В субботу, 25 октября, в Киеве состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Полесье». В турнирной таблице команды разделяют три очка, а в случае победы житомиряне наберут одинаковое количество очков с лидером чемпионата «Кривбассом».

Оболонь

В прошлом сезоне киевская команда боролась за сохранение прописки в элите украинского футбола, но в сезоне нынешнем «пивовары» вполне способны добиться большего. Конечно, речь о борьбе за еврокубковую зону речь вряд ли может идти, но закрепиться в середине турнирной таблицы киевлянам по силам. По словам президента «Оболони» Петра Слободяна, руководство поставило перед командой задачу финишировать в турнире не ниже седьмого места.

В прошлом туре «пивовары» обыграли аутсайдера УПЛ «Полтаву», прервав свою пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате. В то же время на своем поле «Оболонь» не может победить на протяжении трех матчей (2 ничьи и поражение). Голеадорские функции в текущем сезоне взял на себя Суханов, который нанес уже четыре результативных удара. Именно его дубль принес киевлянам победу в матче против полтавчан.

Близок к возвращению на поле полузащитник Игорь Мединский, который восстановился после повреждения. «Восстановление происходит очень хорошо, ведь я уже практически восстановился. Не скажу, что на 100%, но потихоньку приближаюсь к оптимальной форме и надеюсь в дальнейшем помогать команде», - отметил Мединский. Также покинули лазарет полузащитник Нестеренко и голкипер Марченко.

Полесье

«Волки» подошли к очередному противостоянию чемпионата с пятиматчевой беспроигрышной серией (4 победы и 1 ничья). При этом житомиряне забили 11 мячей в ворота соперников и пропустили всего один гол. Такой статистикой не может похвалиться ни один участник из нынешнего состава УПЛ.

В прошлом туре «Полесье» встречалось с «Шахтером» и в очередной раз отобрало очки у донецкой команды (0:0). Примечательно, что за пять матчей в чемпионате «горняки» не забили ни одного гола в ворота житомирян. Неприятным моментом для «волков» стала травма Бескоровайного, который травмировал мениск и уже перенес операцию. Напомним, что защитник долго восстанавливался после повреждения и в прошлом сезоне.

Нельзя не отметить большой кадровый потенциал житомирской команды. И в нынешнем чемпионате команда Руслана Ротаня, который в прошлом сезоне боролся за медали с «Александрией», вполне способна решать высокие задачи. «Разговор о чемпионстве? Это нужно подкреплять результатами и сейчас об этом еще рано говорить. Мы стремимся завоевать этот титул, и я уверен, что мы к этому придем, но для этого нужно много бороться», - сказал наставник «Полесья». Но несмотря на солидный состав, житомиряне ищут опции для усиления. Например, «волкам» приписывают интерес к Илиру Красничи из «Колоса» и Валентину Рубчинскому из «Динамо».

Статистика встреч

Ранее команды провели 11 очных дуэлей, и статистика говорит в пользу киевлян. «Пивовары» выиграли 6 матчей, «волки» одержали 3 победы, а еще 2 встречи завершились вничью. В прошлом чемпионате в Житомире хозяева поля разгромили «Оболонь» со счетом 4:0, а в Киеве была зафиксирована нулевая ничья.

Прогноз на противостояние

«Волки» намерены продолжить свое уверенное шествие по чемпионату, но киевляне способны оказать достойное сопротивление соперникам. Обе команды характеризует надежная игра в обороне, поэтому поставим на тотал голов меньше 2.5.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Федоривский, Е. Шевченко, Дубко, Приймак, Семенов, Ильин, Прокопенко, Чех, Курко, Устименко, Суханов.

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Кравченко, Шепелев, Бабенко, Брагару, Андриевский, Велетень, Филиппов.