Оболонь – Полесье – 0:4. Разгром и удар пяткой. Видео голов и обзор матча
25 октября прошел матч 10-го тура УПЛ
25 октября в 18:00 стартовал матч десятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Оболонь» и «Полесье».
Местом проведения встречи стал стадион «Оболонь-Арена» в Киеве. Главным судьёй матча назначен Игорь Пасхал.
Житомирская команда еще в первом тайме сняла все вопросы о победителе, забив два мяча в ворота соперника. После перерыва «Полесье» лишь продолжило свое дело и реализовало еще два момента.
В итоге подопечные Руслана Ротаня одержали комфортную победу со счётом 4:0 и готовятся к возвращению домой.
После матча «Полесье» находится на второй строчке (19 очков), тогда как «Оболонь» расположилась на девятой позиции (13 баллов).
УПЛ-2025/26. 10-й тур, 25 октября
«Оболонь» – «Полесье» – 0:4
Голы: Андриевский, 31, Велетень, 39, Чоботенко, 51, Гайдучик, 64
Видео голов и обзор матча:
ГОЛ! 0:1, Андриевский, 31 мин
ГОЛ! 0:2, Велетень, 39 мин
ГОЛ! 0:3, Чоботенко, 51 хв.
ГОЛ! 0:4, Гайдучик, 64 хв.
События матча
