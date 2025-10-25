Интер Майами – Нэшвилл – 3:1. Как Месси оформил дубль. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала плей-офф MLS 2025
Интер Майами на своей арене под названием Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле переиграл команду Нэшвилл в первом матче 1/8 финала плей-офф MLS 2025.
Поединок завершился со счетом 3:1, а дубль в этой встрече оформил именитый аргентинский форвард Лионель Месси.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Второй матч противостояния состоится 2 ноября.
MLS 2025. Плей-офф
1/8 финала. Первый матч
Интер Майами – Нэшвилл – 3:1
Голы: Месси, 18, 90+6, Алленде, 62 – Мухтар, 90+11
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Йожеф считает наставника киевлян слишком мягким
Бывший игрок киевлян считает Александра Караваева худшим футболистом матча