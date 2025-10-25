Плохая новость для Реброва. Футболист сборной Украины травмировался в АПЛ

В субботу, 25 октября, проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Брентфорд» и «Ливерпуль».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Украинец Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе «пчел», но получил травму и был вынужден покинуть поле на 29-й минуте.

Сейчас «Брентфорд» неожиданно побеждает 1:0.

Ярмолюк является футболистом сборной Украины, которая сыграет матчи отбора на ЧМ-2026 13 ноября с Францией, а 16-го с Исландией.