после поражения в Лиге конференций

Брест – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 25.10.2025, 13:53
Брест – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Брест – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Футбол | 25.10.2025, 07:05
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25.10.2025, 08:47
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
А потом Беловар 
Ответить
+6
ona_proigraet
знову прикол з цими нескінченними динамівськими серцями від Суркіса. Ну він знущається з болільників динамо. Замість взяти нормального тренера з досвідом, буде чергове випробування нашого терпіння
Ответить
+5
Олег Мандрівник
Это чтоб добить и так уничтоженное ДК? 🤔
Ответить
+4
Умник
Раньше на работе зв распитие алкогольных напитков штрафовали.
У спорт.юа какой то дисконт))))
Ответить
+3
Dynamo1927
Don't push the horses. 
Ответить
+3
Перець
Кря ,кря летят утки
Ответить
+2
dimando560
А які ще серця залишилися, якщо у Ярмоленко не вийде? 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Сергей Литвиненко
Во клас,играющий тренер,чистая брехня.
Ответить
0
Gargantua
добьют Динамо
Ответить
0
sergalis
Или Вернидуб или Маркевич. Остальные с этой блотной молодежью не справится.
Ответить
0
Istm
"Ета музика будєт вєчной" (ц)
Ответить
0
Lulinnha
Авторитет есть. А получилось бы то тяжело сказать. Всё таки это другая профессия. Но оптимальный возраст пробовать если появится возможность. 
Ответить
-1
AK.228
А есть лицензия !?
Ответить
-3
Популярные новости
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 14
Футбол
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 20
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем