Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Карпаты Львов
25.10.2025 15:30 – FT 0 : 0
Рух Львов
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 17:30 | Обновлено 25 октября 2025, 18:16
Во Львове без голов. Карпаты и Рух расписали ничью

Львовское дерби в исполнении обеих команд впервые завершилось разделением очков

Во Львове без голов. Карпаты и Рух расписали ничью
УПЛ

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко после поражения от «Эпицентра» в стартовом составе своих подопечных произвел две замены. Вместо Паласиоса и Краснопира на поле вышли Клименко и Игор Невес. В составе «Руха» Иван Федик после поражения от «Кривбасса» сделал одно кадровое изменение. Вместо Слюсара в игру вступил Эдсон.

В начале игры соперники подолгу пытались контролировать мяч, однако из- за неточности завершающих передач голевых моментов не возникало. Игровых столкновений во львовском дерби хватало и первую желтую карточку в игре заработал карпатовец Пауло Витор.

В середине тайма оживление на трибунах вызвали дальние удары Фаала и Костенко, которые пробивали выше ворот. Вскоре Костенко сделал опасную передачу в штрафную гостей, но Слюбик сумел ликвидировать угрозу. «Карпаты» продолжали искать пути взятия ворот соперника и уже Бабогло головой пробил выше ворот.

Так что в первом тайме было много борьбы за мяч, но из-за неточности передач партнеров моментов у ворот было мало. Да и ударов в створ ворот игроки обоих клубов так и не наносили.

Второй тайм активнее начали «Карпаты», которые выполнили несколько угловых ударов с правого фланга, но защитники «Руха» успевали опережать соперников. Пытался дальним ударом открыть счет Пауло Витор, но пробил мимо ворот.

Подключался к розыгрышам штрафных ударов и Бабогло, который после передачи Мирошниченко головой пробил мимо ворот. А после паса Альвареса головой пробивал в рамку ворот Игор Невес, но Герета ликвидировал угрозу.

Игроки «Руха», учитывая свое турнирное положение, тоже пытались вырвать победу. И такую ​​возможность имел капитан «желто-черных» Притула, но попал в перекладину. В свою очередь не хватило точности и дальнему удару опытному Чачуа. Под конец матча могли отличиться Бруниньйо и Фабиано, но и бразильцы пробивали мимо ворот. С другой стороны, с выгодной позиции не попал в ворота и бразилец Клайвер.

В итоге безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия «Карпат продолжается в УПЛ 7 игр: 4 ничьи и 3 поражения. Впервые львовское дерби завершилось вничью. Также завершился безничейный клубный рекордный сериал «Руха» в УПЛ, который длился 9 игр: 2 победы и 7 поражений, а на полях соперников - 10 игр: 5 побед и 5 поражений.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ.

Наши оценки:

«Карпаты» (замены): Шах – 6,0, Танда – 5,5, Краснопир – 6,0, Сыч – 6,0, Фабиано – 5,5

«Рух» (замены): Рунич – 6,0, Роман – 6,0, Слюсар – 6,0, Пидгурский – б/о, Сапуга – б/о

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Карпаты» – «Рух» – 0:0

Предупрежденя: Пау Витор, 12, Танда, 90+5 – Эдсон Фернандо, 60, Лях, 90+5

«Карпаты»: Домчак – В. Клименко (Сыч, 84), Педросо, Бабогло, Мирошниченко – Бруниньо, Альварес (Танда, 73), Чачуа – Костенко (Краснопир, 73), Игор Невес (Фабиано, 84), Пау Витор (Шах, 61)

«Рух»: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копына (Роман, 76) – Эдсон Фернандо (Пидгурский, 87) – Клайвер, Рейляну (Слюсар, 76), Притула (Сапуга, 87), Квасница (Рунич, 68) – Фаал

Арбитр: Клим Заброда (Киев)

Стадион: «Украина» (Львов)

Удары (в створ): 14 (2) – 6 (0)

Угловые: 9 – 2

Оффсайды: 0 – 1

КАРПАТЫ – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Рух Львов Карпаты - Рух отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
