В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
Команда Пономарева набрала впечатляющие обороты
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
«Металлист 1925» – ЛНЗ - 0:1
Гол: Проспер, 62
Предупреждение: Мартынюк, 68, Калюжный, 86, Петер, 90+4 – Г. Пасич, 36, Дидык, 45+3, Дайко, 54, Рябов, 66, Горин, 90
«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк (Капинус, 78), Шабанов, Павлюк, Крупский – Литвиненко (Забергджа, 69), Калюжный, Калитвинцев – Антюх (Когут, 78), Петер, Рашица.
ЛНЗ: Паламарчук – Кузык, Горин, Муравский, Г. Пасич – Пастух (Ноникашвили, 61), Дидык (Дайко, 46), Рябов – Яшари (Танковский, 88), Ассинор (Кравчук, 80), Проспер.
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава, Украина).
Стадион: «Центральный» (Житомир).
Удары (в створ) – 12 (4) : 7 (3)
Угловые – 6:3
Оффсайды – 1:3
МЕТАЛЛИСТ 1925 - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 10°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр считает, что такие ситуации должны оставаться внутри клуба
Александр Антоненко рассказал, почему Оболонь решила пригласить Александра Ковпака
Маю, надію, що впораємось з Кудрівкою - а ДК здолають Кривбас і допоможуть повернутись нам на вершину. І навіть якщо не впораємось, все одно успіху ДК і потішити своїх фанів. А потім вже в дербі визначимо, хто більше заслуговує! 😊