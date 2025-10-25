Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. 29 голов в 28 матчах. Месси вручили Золотую бутсу регулярки MLS 2025
Major League Soccer
25 октября 2025, 07:48 |
313
0

ФОТО. 29 голов в 28 матчах. Месси вручили Золотую бутсу регулярки MLS 2025

Лионель стал лучшим бомбардиром регулярного сезона Major League Soccer в этом году

25 октября 2025, 07:48 |
313
0
ФОТО. 29 голов в 28 матчах. Месси вручили Золотую бутсу регулярки MLS 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный 38-летний аргентинский форвард Интер Майами Лионель Месси получил Золотую бутсу регулярного сезона Major League Soccer (MLS) 2025.

Месси вручили награду перед стартом первого матча 1/8 финала плей-офф лиги против Нэшвилла, который цапли выиграли со счетом 3:1, а Лео оформил дубль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лионель стал лучшим бомбардиром регулярки MLS 2025, забив 29 голов в 28 матчах. На его счету также 19 ассистов. Он отстал он Карлоса Велы по системе гол + пас всего на одно результативное действие – в 2019 году мексиканец положил 34 мяча и отдал 15 голевых передач (49 в сумме) в составе Лос-Анджелеса.

Месси стал первым игроком Интер Майами, который получил Золотую бутсу MLS, а также первым аргентинцем с 2021 года – тогда Валентин Кастельнос забил 19 голов (8 ассистов) в футболке Нью-Йорк Сити.

Обладатели Золотой бутсы MLS 2005–2025

  • 2025: Лионель Месси, Интер Майами – 29 голов
  • 2024: Кристиан Бентеке, ДС Юнайтед – 23 гола
  • 2023: Денис Буанга, Лос-Анджелес – 20 голов
  • 2022: Хани Мухтар, Нэшвилл – 23 гола
  • 2021: Тэти Кастелланос, Нью-Йорк Сити – 19 голов
  • 2020: Диего Росси, Лос-Анджелес – 14 голов
  • 2019: Карлос Вела, Лос-Анджелес – 34 гола
  • 2018: Йозеф Мартинес, Атланта – 31 гол
  • 2017: Неманья Николич, Чикаго – 24 гола
  • 2016: Брэдли Райт-Филлипс, Нью-Йорк РБ – 24 гола
  • 2015: Себастьян Джовинко, Торонто – 22 гола
  • 2014: Брэдли Райт-Филлипс, Нью-Йорк РБ – 27 голов
  • 2013: Камило Санвеццо, Ванкувер – 22 гола
  • 2012: Крис Вондоловски, Сан-Хосе – 27 голов
  • 2011: Дуэйн Де Росарио, ДС Юнайтед – 16 голов
  • 2010: Крис Вондоловски, Сан-Хосе – 18 голов
  • 2009: Джефф Каннингем, Даллас – 17 голов
  • 2008: Лэндон Донован, Луизиана – 20 голов
  • 2007: Лучано Эмилио, ДС Юнайтед – 20 голов
  • 2006: Джефф Каннингем, Солт-Лейк – 16 голов
  • 2005: Тейлор Твеллман, Нью-Ингленд – 17 голов

ФОТО. 29 голов в 28 матчах. Месси вручили Золотую бутсу регулярки MLS 2025

29-golov-v-28-matchah-messi-vruchili-zolotuyu-butsu-regulyarki-mls-2025
29-golov-v-28-matchah-messi-vruchili-zolotuyu-butsu-regulyarki-mls-2025-foto-1
29-golov-v-28-matchah-messi-vruchili-zolotuyu-butsu-regulyarki-mls-2025-foto-2
29-golov-v-28-matchah-messi-vruchili-zolotuyu-butsu-regulyarki-mls-2025-foto-3
29-golov-v-28-matchah-messi-vruchili-zolotuyu-butsu-regulyarki-mls-2025-foto-4

Список лучших бомбардиров MLS 2025

По теме:
Месси забил 891-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Интер Майами – Нэшвилл – 3:1. Как Месси оформил дубль. Видео голов и обзор
Месси забил головой. Интер Майами с дублем Лео стартовал в плей-офф MLS
Major League Soccer (MLS) фото фотогалерея Золотая бутса Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов УЕФА. Сплошное разочарование: нулевая евронеделя
Футбол | 25 октября 2025, 05:10 6
Таблица коэффициентов УЕФА. Сплошное разочарование: нулевая евронеделя
Таблица коэффициентов УЕФА. Сплошное разочарование: нулевая евронеделя

Шахтер и Динамо потерпели поражения на еврокубковой арене

МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Футбол | 24 октября 2025, 09:08 7
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»

Мирон Богданович – о поражении «Шахтера»

Защитник Динамо и сборной Украины может перебраться в чемпионат Турции
Футбол | 25.10.2025, 08:27
Защитник Динамо и сборной Украины может перебраться в чемпионат Турции
Защитник Динамо и сборной Украины может перебраться в чемпионат Турции
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Футбол | 24.10.2025, 22:11
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Футбол | 24.10.2025, 22:59
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 4
Бокс
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 20
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54 1
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 13
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем