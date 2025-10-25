«Работать тренером мечтал с 20-ти лет». Олейник – о своем новом пути

В последнее время было немного слышно об экс-полузащитнике сборной Украины Денисе Олейнике, который в свое время на родине выступал за такие команды, как «Динамо», «Металлист», «Днепр» и многие другие отечественные клубы. Также футболист немало поиграл и за границей. В частности, в нидерландском «Витессе», немецком «Дармштадте 98» и финском СИКе. Оказывается, что, окончив в нынешнем году тренерские курсы, специалист отправился работать в Финляндию, в клуб СИК, которому в качестве игрока Олейник отдал четыре года. В разговоре с корреспондентом Sport.ua Денис рассказал о том, почему завершил карьеру футболиста и почему стал тренером.

– Денис, это твой первый тренерский опыт в жизни?

– Официальный, да. Раньше, с февраля по май 2025 года я был в структуре «Александрии». На мою просьбу откликнулся Руслан Ротань, который, дал мне почувствовать работу наставником, набраться определенного опыта, поскольку мне нравится, как играют команды у этого специалиста. За время, проведенное там, я благодарен Руслану Петровичу и его тренерскому штабу.

– Ты закончил карьеру игрока в 37 лет. А вообще, было желание продолжать?

– Здесь есть свои нюансы. Здоровье мне позволяло играть, у меня был действующий контракт с ЛНЗ, но это была моя инициатива разорвать соглашение с клубом в январе 2025-го. Я не хотел тратить год, хотел пойти учиться на тренерскую лицензию А. А так как действующий футболист не имеет права идти на эти курсы, поэтому я и решил закончить, не дожидаясь окончания соглашения в июле.

– А как же выступления за «Аванград» из Лозовой?

– Это было больше для интереса. Я приезжал на игры и просто старался помочь аматорской команде добиться тех целей, которые стояли пред коллективом.

УАФ. В составе сборной Украины Денис Олейник провел 12 поединков

– Как давно ты знал и решил, что по окончании профессиональной карьеры станешь тренером?

– Это желание и понимание у меня было еще лет с 20-ти. Мне это нравится. Я много анализировал и к этому вопросу всегда относился серьезно.

– У какого тренера ты почерпнул наибольше информации?

– Однозначно, это Петер Бош, под руководством которого я выступал в нидерландском «Витессе». Сейчас он, кстати, возглавляет «ПСВ». А вообще в его послужном списке значатся такие клубы, как «Аякс», «Борсуссия» (Д), «Байер», «Лион».

У меня с ним прекрасные отношения, я даже год назад был у него в Эйндховене на, так называемой, стажировке. Это сильный специалист, который отличается классным построением игры своих команд и человеческими качествами.

– Какие у тебя критерии, как тренера, стоят на первом месте?

– Здесь много моментов. Прежде всего, должен быть сплоченный коллектив. Это касается абсолютно всех работников клуба. И очень важно быть честным перед подопечными. Что касается непосредственно футбола, то я приверженец атакующего, агрессивного футбола с высоким прессингом, с контрпрессингом. Но для этого нужно очень много работать, чтобы все было доведено до автоматизма. Но есть и другая сторона медали, поскольку очень много зависит от того, в какой команде приходится работать, и с каким по качеству подбором исполнителей.

СИК. В Финляндии Денис Олейник в качестве игрока выступал четыре года

– Ты нашел СИК или СИК нашел тебя?

– В этой команды я выступал на протяжении четырех лет. Но в июне 2022 года мне предложили перейти в «Ворсклу». Хотя на тот момент у меня с финским клубом был действующий контракт. У меня была мечта закончить карьеру игрока в Украине, и об этом я часто говорил с президентом СИКа, с которым у меня всегда были и сейчас есть доверительные отношения. Но меня не хотели отпускать и дело здесь не в президенте, есть еще спортивный директор, главный тренер, поэтому в один момент чуть ли не случилось ссоры. Но все в итоге разрешилось. В то же время, в контракте у меня была прописана опция, что по завершении карьеры игрока я буду работать тренером в СИКе.

Моя командировка в Украине продлилась более трех лет. Но все это время я был на связи с финским клубом, мы не раз встречались, когда я приезжал, поскольку моя семья и мама жили в Финляндии. И вот в 2025 году, когда я окончил тренерские курсы, мы обговорили все нюансы в телефонном режиме, и я практически сразу приехал в СИК и приступил к работе.

– На лицензию PRO не собираешься учиться?

– Чтобы поступить на PRO, нужно год проработать, но я обязательно вернусь к этому вопросу, поскольку в будущем как я уже сказал, вижу себя только наставником.

– Какие сейчас твои обязанности?

– Во второй команде СИКа, которая выступает во первой лиге, я являюсь помощников известного португальского специалиста Паулу Лопеша, который в свое время был вратарем «Бенфики», а потом работал в структуре этого португальского клуба. В этой финском коллективе выступают футболисты не старше до 23 лет. А главным тренером я работаю в третьей команде, которая играет во второй лиге местного первенства. Здесь выступают игроки, чей возраст не превышает 17 лет. Главная наша цель, это, естественно, подготовка кадров для основной команды СИКа, которая в нынешнем сезоне борется за золотые медали чемпионата.