ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Аргентинский нападающий Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами». Об этом сообщает пресс-служба клуба MLS.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до конца 2028 года. Срок прошлого контракта истекал в конце 2025 года.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. За 82 матча в составе «цапль» легендарный аргентинец забил 71 гол и отдал 32 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В видеоролике, посвященном продлению соглашения, был показан новый стадион команды. который будет открыт в 2026 году.

