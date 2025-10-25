Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Амбиции команд зашкаливают, а удачный результат может помочь попасть, как минимум, в топ-3 таблицы

Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК ЛНЗ

В субботу, 25 октября, состоится поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Металлист 1925

«Металлист 1925» имел прекрасную возможность в прошлом туре выйти на второе место в турнирной таблице. Однако харьковчане упустили возможность это сделать, поскольку была необходима победа над колючей «Кудровкой», а сенсационные дебютанты УПЛ, как мы знаем, очков не дарят никому, поэтому в той игре была зафиксирована ничья 1:1.

Однако и так расстояние от первого места составляет только три очка, от второго и третьего – два и одно соответственно, поэтому перспективы подопечных Младена Бартуловича подняться выше выглядят вполне вероятными, особенно если учитывать, что «Динамо» и «Шахтер» находятся в невнятной форме. Недаром же с обоимы удалось взять очки.

Но не следует сбрасывать со счетов и другие команды с амбициями – «Кривбасс», «Полесье», тот же ЛНЗ, «Карпаты»... Одним словом, нас ждет интересное внутреннее первенство на фоне еврокубкового ужаса. Но не будем о грустном.

Как сообщил главный тренер команды Младен Бартулович, не сыграет против ЛНЗ Мба, который до сих пор не восстановился.

«У нас был короткий микроцикл. Главной задачей было восстановиться после последнего матча. У нас хватает времени и ребят, поэтому восстановились и готовимся в ЛНЗ.

В каждом матче есть давление, если бы и не было этой плотности в таблице. Но тем интереснее, потому что такая плотность... Не помню, когда так было, и у каждой команды есть возможность подняться вверх, все хотят там быть. Считаю, что чемпионат сейчас интересен. Не думаю, что это мешает, а наоборот больше нас мотивирует, – рассказал Бартулович.

ЛНЗ

ЛНЗ указал на дверь Роману Григорчуку по итогам прошлого сезона и доверился Виталию Пономареву. В этом решении был немалый риск, ведь Пономарев работал преимущественно с молодежью – сначала с юношами «Ркх», потом и со взрослой командой, которая все равно преимущественно состояла из юных талантов.

После того, как начались мутные схемы «Руха» и «Карпат» с объединением и «Рух» начал терять лучших игроков, тренер дотерпел до конца сезоу и с облегчением перебрался в ЛНЗ, дн его должна была ждать, как минимум, стабильность. Причем прихватил с собой нескольких игроков «Руха» – сначала Ледвия и Дидыка, затем Горина и Рябова, а затем и Евгения Пастуха. Примечательно, что теперь, когда основной состав выкристаллизовывается, в нем играют все, за исключением кипера Ледвия, вытесненного известным антипенальтистом Алексеем Паламарчуком.

В таблице ЛНЗ имеет 17 очков, столько же набрало и третье «Динамо», до первого места – рукой подать, но и «Металлист 1925» сзади подпирает.

А самым ярким матчем для ЛНЗ, конечно, стала феерия против «Шахтера». Черкасские футболисты возили соперников лицом по газону всю игру, создавалось впечатление, что это играет не многократный чемпион Украины в своем самом сильном составе, а какие-то любители, которые заявились на Кубок из чемпионата своего района. Да и в счете 4:1 гол «Шахтера» – это случайность и индивидуальное мастерство Назарины.

История встреч

Команды встречались всего дважды. В позапрошлом розыгрыше УПЛ игра первого круга закончилась минимальной победой харьковской команды, а во втором круге была зафиксирована ничья 1:1.

Ориентировочные составы

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк – Калюжный, Калитвинцев, Литвиненко – Антюх, Итодо, Рашица

ЛНЗ: Паламарчук – Пасич, Горин, Муравский, Кузык – Дидык, Рябов – Проспер, Пастух, Яшари – Ассинор

Прогноз на противостояние

Довольно интересно будет посмотреть, как сыграют команды с такими амбициями. Чисто интуитивно вижу преимущество ЛНЗ, однако все же спрогнозирую ничью.

Прогноз Sport.ua
Металлист 1925
25 октября 2025 -
13:00
ЛНЗ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 - ЛНЗ прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
