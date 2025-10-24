Поражения Шахтера и Динамо на евроарене, травма Зинченко, контракт Месси
Главные новости за 23 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23 октября.
1А. Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Киевляне по-прежнему без очков в Лиге конференций
1B. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Дьявол прячется в мелочах»
Главный тренер Динамо провел пресс-конференцию после матча с Самсунспором (0:3)
1С. Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги конференций 2025/26
2А. Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Целая куча непонятных решений от Турана
2B. ТУРАН: «Трудно демонстрировать результат. С таким сталкивается и Динамо»
Наставник Шахтера провел пресс-конференцию после поражения в матче ЛК против Легии
2С. Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций
3А. Травма Зинченко. Дайч дебютировал с победы: Ноттингем переиграл Порту в ЛЕ
Английская команда переиграла соперников со счетом 2:0 в матче третьего тура еврокубка
3B. Два поражения кряду. Рома с Довбиком вновь уступила в Лиге Европы
Сильнее итальянского клуба оказалась «Виктория Пльзень»
3C. Итоги 3-го тура. Таблицы Лиги Европы: поражение Довбика, травма Зинченко
Вечером 23 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы
3D. Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Вечером 23 октября прошли матчи 2-го тура Лиги конференций
4. ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Аргентинец подписал новое соглашение с «Интер Майами»
5. Реал заинтересован в подписании украинского центрового
Лэнь может продолжить карьеру в Европе
6А. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира в супертяжелом весе проведет бой в Германии
Агит Кабайел выйдет на ринг арены имени Рудольфа Вебера в Обергаузене 10 января 2026 года
6B. Обновился рейтинг WBC. Украинец завоевал два титула и улучшил свои позиции
Карен Чухаджян, Сергей Богачук поднялись вверх, Александр Грицив потерял одно место
7. Надежда Киченок и Эала одолели четвертых сеяных на старте WTA 250 в Китае
Украинка и представительница Филиппин в двух сетах одолели Эпплтон и Тан Цяньхуэй в Гуанчжоу
8. Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Португалец планирует вернуться в «Спортинг»
9. Фанаты Легии отказались зайти на трибуны матча с Шахтером. В чем причина?
Организаторы запретили ультрас проносить провокационный баннер
10А. 2 золота и 2 финала: феерическое выступление украинских борцов на ЧМ
Чемпионами мира U23 стали Ирфан Мирзоев и Егор Якушенко
10B. Напарник Ферстаппена + аутсайдер. Где еще есть места в Ф1 и кто кандидат?
Вакантными остались лишь три места на стартовой решетке
