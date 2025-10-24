Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поражения Шахтера и Динамо на евроарене, травма Зинченко, контракт Месси
Другие новости
24 октября 2025, 08:55 | Обновлено 24 октября 2025, 09:53
512
2

Поражения Шахтера и Динамо на евроарене, травма Зинченко, контракт Месси

Главные новости за 23 октября на Sport.ua

24 октября 2025, 08:55 | Обновлено 24 октября 2025, 09:53
512
2 Comments
Поражения Шахтера и Динамо на евроарене, травма Зинченко, контракт Месси
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 23 октября.

1А. Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Киевляне по-прежнему без очков в Лиге конференций

1B. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Дьявол прячется в мелочах»
Главный тренер Динамо провел пресс-конференцию после матча с Самсунспором (0:3)

1С. Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги конференций 2025/26

2А. Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Целая куча непонятных решений от Турана

2B. ТУРАН: «Трудно демонстрировать результат. С таким сталкивается и Динамо»
Наставник Шахтера провел пресс-конференцию после поражения в матче ЛК против Легии

2С. Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций

3А. Травма Зинченко. Дайч дебютировал с победы: Ноттингем переиграл Порту в ЛЕ
Английская команда переиграла соперников со счетом 2:0 в матче третьего тура еврокубка

3B. Два поражения кряду. Рома с Довбиком вновь уступила в Лиге Европы
Сильнее итальянского клуба оказалась «Виктория Пльзень»

3C. Итоги 3-го тура. Таблицы Лиги Европы: поражение Довбика, травма Зинченко
Вечером 23 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы

3D. Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Вечером 23 октября прошли матчи 2-го тура Лиги конференций

4. ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Аргентинец подписал новое соглашение с «Интер Майами»

5. Реал заинтересован в подписании украинского центрового
Лэнь может продолжить карьеру в Европе

6А. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира в супертяжелом весе проведет бой в Германии
Агит Кабайел выйдет на ринг арены имени Рудольфа Вебера в Обергаузене 10 января 2026 года

6B. Обновился рейтинг WBC. Украинец завоевал два титула и улучшил свои позиции
Карен Чухаджян, Сергей Богачук поднялись вверх, Александр Грицив потерял одно место

7. Надежда Киченок и Эала одолели четвертых сеяных на старте WTA 250 в Китае
Украинка и представительница Филиппин в двух сетах одолели Эпплтон и Тан Цяньхуэй в Гуанчжоу

8. Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Португалец планирует вернуться в «Спортинг»

9. Фанаты Легии отказались зайти на трибуны матча с Шахтером. В чем причина?
Организаторы запретили ультрас проносить провокационный баннер

10А. 2 золота и 2 финала: феерическое выступление украинских борцов на ЧМ
Чемпионами мира U23 стали Ирфан Мирзоев и Егор Якушенко

10B. Напарник Ферстаппена + аутсайдер. Где еще есть места в Ф1 и кто кандидат?
Вакантными остались лишь три места на стартовой решетке

По теме:
Разгромные победы Челси, Баварии и Ливерпуля в ЛЧ, успех Динамо U-19
Удаление Забарного, три пропущенных мяча Трубина, феерический вечер ЛЧ
Усик выбрал соперника, будущее Миколенко, Металлист 1925 потерял очки
главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Футбол | 24 октября 2025, 07:41 1
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру

Португалец планирует вернуться в «Спортинг»

МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Футбол | 24 октября 2025, 09:08 4
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»

Мирон Богданович – о поражении «Шахтера»

ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
Футбол | 23.10.2025, 20:21
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Футбол | 24.10.2025, 07:02
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Верес – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24.10.2025, 09:00
Верес – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Al Fredli
Арда киває на Динамо,Суркісів Сашо задовольняє - все у шоколаді(а насправді у лайні,але своє не смердить.)Карочє як у шаломова,все йде по плану.Який безнадійний жах зараз в українському футболі.Даже нуворіши які не погано грають у нашому чемпіонаті,коли виходять на міжнародну арену сруть усяким пафосам с люблянами.Куди ми всі йдемо??? Гадаю у сторону Сан- Марино з Гіблартаром.Там десь біля них і буде дно.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 127
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
22.10.2025, 14:10 11
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 24
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем