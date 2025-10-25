Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду отметился 950-м забитым мячом в своей футбольной карьере.

Криштиану, выступающий за «Аль-Наср», замкнул передачу на 88-й минуте матча против «Аль-Хазема».

Результативный удар Роналду фактически поставил точку в поединке – команде оставалось лишь дождаться финального свистка и оформить победу со счетом 2:0.

ВИДЕО. Легенда футбола. Криштиану Роналду записал в свой актив 950 гол