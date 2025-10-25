В субботу, 25-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

При ином стечении обстоятельств, чем не центральный матч тура? ЛНЗ не так давно уничтожил «Шахтер» (4:1), который также не смог обыграть и «Металлист 1925», а харьковчане потом отобрали очки еще и у «Динамо» (дважды по 1:1). И теперь команды Младена Бартуловича и Виталия Пономарева подобрались очень близко к зоне еврокубков. Возможно, кто-то из них даже на первую строчку ненадолго сможет забраться.

