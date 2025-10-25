ЛУПАШКО: «Игрок всегда симулирует, а судья подыгрывает – это неправильно»

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко высказался о дерби с «Рухом», которое прошло в десятом туре УПЛ. Команды продемонстрировали боевой футбол, даже дошло до драки под конец игры, но определить победителя так и не удалось – 0:0.

– В целом матч был качественным с нашей стороны, мы контролировали игру, мяч и территорию. Создавали моменты, подходы к воротам соперника. Мы должны были выигрывать этот матч, судя по тому, как он развивался. К сожалению, не смогли забить тот гол, который раскрыл бы «Рух», так как соперник не хотел открываться, делал замены, направленные на оборону. Сам рисунок игры… Этот гол, который мы должны были забить, раскрыл бы больше соперника и сделал бы игру более открытой.

– Самое интересное в матче началось на 90-й минуте, когда в игру вступил Владислав Лупашко. Так давил результат на команду?

– Думаю, если вы так говорите, значит, вы, наверное, не слишком глубоко следили за матчем. Если это самый интересный момент… Я считаю, что мы достаточно показывали качественную игру с мячом. Для меня интересно, как мы контролировали пространство, доходили до заключительной трети поля – это показатель. Мы создавали моменты и шли в атаку – это интересно. То, что произошло после 90-й минуты – это уже эмоции. Я понимаю, что это добавляет градус противостояния. Но это не самое главное на футбольном поле.

– Что произошло во время этого конфликта в конце матча?

– Я только что говорил на флеш-интервью: судья должен готовиться к матчу так же, как тренеры и игроки. Когда футболист постоянно симулирует, а арбитр этому подыгрывает – это неправильно. Я подошёл к судье, а игроку не понравилось, что я подошёл. Он ответил мне, я ему – так и получилось. Такой результат сегодня из-за того, что мы не конвертировали то, что создавали, то, что находились в финальной трети поля – не хватило для результата. Что касается этой части чемпионата, которую мы провели, чередовались удачные и неудачные матчи. Это последствия того, что летом мы приехали на сборы, и я дал интервью, которое многим не понравилось. Начали волноваться, так как я говорил, что во втором сезоне команда должна быть более конкурентной. За год все привыкают друг к другу, игроки должны иметь конкуренцию. Один момент – когда остаёшься той же командой, другой – когда становишься кадрово слабее. Ушёл вратарь, ушёл Очеретько, мы ехали на сборы и ожидали, что будут Сыч, Стецьков, а на выходе получили команду, где игроки, номинально считавшиеся основными, не имели достаточной конкуренции. Это ослабляет команду. Мы подчеркивали, что в таких ситуациях качественная конкуренция создаёт среду, в которой футболист, независимо от второго или третьего сезона, должен бороться за место в составе. Эти моменты влияют на результат, который мы имеем. Я хочу, чтобы мы все это понимали. Много вопросов от болельщиков: что произошло и почему так. Эти вещи естественны. Мы стараемся их исправлять, мотивировать игроков. Однако эти явления естественны. Чтобы игрок становился сильнее, выжимал из себя максимум, каждый день должен ощущать дыхание конкурента за спиной. Эти вещи очень помогают. Мы настраиваемся исправлять эту ситуацию и настраиваем игроков тоже. Большинство реакций и выводов делаются через счёт на табло. Но я уверен: если бы был этот забитый гол, а потом второй, все бы иначе воспринимали ситуацию, были бы счастливы и довольны. Что касается сегодняшнего матча, он был качественным. Желание у игроков было очень большим.

– Конкуренция – это хорошо. Проигрывает команда – мы с вами, выигрывает – тоже. Возможно, вам нужно больше времени, чтобы оправдать ожидания?

– Я не думаю, что дело во времени. Если смотреть на прошлый сезон, то примерно после шестого тура, когда собрали команду, сразу начали давать результат. Но первый сезон – это построение команды. Команда вернулась в УПЛ, у всех мотивация зашкаливает, все отдаются на 500% – мы это видели. Не скажу, что кто-то на тренировках проседает, не выкладывается – нет. Однако нужно отдавать немного больше, чем можешь. Это было заметно в первом круге. Во втором круге мы усилились, появилась большая конкуренция, игра стала более качественной. Лето-сентябрь мы усилились, зима – усилились. Конкуренцию и рост команды мы видим. Если бы мы сейчас входили в сезон на том же уровне – это одно, а мы вошли слабее, чем были в том сезоне, это факт. Здесь дело не во времени, а в том, что должно быть более конкурентное окружение, тогда всё исправится. Я не верю, что на построение команды нужно два-три года, это не так. Можно сразу давать качество и результат. Я понимаю, что многие приходят домой и задают вопрос «Почему?» В сегодняшнем матче я не видел равнодушных на поле. И в предыдущих матчах тоже. В начале сезона у нас были моменты, когда мы не всегда включались на старте игры. Потом мы это исправили. Сейчас я вижу на поле команду, которая борется за эту эмблему – сто процентов. Не нужно делать выводы, что сегодня мы не смогли забить гол. Это разные вещи: качество игры и то, что команда не реализовала созданные моменты. Их было достаточно: со стандартов, из позиционных атак, из контратак, они были разнообразны.

– Ничья 0:0 – положительный для вас результат?

– Трудно сказать, так как мы хотели победить. Мы знаем, что этот матч значит для наших болельщиков, мы пытались выиграть. Думаю, что создали достаточно, чтобы взять три очка сегодня. Трудно сказать… Наверное, нет, не положительный.

– Пауло Витор – пассажир вашей команды. Есть Артур Шах, я не верю, что он не выдерживает конкуренции.

– Шах ездил на чемпионат мира, его не было в команде. Он приехал, проходил акклиматизацию, другой игрок играл. Шах с нами, мы на него рассчитываем. Мы изучали соперника, нацеливались на определённые моменты. Артур может делать одни вещи, Витор – другие. Забил бы Пауло в одном из моментов, которые у него были, сказали бы, что он хороший игрок. В прошлом туре его выбрали игроком матча, а вы говорите «пассажир». Все эти выражения зависят от настроения человека, я так считаю. Возможно, вы лучше разбираетесь в вингерах, чем те, кто голосовал. Впрочем, я согласен, что Артур – хороший игрок, молодой, воспитанник «Карпат», для которого мы находим время и даём возможность показывать свою игру. Посмотрим следующий матч, возможно, у него будет больше времени.

– У Патрисио Танды зимой заканчивается аренда. Планируете продлевать контракт?

– Танда – хороший игрок, будем говорить о его будущем. Мне нравится его настрой и профессионализм. Патрисио не всегда играет в основном составе, но он это не демонстрирует ни в тренировочном процессе, ни в быту. Он всегда готов играть. Мы недавно говорили об этом, и он сказал, что можем на него рассчитывать в любой момент, он счастлив быть здесь и любит город и клуб. Это хороший пример иностранца, как он относится к своей работе.