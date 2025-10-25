Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оболонь – Полесье – 0:4. Разгром и удар пяткой. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Оболонь
25.10.2025 18:00 – FT 0 : 4
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 20:00 | Обновлено 25 октября 2025, 20:59
Оболонь – Полесье – 0:4. Разгром и удар пяткой. Видео голов и обзор матча

25 октября прошел матч 10-го тура УПЛ

Оболонь – Полесье – 0:4. Разгром и удар пяткой. Видео голов и обзор матча
УПЛ

25 октября в 18:00 стартовал матч десятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Оболонь» и «Полесье».

Местом проведения встречи стал стадион «Оболонь-Арена» в Киеве. Главным судьёй матча назначен Игорь Пасхал.

Житомирская команда еще в первом тайме сняла все вопросы о победителе, забив два мяча в ворота соперника. После перерыва «Полесье» лишь продолжило свое дело и реализовало еще два момента.

В итоге подопечные Руслана Ротаня одержали комфортную победу со счётом 4:0 и готовятся к возвращению домой.

После матча «Полесье» находится на второй строчке (19 очков), тогда как «Оболонь» расположилась на девятой позиции (13 баллов).

УПЛ-2025/26. 10-й тур, 25 октября

«Оболонь» – «Полесье» – 0:4

Голы: Андриевский, 31, Велетень, 39, Чоботенко, 51, Гайдучик, 64

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 0:1, Андриевский, 31 мин

ГОЛ! 0:2, Велетень, 39 мин

ГОЛ! 0:3, Чоботенко, 51 хв.

ГОЛ! 0:4, Гайдучик, 64 хв.

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Полесье), асcист Талес Коста.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Чоботенко (Полесье), асcист Владислав Велетень.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (Полесье), асcист Александр Филиппов.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Андриевский (Полесье), асcист Владислав Велетень.
По теме:
ВИДЕО. Это конец? Наполи в третий раз поразил ворота Интера
ВИДЕО. Интрига обостряется. Интер отыграл один мяч с пенальти
ВИДЕО. В одно касание: Мактоминей увеличил преимущество в матче с Интером
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Оболонь - Полесье видео голов и обзор Николай Гайдучик Сергей Чоботенко Александр Андриевский Владислав Велетень
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(13)
