17 октября 2025, 00:08 |
Месси назвал главный талант будущего, который превзойдет Ямаля

Аргентинец составил рейтинг из десяти самых перспективных футболистов

Месси назвал главный талант будущего, который превзойдет Ямаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси обнародовал список из десяти величайших талантов футбола.

Первое место в списке Месси занял лидер итальянского «Комо» аргентинец Нико Пас. Вторая строчка досталась эквадорцу из «Страсбурга» Кендри Паэсу. Третий – Рио Нгумоха из «Ливерпуля».

Четвертое место занимает французский футболист «Ренна» Мохамед Кадер Мейте, а пятое – Лионель Клари Серрахорди, представитель женской команды «Барселоны».

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

Рейтинг самых больших талантов будущего от Лионеля Месси

  1. Нико Пас (Комо)
  2. Кендри Паэс (Страсбург)
  3. Рио Нгумоха (Ливерпуль)
  4. Мохамед Кадер Мейте (Ренн)
  5. Клара Серрахорди (Барселона Ж)
  6. Брайан Груда (Брайтон)
  7. Мика Годтс (Аякс)
  8. Андрей Сантос (Челси)
  9. Лили Йоханнес (Лион Ж)
  10. Родриго Мора (Порту)

Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
