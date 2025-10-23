Фанаты Легии отказались зайти на трибуны матча с Шахтером. В чем причина?

Перед началом поединка Лиги конференций в Кракове между донецким Шахтером и Легией фанаты варшавского клуба отказались заходить на стадион.

По информации польских СМИ, причиной протеста стал запрет пронести на трибуну провокационный баннер с надписью: Мы помним Волынь.

Ультрас считают, что эта надпись не содержит запрещенной символики, однако служба безопасности донецкого клуба не разрешила пронести баннер.

После этого польские фанаты заявили, что не пойдут на трибуны без этого баннера и остались за пределами арены.

ФОТО Sport.ua. Фанаты Легии отказались зайти на трибуны матча с Шахтером