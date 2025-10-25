Карпаты Львов

В субботу, 25 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Карпаты» встретятся с «Рухом». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 15:30.

«Львы» в этом сезоне пока находятся в становлении команды, потому что из десяти поединков, команде Владислава Лупашко удалось выиграть лишь дважды (над «Оболонью» и «Александрией»), к тому же были потеряны очки в матчах с аутсайдерами, несмотря на то, что против «Шахтера» и «Динамо» львовяне довольно неплохо проявили себя. «Рух» также ощущает на себе этап трансформации и пытается привыкнуть к игре без ведущих игроков. Кое-где команде это удается, однако победу в этом сезоне «Рух» также одержал два раза (против «Полтавы» и «Колоса»). А потому в этом туре, учитывая непростое положение, обе команды попытаются зацепиться за очки, тем более этого требует статус дерби предстоящего поединка.

