Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Полісся. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Оболонь
25.10.2025 18:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 00:33 |
35
0

Оболонь – Полісся. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Волки» поймали кураж, но в Киеве легко не будет

25 октября 2025, 00:33 |
35
0
Оболонь – Полісся. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 25 октября, в Киеве состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Полесье». В турнирной таблице команды разделяют три очка, а в случае победы житомиряне наберут одинаковое количество очков с лидером чемпионата «Кривбассом».

Оболонь

В прошлом сезоне киевская команда боролась за сохранение прописки в элите украинского футбола, но в сезоне нынешнем «пивовары» вполне способны добиться большего. Конечно, речь о борьбе за еврокубковую зону речь вряд ли может идти, но закрепиться в середине турнирной таблицы киевлянам по силам. По словам президента «Оболони» Петра Слободяна, руководство поставило перед командой задачу финишировать в турнире не ниже седьмого места.

В прошлом туре «пивовары» обыграли аутсайдера УПЛ «Полтаву», прервав свою пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате. В то же время на своем поле «Оболонь» не может победить на протяжении трех матчей (2 ничьи и поражение). Голеадорские функции в текущем сезоне взял на себя Суханов, который нанес уже четыре результативных удара. Именно его дубль принес киевлянам победу в матче против полтавчан.

Близок к возвращению на поле полузащитник Игорь Мединский, который восстановился после повреждения. «Восстановление происходит очень хорошо, ведь я уже практически восстановился. Не скажу, что на 100%, но потихоньку приближаюсь к оптимальной форме и надеюсь в дальнейшем помогать команде», - отметил Мединский. Также покинули лазарет полузащитник Нестеренко и голкипер Марченко.

Полесье

«Волки» подошли к очередному противостоянию чемпионата с пятиматчевой беспроигрышной серией (4 победы и 1 ничья). При этом житомиряне забили 11 мячей в ворота соперников и пропустили всего один гол. Такой статистикой не может похвалиться ни один участник из нынешнего состава УПЛ.

В прошлом туре «Полесье» встречалось с «Шахтером» и в очередной раз отобрало очки у донецкой команды (0:0). Примечательно, что за пять матчей в чемпионате «горняки» не забили ни одного гола в ворота житомирян. Неприятным моментом для «волков» стала травма Бескоровайного, который травмировал мениск и уже перенес операцию. Напомним, что защитник долго восстанавливался после повреждения и в прошлом сезоне.

Нельзя не отметить большой кадровый потенциал житомирской команды. И в нынешнем чемпионате команда Руслана Ротаня, который в прошлом сезоне боролся за медали с «Александрией», вполне способна решать высокие задачи. «Разговор о чемпионстве? Это нужно подкреплять результатами и сейчас об этом еще рано говорить. Мы стремимся завоевать этот титул, и я уверен, что мы к этому придем, но для этого нужно много бороться», - сказал наставник «Полесья». Но несмотря на солидный состав, житомиряне ищут опции для усиления. Например, «волкам» приписывают интерес к Илиру Красничи из «Колоса» и Валентину Рубчинскому из «Динамо».

Статистика встреч

Ранее команды провели 11 очных дуэлей, и статистика говорит в пользу киевлян. «Пивовары» выиграли 6 матчей, «волки» одержали 3 победы, а еще 2 встречи завершились вничью. В прошлом чемпионате в Житомире хозяева поля разгромили «Оболонь» со счетом 4:0, а в Киеве была зафиксирована нулевая ничья.

Прогноз на противостояние

«Волки» намерены продолжить свое уверенное шествие по чемпионату, но киевляне способны оказать достойное сопротивление соперникам. Обе команды характеризует надежная игра в обороне, поэтому поставим на тотал голов меньше 2.5.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Федоривский, Е. Шевченко, Дубко, Приймак, Семенов, Ильин, Прокопенко, Чех, Курко, Устименко, Суханов.

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Кравченко, Шепелев, Бабенко, Брагару, Андриевский, Велетень, Филиппов.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
25 октября 2025 -
18:00
Полесье
Тотал голов меньше 2.5 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Олег ШАНДРУК: «У нас сейчас остался только один нападающий»
Оболонь – Полесье. Текстовая трансляция матча
ШАНДРУК: «Валик сыграл фантастический матч»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Оболонь - Полесье прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Футбол | 24 октября 2025, 07:41 4
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру

Португалец планирует вернуться в «Спортинг»

ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Футбол | 24 октября 2025, 21:05 11
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова

Парижский клуб заинтересован в услугах Анатолий Трубина, который выступает за «Бенфику»

ФОТО. Легенду Реала обокрала его домработница. Ущерб – 8,6 млн грн
Футбол | 25.10.2025, 00:12
ФОТО. Легенду Реала обокрала его домработница. Ущерб – 8,6 млн грн
ФОТО. Легенду Реала обокрала его домработница. Ущерб – 8,6 млн грн
Тайм в меньшинстве. Верес отстоял ничью в матче против Зари
Футбол | 24.10.2025, 19:54
Тайм в меньшинстве. Верес отстоял ничью в матче против Зари
Тайм в меньшинстве. Верес отстоял ничью в матче против Зари
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 24.10.2025, 12:38
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 13
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 15
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 244
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54 1
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45 1
Бокс
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем