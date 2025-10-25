Интер Майами на своей арене под названием Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле переиграл команду Нэшвилл в первом матче 1/8 финала плей-офф MLS 2025.

Поединок завершился со счетом 3:1, а дубль в этой встрече оформил именитый аргентинский форвард Лионель Месси.

Второй матч противостояния состоится 2 ноября.

MLS 2025. Плей-офф

1/8 финала. Первый матч

Интер Майами – Нэшвилл – 3:1

Голы: Месси, 18, 90+6, Алленде, 62 – Мухтар, 90+11

Видеообзор матча