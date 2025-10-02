Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис провел разговор с Ярмоленко о будущем футболиста в Динамо
Украина. Премьер лига
Суркис провел разговор с Ярмоленко о будущем футболиста в Динамо

Генеральный директор «бело-синих» Дмитрий Бриф рассказал о перспективах вингера

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Генеральный директор киевского «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал, что вингер Андрей Ярмоленко и президент команды Игорь Суркис ранее провели разговор о будущем футболиста в структуре клуба:

– В новой структуре менеджмента клуба вакантной остается позиция спортивного директора. Это дальнейшее развитие карьеры Андрея Ярмоленко?

– Мы очень ценим Андрея. У него огромный опыт как игрока. Он был в разных клубах и чемпионатах, но сегодня он футболист. Поэтому говорить, когда он вступит в должность спортивного директора или займет другой пост, не очень целесообразно сейчас. Он вместе с командой сосредоточен на достижении спортивных результатов.

Насколько мне известно, у президента с Андреем была договоренность по поводу его будущего в клубе, но давайте закончится сезон – тогда вернемся к этому вопросу.

– Если уж говорим о Ярмоленко, то какие у него отношения с Шовковским?

– Мне кажется, что на этот счет уже давно все было сказано. Главный тренер публично говорил, что никакого конфликта у них с Андреем нет. Напротив, между ними сейчас очень важные отношения, как между тренером и ключевым игроком нашего клуба. По-другому быть не может. Поэтому, честно говоря, даже не вижу смысла возвращаться к этому кейсу, – сообщил Бриф.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел десять матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Контракт опытного вингер с «бело-синими» заканчивается в июне 2026 года.

Николай Титюк Источник: Трибуна
west-ukr5555
Тут в самого Динамо майбутнього не видно...
