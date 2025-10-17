Месси назвал главный талант будущего, который превзойдет Ямаля

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси обнародовал список из десяти величайших талантов футбола.

Первое место в списке Месси занял лидер итальянского «Комо» аргентинец Нико Пас. Вторая строчка досталась эквадорцу из «Страсбурга» Кендри Паэсу. Третий – Рио Нгумоха из «Ливерпуля».

Четвертое место занимает французский футболист «Ренна» Мохамед Кадер Мейте, а пятое – Лионель Клари Серрахорди, представитель женской команды «Барселоны».

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

Рейтинг самых больших талантов будущего от Лионеля Месси