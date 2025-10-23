ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Аргентинец подписал новое соглашение с «Интер Майами»
Аргентинский нападающий Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами». Об этом сообщает пресс-служба клуба MLS.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до конца 2028 года. Срок прошлого контракта истекал в конце 2025 года.
Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. За 82 матча в составе «цапль» легендарный аргентинец забил 71 гол и отдал 32 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
В видеоролике, посвященном продлению соглашения, был показан новый стадион команды. который будет открыт в 2026 году.
Ранее Месси назвал главный талант будущего, который превзойдет Ямаля.
HE’S HOME. pic.twitter.com/AUMJJYR5pF— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 23, 2025
