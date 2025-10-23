Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фанаты Легии отказались зайти на трибуны матча с Шахтером. В чем причина?
Лига конференций
23 октября 2025, 20:19 | Обновлено 23 октября 2025, 20:27
266
2

Фанаты Легии отказались зайти на трибуны матча с Шахтером. В чем причина?

Организаторы запретили ультрас проносить провокационный баннер

Twitter

Перед началом поединка Лиги конференций в Кракове между донецким Шахтером и Легией фанаты варшавского клуба отказались заходить на стадион.

По информации польских СМИ, причиной протеста стал запрет пронести на трибуну провокационный баннер с надписью: Мы помним Волынь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ультрас считают, что эта надпись не содержит запрещенной символики, однако служба безопасности донецкого клуба не разрешила пронести баннер.

После этого польские фанаты заявили, что не пойдут на трибуны без этого баннера и остались за пределами арены.

ФОТО Sport.ua. Фанаты Легии отказались зайти на трибуны матча с Шахтером

По теме:
ВИДЕО. Издалека в девятку. Шахтер пропустил быстрый гол от Легии
Шахтер – Легия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций. 2-й тур, 23 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия зрители болельщики ультрас фанаты баннер скандал фото
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Сообщить об ошибке

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
На другий тайм прийдуть
Ответить
0
Lulinnha
Провоцировать кротов Бандерой ? Мягко говоря не логично... 
Вот Конопля тому яркий аргумент. 
Ответить
0
