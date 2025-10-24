Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Оболонь
25.10.2025 18:00 - : -
Полесье
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 23:12 | Обновлено 24 октября 2025, 23:14
Оболонь – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Оболонь Киев

В субботу 25 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Полесье». Игра пройдет на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве и начнется в 18:00 по киевскому времени.

«Оболонь» наконец-то вырвалась из затянувшейся черной полосы — впервые с августа киевляне почувствовали вкус победы. В прошлом туре «пивовары» на выезде одолели СК «Полтава» (2:1), а главным героем встречи стал Сергей Суханов, оформивший эффектный дубль. Эта победа позволила команде немного вздохнуть спокойнее и временно отдалиться от опасной зоны стыковых матчей, однако столь длительные серии без побед — роскошь, которую «Оболонь» не может себе позволить. Тем временем «Полесье» продолжает радовать стабильностью. Житомиряне продлили свою беспроигрышную серию уже до пяти матчей. В центральном поединке минувшего тура команда достойно противостояла «Шахтёру», сыграв вничью (0:0), и тем самым вновь подтвердила, что способна на равных бороться с любым соперником лиги.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
25 октября 2025 -
18:00
Полесье
чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Оболонь - Полесье
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
