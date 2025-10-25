ФОТО. 29 голов в 28 матчах. Месси вручили Золотую бутсу регулярки MLS 2025
Лионель стал лучшим бомбардиром регулярного сезона Major League Soccer в этом году
Легендарный 38-летний аргентинский форвард Интер Майами Лионель Месси получил Золотую бутсу регулярного сезона Major League Soccer (MLS) 2025.
Месси вручили награду перед стартом первого матча 1/8 финала плей-офф лиги против Нэшвилла, который цапли выиграли со счетом 3:1, а Лео оформил дубль.
Лионель стал лучшим бомбардиром регулярки MLS 2025, забив 29 голов в 28 матчах. На его счету также 19 ассистов. Он отстал он Карлоса Велы по системе гол + пас всего на одно результативное действие – в 2019 году мексиканец положил 34 мяча и отдал 15 голевых передач (49 в сумме) в составе Лос-Анджелеса.
Месси стал первым игроком Интер Майами, который получил Золотую бутсу MLS, а также первым аргентинцем с 2021 года – тогда Валентин Кастельнос забил 19 голов (8 ассистов) в футболке Нью-Йорк Сити.
Обладатели Золотой бутсы MLS 2005–2025
- 2025: Лионель Месси, Интер Майами – 29 голов
- 2024: Кристиан Бентеке, ДС Юнайтед – 23 гола
- 2023: Денис Буанга, Лос-Анджелес – 20 голов
- 2022: Хани Мухтар, Нэшвилл – 23 гола
- 2021: Тэти Кастелланос, Нью-Йорк Сити – 19 голов
- 2020: Диего Росси, Лос-Анджелес – 14 голов
- 2019: Карлос Вела, Лос-Анджелес – 34 гола
- 2018: Йозеф Мартинес, Атланта – 31 гол
- 2017: Неманья Николич, Чикаго – 24 гола
- 2016: Брэдли Райт-Филлипс, Нью-Йорк РБ – 24 гола
- 2015: Себастьян Джовинко, Торонто – 22 гола
- 2014: Брэдли Райт-Филлипс, Нью-Йорк РБ – 27 голов
- 2013: Камило Санвеццо, Ванкувер – 22 гола
- 2012: Крис Вондоловски, Сан-Хосе – 27 голов
- 2011: Дуэйн Де Росарио, ДС Юнайтед – 16 голов
- 2010: Крис Вондоловски, Сан-Хосе – 18 голов
- 2009: Джефф Каннингем, Даллас – 17 голов
- 2008: Лэндон Донован, Луизиана – 20 голов
- 2007: Лучано Эмилио, ДС Юнайтед – 20 голов
- 2006: Джефф Каннингем, Солт-Лейк – 16 голов
- 2005: Тейлор Твеллман, Нью-Ингленд – 17 голов
Список лучших бомбардиров MLS 2025
