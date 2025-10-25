Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
МЛС США
Интер Майами
25.10.2025 03:00 – FT 3 : 1
Нэшвилл
Major League Soccer
25 октября 2025, 05:25 | Обновлено 25 октября 2025, 05:33
Месси забил головой. Интер Майами с дублем Лео стартовал в плей-офф MLS

Цапли переиграли Нэшвилл со счетом 3:1 в первом матче 1/8 финала

Месси забил головой. Интер Майами с дублем Лео стартовал в плей-офф MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 25 октября Интер Майами переиграл Нэшвилл в первом матче 1/8 финала плей-офф Major League Soccer (MLS) 2025.

Встреча состоялась на арене Чейз Стэдиум в городе Форт Лодердейл и завершилась со счетом 3:1 в пользу цаплей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым на 18-й минуте отличился легендарный аргентинец Лионель Месси. Ассист на него отдал Луис Суарес, а сам Лео забил ударом головой.

На 62-й второй мяч для подопечных Хавьера Маскерано положил Тадео Алленде. На 90+6-й Месси оформил дубль. Единственный гол для гостей на 90+11-й забил Хани Мухтар.

Все четыре экс-игрока Барселоны – Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба – отыграли весь поединок.

Ответная встреча запланирована на 2 ноября. Если Нэшвилл сумеет выиграть второй матч (без разницы, с каким счетом – можно даже в серии пенальти), то судьба противостояния решится в третьей игре.

В прошлом сезоне Интер Майами вылетел с плей-офф MLS в 1/8 финала от Атланты, проиграв серию 1:2 после победы в первом матче.

MLS 2025. Плей-офф

1/8 финала. Первый матч

Интер Майами – Нэшвилл – 3:1

Голы: Месси, 18, 90+6, Алленде, 62 – Мухтар, 90+11

По теме:
Major League Soccer (MLS) Интер Майами Нэшвилл (MLS) Лионель Месси Луис Суарес Хавьер Маскерано Серхио Бускетс Жорди Альба
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

