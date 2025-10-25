Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Металлист 1925
25.10.2025 13:00 - : -
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 02:21 | Обновлено 25 октября 2025, 02:23
Металлист 1925 – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

Металлист 1925 – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В субботу, 25-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

При ином стечении обстоятельств, чем не центральный матч тура? ЛНЗ не так давно уничтожил «Шахтер» (4:1), который также не смог обыграть и «Металлист 1925», а харьковчане потом отобрали очки еще и у «Динамо» (дважды по 1:1). И теперь команды Младена Бартуловича и Виталия Пономарева подобрались очень близко к зоне еврокубков. Возможно, кто-то из них даже на первую строчку ненадолго сможет забраться.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Металлист 1925
25 октября 2025 -
13:00
ЛНЗ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 - ЛНЗ текстовая трансляция
