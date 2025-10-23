Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Major League Soccer
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Аргентинец подписал новое соглашение с «Интер Майами»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами». Об этом сообщает пресс-служба клуба MLS.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до конца 2028 года. Срок прошлого контракта истекал в конце 2025 года.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. За 82 матча в составе «цапль» легендарный аргентинец забил 71 гол и отдал 32 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В видеоролике, посвященном продлению соглашения, был показан новый стадион команды. который будет открыт в 2026 году.

Ранее Месси назвал главный талант будущего, который превзойдет Ямаля.

По теме:
MLS. Первые выбывшие из плей-офф: определены все участники 1/8 финала
Полесье ведет переговоры с игроком сборной Украины. Он необходим Ротаню
Феноменальный старт сезона. Кейн превзошел показатели Месси и Роналду
Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Lulinnha
Спортивный феномен и живая легенда футбола ! 
