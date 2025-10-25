Разгром в столице. Полесье уничтожило Оболонь

Субботнюю программу матчей закрывал поединок в Киеве, где местная «Оболонь» принимала «Полесье» из Житомира. После двух первых встреч дня, в которых был забит всего один гол, этот матч оставался последней надеждой болельщиков на результативный футбол. На стадионе «Оболонь Арена» игра началась при помощи генераторов, которые обеспечивали освещение поля из-за отключений электроэнергии. Команды начали осторожно, угрожая воротам соперников лишь эпизодически — основная борьба разворачивалась в центре поля. Руслан Ротань с первых минут был недоволен своими игроками: атакующих идей почти не было, «волки» часто теряли мяч при переходе в атаку, а брака в их игре хватало.

Тем временем киевляне постепенно осознали, что могут действовать активнее и использовать свои шансы. Пара центрфорвардов «Оболони» имела возможности открыть счёт. Сначала Устименко, оказавшись в штрафной, пробил из-под Чоботенко, но Волынец выручил гостей. Затем Суханов вновь оказался один в штрафной и пробивал в дальний угол — мяч также не достиг цели.

Однако дальше «Полесье» продемонстрировало класс. Команда, почти не создавая моментов, сразу же реализовала первую голевую возможность. Брагару вошёл в штрафную, навесил на дальнюю штангу, где Велетень скинул мяч на Андриевского, который точно расстрелял ворота Федоровского.

Не успели киевляне оправиться после пропущенного гола, как последовал второй. Филиппов разрезающей передачей вывел на удар Велетня, который хладнокровно пробил мимо голкипера. В следующем эпизоде «Полесье» могло закрывать игру: Велетень получил пас на правом фланге, вошёл в штрафную и прострелил на Брагару, который забил. Однако после просмотра системы VAR судья зафиксировал офсайд — гол отменили.

То, что не удалось сделать в концовке первого тайма, житомиряне реализовали в дебюте второго. Сначала Сарапий с 30 метров пробил со штрафного и попал в правую штангу. А уже в следующей атаке Велетень подал с углового, и Чоботенко, оказавшись один в штрафной, головой направил мяч точно в угол ворот. Казалось, что можно было уже давать финальный свисток.

Во втором тайме «Оболонь» также создавала моменты, но настоящей опасности у ворот гостей не возникало. Активные замены в середине тайма помогли «Полесью» оформить четвёртый гол: Велетень сделал пас на Таллеса на фланге, тот прострелил в штрафную, где Гайдучик опередил вратаря и пяткой отправил мяч в сетку. Этот гол стал главным украшением поединка. После того как счёт стал 0:4, команды успокоились и доигрывали матч в более спокойном, «энергосберегающем» режиме.

В следующем туре «Полесье» примет «Металлист 1925» в Житомире, а «Оболонь» вновь сыграет на своей домашней арене, но уже в статусе гостей против «Кудровки».

Наши оценки:

«Оболонь»: Кулаковский – 5,0, Бычек – 5,5, Козлов – 5,5, Пасич – 5,5, Черненко – б/о.

«Полесье»: Хадрой – 5,5, Назаренко – 5,5, Таллес – 6,5, Гайдучик – 7,0, Йосефи – б/о.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Оболонь» – «Полесье» – 0:4

Голы: Андриевский, 31, Велетень, 39, Чоботенко, 51, Гайдучик, 72

Предупреждения: Борел, 62, Гайдучик, 82

«Оболонь»: Федоровский – Шевченко, Дубко, Приймак, Семёнов (Пасич, 66), Ильин – Прокопенко, Чех (Черненко, 80), Курко (Кулаковский, 60) – Устименко (Бычек, 60), Суханов (Козлов, 66).

«Полесье»: Волинец – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Кравченко (Хадрой, 46) – Борел – Велетень (Йосефи, 76), Андриевский (Таллес, 60), Шепелёв (Назаренко, 46), Брагару – Филиппов (Гайдучик, 64).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион «Оболонь Арена» (Киев).

