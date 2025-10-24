Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Карпаты Львов
25.10.2025 15:30 - : -
Рух Львов
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 22:03 |
Карпаты – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Новое львовское дерби на поле «Карпат»

24 октября 2025, 22:03 |
Карпаты – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 25 октября, «Карпаты» на стадионе «Украина» сыграют матч 10-го тура УПЛ против другой львовской команды «Рух». «Зелено-белые» в матчах с «желто-черными» очков в чемпионате еще не теряли, одержав две победы.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата на своем поле уступили «Эпицентру» со счетом 1:3. После игры Владислав Лупашко отметил: «Мы не реализовали свои моменты. Зато соперник забил… Мы видели, как игроки готовились, восстанавливались после сложного этапа. Выдали три очень неплохих матча против «Оболони», «Динамо» и «Александрии». Трудно воспринимать этот результат.

«Зелено-белые» во второй подряд домашней игре пропустили три гола. Всего же в воротах «Карпат» на этом отрезке чемпионата побывало уже 15 мячей. В игре с «Эпицентром» открыл счет голов в УПЛ португалец Пауло Витор. Безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия подопечных Владислава Лупашко продолжается в УПЛ 6 игр: три ничьи и три поражения.

В субботу «Карпаты» проведут 40-й матч в УПЛ, в котором могут одержать 10-ю победу на своем поле. Это будет и 40-й тренерский матч Владислава Лупашко в элитном дивизионе Украины. «Зелено-белые» могут провести 10-й домашний «сухой» матч в УПЛ.

Рух

«Рух» в прошлом туре дома уступил «Кривбассу» и находится на предпоследнем, 15-м, месте. После матча главный тренер «желто-черных» Иван Федык выразил свое мнение: «Для меня на первом месте всегда стоит командная игра. Не могу сказать, что «Рух» сыграл плохой матч, просто нужно реализовывать свои моменты, чтобы набирать очки».

На стадионе «Украина» будет 70-й гостевой матч «Руха» в УПЛ, в котором руховцы могут одержать 20-ю выездную победу или потерпеть 30-е поражение в статусе гостей. «Рух» – одна из двух команд текущего чемпионата, которая еще не играла вничью. Безничейный клубный рекордный сериал «Руха» в УПЛ продолжается 9 игр (две победы и семь поражений), а на полях соперников – 10 игр: 5 побед и 5 поражений.

«Рух» при Иване Федыке может потерпеть 20-е поражение в чемпионатах. Полузащитник «желто-черных» Илья Квасница нынешний сезон начинал именно в составе «Карпат». Капитан руховцев Остап Притула, а также Ростислав Лях, Василий Рунич и Денис Слюсарь в свое время тоже выступали за «Карпаты» в УПЛ.

Статистика встреч

«Рух» и «Карпаты» ранее встречались 2 раза в УПЛ и две победы были на стороне карпатовцев. В 2024 году пути соперников пересеклись и в 1/8 финала Кубка Украины. В этот раз победу со счетом 1:0 на «Арене Львов» одержали номинальные хозяева-руховцы.

Предыдущая игра на поле «Карпат» прошла 19 апреля этого года и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. В составе «Карпат» голы забивали Бруниньо, Игор Невес и Денис Пидгурский «срезал» мяч в свои ворота, а единственный гол «Руха» провел на исходе игры Евгений Пастух.

Фемида

Арбитром матча назначен Клим Заброда (Киев), для которого это будет 22-й матч в УПЛ. «Карпаты» при Заброде проведут первый матч в УПЛ. «Рух» при этом арбитре провел 4 игры: победа, две ничьи и поражение.

Прогноз на противостояние

Безвыигрышная домашняя серия «Карпат» в УПЛ явно затянулась. «Рух» с «Карпатами» очков в чемпионате еще не набирал. Прогнозируем победу хозяев на стадионе «Украина».

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Клименко, Пауло Витор, Альварес, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Краснопир.

«Рух»: Герета, Слюбик, Холод, Копына, Лях, Слюсарь, Рейляну, Притула, Клайвер, Квасница, Фал.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
25 октября 2025 -
15:30
Рух Львов
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов Карпаты - Рух прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
