ВИДЕО. Легенда футбола. Криштиану Роналду записал в свой актив 950 гол
Юбилейный мяч был забит в матче с клубом «Аль-Хазем»
Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду отметился 950-м забитым мячом в своей футбольной карьере.
Криштиану, выступающий за «Аль-Наср», замкнул передачу на 88-й минуте матча против «Аль-Хазема».
Результативный удар Роналду фактически поставил точку в поединке – команде оставалось лишь дождаться финального свистка и оформить победу со счетом 2:0.
ВИДЕО. Легенда футбола. Криштиану Роналду записал в свой актив 950 гол
