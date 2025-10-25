Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Работать тренером мечтал с 20-ти лет». Олейник – о своем новом пути
Сборная УКРАИНЫ
25 октября 2025, 09:30 |
640
0

«Работать тренером мечтал с 20-ти лет». Олейник – о своем новом пути

Бывший полузащитник национальной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

«Работать тренером мечтал с 20-ти лет». Олейник – о своем новом пути
СИК. Денис Олейник

В последнее время было немного слышно об экс-полузащитнике сборной Украины Денисе Олейнике, который в свое время на родине выступал за такие команды, как «Динамо», «Металлист», «Днепр» и многие другие отечественные клубы. Также футболист немало поиграл и за границей. В частности, в нидерландском «Витессе», немецком «Дармштадте 98» и финском СИКе. Оказывается, что, окончив в нынешнем году тренерские курсы, специалист отправился работать в Финляндию, в клуб СИК, которому в качестве игрока Олейник отдал четыре года. В разговоре с корреспондентом Sport.ua Денис рассказал о том, почему завершил карьеру футболиста и почему стал тренером.

– Денис, это твой первый тренерский опыт в жизни?
– Официальный, да. Раньше, с февраля по май 2025 года я был в структуре «Александрии». На мою просьбу откликнулся Руслан Ротань, который, дал мне почувствовать работу наставником, набраться определенного опыта, поскольку мне нравится, как играют команды у этого специалиста. За время, проведенное там, я благодарен Руслану Петровичу и его тренерскому штабу.

– Ты закончил карьеру игрока в 37 лет. А вообще, было желание продолжать?
– Здесь есть свои нюансы. Здоровье мне позволяло играть, у меня был действующий контракт с ЛНЗ, но это была моя инициатива разорвать соглашение с клубом в январе 2025-го. Я не хотел тратить год, хотел пойти учиться на тренерскую лицензию А. А так как действующий футболист не имеет права идти на эти курсы, поэтому я и решил закончить, не дожидаясь окончания соглашения в июле.

– А как же выступления за «Аванград» из Лозовой?
– Это было больше для интереса. Я приезжал на игры и просто старался помочь аматорской команде добиться тех целей, которые стояли пред коллективом.

УАФ. В составе сборной Украины Денис Олейник провел 12 поединков

– Как давно ты знал и решил, что по окончании профессиональной карьеры станешь тренером?
– Это желание и понимание у меня было еще лет с 20-ти. Мне это нравится. Я много анализировал и к этому вопросу всегда относился серьезно.

– У какого тренера ты почерпнул наибольше информации?
– Однозначно, это Петер Бош, под руководством которого я выступал в нидерландском «Витессе». Сейчас он, кстати, возглавляет «ПСВ». А вообще в его послужном списке значатся такие клубы, как «Аякс», «Борсуссия» (Д), «Байер», «Лион».

У меня с ним прекрасные отношения, я даже год назад был у него в Эйндховене на, так называемой, стажировке. Это сильный специалист, который отличается классным построением игры своих команд и человеческими качествами.

– Какие у тебя критерии, как тренера, стоят на первом месте?
– Здесь много моментов. Прежде всего, должен быть сплоченный коллектив. Это касается абсолютно всех работников клуба. И очень важно быть честным перед подопечными. Что касается непосредственно футбола, то я приверженец атакующего, агрессивного футбола с высоким прессингом, с контрпрессингом. Но для этого нужно очень много работать, чтобы все было доведено до автоматизма. Но есть и другая сторона медали, поскольку очень много зависит от того, в какой команде приходится работать, и с каким по качеству подбором исполнителей.

СИК. В Финляндии Денис Олейник в качестве игрока выступал четыре года

– Ты нашел СИК или СИК нашел тебя?
– В этой команды я выступал на протяжении четырех лет. Но в июне 2022 года мне предложили перейти в «Ворсклу». Хотя на тот момент у меня с финским клубом был действующий контракт. У меня была мечта закончить карьеру игрока в Украине, и об этом я часто говорил с президентом СИКа, с которым у меня всегда были и сейчас есть доверительные отношения. Но меня не хотели отпускать и дело здесь не в президенте, есть еще спортивный директор, главный тренер, поэтому в один момент чуть ли не случилось ссоры. Но все в итоге разрешилось. В то же время, в контракте у меня была прописана опция, что по завершении карьеры игрока я буду работать тренером в СИКе.

Моя командировка в Украине продлилась более трех лет. Но все это время я был на связи с финским клубом, мы не раз встречались, когда я приезжал, поскольку моя семья и мама жили в Финляндии. И вот в 2025 году, когда я окончил тренерские курсы, мы обговорили все нюансы в телефонном режиме, и я практически сразу приехал в СИК и приступил к работе.

– На лицензию PRO не собираешься учиться?
– Чтобы поступить на PRO, нужно год проработать, но я обязательно вернусь к этому вопросу, поскольку в будущем как я уже сказал, вижу себя только наставником.

– Какие сейчас твои обязанности?
– Во второй команде СИКа, которая выступает во первой лиге, я являюсь помощников известного португальского специалиста Паулу Лопеша, который в свое время был вратарем «Бенфики», а потом работал в структуре этого португальского клуба. В этой финском коллективе выступают футболисты не старше до 23 лет. А главным тренером я работаю в третьей команде, которая играет во второй лиге местного первенства. Здесь выступают игроки, чей возраст не превышает 17 лет. Главная наша цель, это, естественно, подготовка кадров для основной команды СИКа, которая в нынешнем сезоне борется за золотые медали чемпионата.

По теме:
Украинскому клубу грозит техническое поражение из-за отказа играть матч
Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сергей РЫБАЛКА: «Сами видите, что из себя сейчас представляет Динамо»
Денис Олейник сборная Украины по футболу Динамо Киев Днепр Металлист Харьков ЛНЗ Черкассы Ворскла Полтава Александрия Руслан Ротань Авангард Лозовая Петер Бош Витесс Боруссия Дортмунд Аякс Байер Лион статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
