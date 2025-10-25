Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер Майами – Нэшвилл – 3:1. Как Месси оформил дубль. Видео голов и обзор
МЛС США
Интер Майами
25.10.2025 03:00 – FT 3 : 1
Нэшвилл
Major League Soccer
Интер Майами – Нэшвилл – 3:1. Как Месси оформил дубль. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала плей-офф MLS 2025

Интер Майами – Нэшвилл – 3:1. Как Месси оформил дубль. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Интер Майами на своей арене под названием Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле переиграл команду Нэшвилл в первом матче 1/8 финала плей-офф MLS 2025.

Поединок завершился со счетом 3:1, а дубль в этой встрече оформил именитый аргентинский форвард Лионель Месси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй матч противостояния состоится 2 ноября.

MLS 2025. Плей-офф

1/8 финала. Первый матч

Интер Майами – Нэшвилл – 3:1

Голы: Месси, 18, 90+6, Алленде, 62 – Мухтар, 90+11

Видеообзор матча

События матча

90’ +11
ГОЛ ! Мяч забил Хани Мухтар (Нэшвилл).
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами), асcист Иан Фрей.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Луис Суарес.
Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Лионель Месси Интер Майами Нэшвилл (MLS) видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
