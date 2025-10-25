Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
25 октября 2025, 22:56 | Обновлено 25 октября 2025, 22:58
ВИДЕО. Легенда футбола. Криштиану Роналду записал в свой актив 950 гол

Юбилейный мяч был забит в матче с клубом «Аль-Хазем»

ВИДЕО. Легенда футбола. Криштиану Роналду записал в свой актив 950 гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду отметился 950-м забитым мячом в своей футбольной карьере.

Криштиану, выступающий за «Аль-Наср», замкнул передачу на 88-й минуте матча против «Аль-Хазема».

Результативный удар Роналду фактически поставил точку в поединке – команде оставалось лишь дождаться финального свистка и оформить победу со счетом 2:0.

