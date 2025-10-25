25 октября в 18:00 стартовал матч десятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Оболонь» и «Полесье».

Местом проведения встречи стал стадион «Оболонь-Арена» в Киеве. Главным судьёй матча назначен Игорь Пасхал.

Житомирская команда еще в первом тайме сняла все вопросы о победителе, забив два мяча в ворота соперника. После перерыва «Полесье» лишь продолжило свое дело и реализовало еще два момента.

В итоге подопечные Руслана Ротаня одержали комфортную победу со счётом 4:0 и готовятся к возвращению домой.

После матча «Полесье» находится на второй строчке (19 очков), тогда как «Оболонь» расположилась на девятой позиции (13 баллов).

УПЛ-2025/26. 10-й тур, 25 октября

«Оболонь» – «Полесье» – 0:4

Голы: Андриевский, 31, Велетень, 39, Чоботенко, 51, Гайдучик, 64

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 0:1, Андриевский, 31 мин

ГОЛ! 0:2, Велетень, 39 мин

ГОЛ! 0:3, Чоботенко, 51 хв.

ГОЛ! 0:4, Гайдучик, 64 хв.