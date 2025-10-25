ФОТО. 29 голов в 28 матчах. Месси вручили Золотую бутсу регулярки MLS 2025

Легендарный 38-летний аргентинский форвард Интер Майами Лионель Месси получил Золотую бутсу регулярного сезона Major League Soccer (MLS) 2025.

Месси вручили награду перед стартом первого матча 1/8 финала плей-офф лиги против Нэшвилла, который цапли выиграли со счетом 3:1, а Лео оформил дубль.

Лионель стал лучшим бомбардиром регулярки MLS 2025, забив 29 голов в 28 матчах. На его счету также 19 ассистов. Он отстал он Карлоса Велы по системе гол + пас всего на одно результативное действие – в 2019 году мексиканец положил 34 мяча и отдал 15 голевых передач (49 в сумме) в составе Лос-Анджелеса.

Месси стал первым игроком Интер Майами, который получил Золотую бутсу MLS, а также первым аргентинцем с 2021 года – тогда Валентин Кастельнос забил 19 голов (8 ассистов) в футболке Нью-Йорк Сити.

Обладатели Золотой бутсы MLS 2005–2025

2025: Лионель Месси, Интер Майами – 29 голов

2024: Кристиан Бентеке, ДС Юнайтед – 23 гола

2023: Денис Буанга, Лос-Анджелес – 20 голов

2022: Хани Мухтар, Нэшвилл – 23 гола

2021: Тэти Кастелланос, Нью-Йорк Сити – 19 голов

2020: Диего Росси, Лос-Анджелес – 14 голов

2019: Карлос Вела, Лос-Анджелес – 34 гола

2018: Йозеф Мартинес, Атланта – 31 гол

2017: Неманья Николич, Чикаго – 24 гола

2016: Брэдли Райт-Филлипс, Нью-Йорк РБ – 24 гола

2015: Себастьян Джовинко, Торонто – 22 гола

2014: Брэдли Райт-Филлипс, Нью-Йорк РБ – 27 голов

2013: Камило Санвеццо, Ванкувер – 22 гола

2012: Крис Вондоловски, Сан-Хосе – 27 голов

2011: Дуэйн Де Росарио, ДС Юнайтед – 16 голов

2010: Крис Вондоловски, Сан-Хосе – 18 голов

2009: Джефф Каннингем, Даллас – 17 голов

2008: Лэндон Донован, Луизиана – 20 голов

2007: Лучано Эмилио, ДС Юнайтед – 20 голов

2006: Джефф Каннингем, Солт-Лейк – 16 голов

2005: Тейлор Твеллман, Нью-Ингленд – 17 голов

