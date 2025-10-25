Месси забил головой. Интер Майами с дублем Лео стартовал в плей-офф MLS

В ночь на 25 октября Интер Майами переиграл Нэшвилл в первом матче 1/8 финала плей-офф Major League Soccer (MLS) 2025.

Встреча состоялась на арене Чейз Стэдиум в городе Форт Лодердейл и завершилась со счетом 3:1 в пользу цаплей.

Первым на 18-й минуте отличился легендарный аргентинец Лионель Месси. Ассист на него отдал Луис Суарес, а сам Лео забил ударом головой.

На 62-й второй мяч для подопечных Хавьера Маскерано положил Тадео Алленде. На 90+6-й Месси оформил дубль. Единственный гол для гостей на 90+11-й забил Хани Мухтар.

Все четыре экс-игрока Барселоны – Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба – отыграли весь поединок.

Ответная встреча запланирована на 2 ноября. Если Нэшвилл сумеет выиграть второй матч (без разницы, с каким счетом – можно даже в серии пенальти), то судьба противостояния решится в третьей игре.

В прошлом сезоне Интер Майами вылетел с плей-офф MLS в 1/8 финала от Атланты, проиграв серию 1:2 после победы в первом матче.

MLS 2025. Плей-офф

1/8 финала. Первый матч

Интер Майами – Нэшвилл – 3:1

Голы: Месси, 18, 90+6, Алленде, 62 – Мухтар, 90+11

