Поражения Шахтера и Динамо на евроарене, травма Зинченко, контракт Месси

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23 октября.

1А. Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору

Киевляне по-прежнему без очков в Лиге конференций

1B. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Дьявол прячется в мелочах»

Главный тренер Динамо провел пресс-конференцию после матча с Самсунспором (0:3)

1С. Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги конференций 2025/26

2А. Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове

Целая куча непонятных решений от Турана

2B. ТУРАН: «Трудно демонстрировать результат. С таким сталкивается и Динамо»

Наставник Шахтера провел пресс-конференцию после поражения в матче ЛК против Легии

2С. Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций

3А. Травма Зинченко. Дайч дебютировал с победы: Ноттингем переиграл Порту в ЛЕ

Английская команда переиграла соперников со счетом 2:0 в матче третьего тура еврокубка

3B. Два поражения кряду. Рома с Довбиком вновь уступила в Лиге Европы

Сильнее итальянского клуба оказалась «Виктория Пльзень»

3C. Итоги 3-го тура. Таблицы Лиги Европы: поражение Довбика, травма Зинченко

Вечером 23 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы

3D. Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?

Вечером 23 октября прошли матчи 2-го тура Лиги конференций

4. ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Аргентинец подписал новое соглашение с «Интер Майами»

5. Реал заинтересован в подписании украинского центрового

Лэнь может продолжить карьеру в Европе

6А. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира в супертяжелом весе проведет бой в Германии

Агит Кабайел выйдет на ринг арены имени Рудольфа Вебера в Обергаузене 10 января 2026 года

6B. Обновился рейтинг WBC. Украинец завоевал два титула и улучшил свои позиции

Карен Чухаджян, Сергей Богачук поднялись вверх, Александр Грицив потерял одно место

7. Надежда Киченок и Эала одолели четвертых сеяных на старте WTA 250 в Китае

Украинка и представительница Филиппин в двух сетах одолели Эпплтон и Тан Цяньхуэй в Гуанчжоу

8. Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру

Португалец планирует вернуться в «Спортинг»

9. Фанаты Легии отказались зайти на трибуны матча с Шахтером. В чем причина?

Организаторы запретили ультрас проносить провокационный баннер

10А. 2 золота и 2 финала: феерическое выступление украинских борцов на ЧМ

Чемпионами мира U23 стали Ирфан Мирзоев и Егор Якушенко

10B. Напарник Ферстаппена + аутсайдер. Где еще есть места в Ф1 и кто кандидат?

Вакантными остались лишь три места на стартовой решетке