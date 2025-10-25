Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
Премьер-лига
Металлист 1925
25.10.2025 13:00 – FT 0 : 1
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 15:00
585
22

В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925

Команда Пономарева набрала впечатляющие обороты

25 октября 2025, 15:00
585
22 Comments
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Металлист 1925» – ЛНЗ - 0:1

Гол: Проспер, 62

Предупреждение: Мартынюк, 68, Калюжный, 86, Петер, 90+4 – Г. Пасич, 36, Дидык, 45+3, Дайко, 54, Рябов, 66, Горин, 90

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк (Капинус, 78), Шабанов, Павлюк, Крупский – Литвиненко (Забергджа, 69), Калюжный, Калитвинцев – Антюх (Когут, 78), Петер, Рашица.

ЛНЗ: Паламарчук – Кузык, Горин, Муравский, Г. Пасич – Пастух (Ноникашвили, 61), Дидык (Дайко, 46), Рябов – Яшари (Танковский, 88), Ассинор (Кравчук, 80), Проспер.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава, Украина).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ) – 12 (4) : 7 (3)
Угловые – 6:3
Оффсайды – 1:3

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 - ЛНЗ отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 23
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
лідери УПЛ насіннячкові гарно зажарили Мет1925.
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Airwolf77
Загнали МКГ в будку! Апепка, Квантум и хФедька Ак228 со своими десятками аккаунтами рады 
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Lopez Nieto
Крипта обвалилась
Ответить
0
debugger
Проспер Оба пришел из второго дивизиона Португалии, а как разыгрался у нас! Хорош!
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Ну, лідери вони тимчасово. Але гарно приструнили клуб кванта і арери.
Маю, надію, що впораємось з Кудрівкою - а ДК здолають Кривбас і допоможуть повернутись нам на вершину. І навіть якщо не впораємось, все одно успіху ДК і потішити своїх фанів. А потім вже в дербі визначимо, хто більше заслуговує! 😊
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
8number
Насіннєвий завод розійшовсь не на шутку. Хто зупинить цей соняшник ?🌻 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Airwolf77
Легионера у МетаГлиста1925 дно, особенно этот Итодо. 1 млн, а толку никакого.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Taras Chaikovsky
Рябов, Пастух, Білик Карпатам не підійшли. Лупашко, дивись, хлопці грають. А ти дилетант, який зруйнував Рух
Ответить
-1
Александр Шевченко
Черкассы харош. Черный властелин Проспер ипет не только кротов, а и хорьков. 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_KhM25
Які вражаючі оберти? Яка команда? Оці тренувальні стійки, котрі майже весь матч стояли? І хто з "ЛНЗ" проплатив арбітрам, щоб не зарахували черговий чистий забитий м'яч? Здається, що після такого Україна точно залишиться без євровесни.
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
