В субботу 25 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Полесье». Игра пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве и начнется в 18:00 по киевскому времени.

«Оболонь» наконец-то вырвалась из затянувшейся черной полосы — впервые с августа киевляне почувствовали вкус победы. В прошлом туре «пивовары» на выезде одолели СК «Полтава» (2:1), а главным героем встречи стал Сергей Суханов, оформивший эффектный дубль. Эта победа позволила команде немного вздохнуть спокойнее и временно отдалиться от опасной зоны стыковых матчей, однако столь длительные серии без побед — роскошь, которую «Оболонь» не может себе позволить. Тем временем «Полесье» продолжает радовать стабильностью. Житомиряне продлили свою беспроигрышную серию уже до пяти матчей. В центральном поединке минувшего тура команда достойно противостояла «Шахтёру», сыграв вничью (0:0), и тем самым вновь подтвердила, что способна на равных бороться с любым соперником лиги.

