Фанаты Легии отказались зайти на трибуны матча с Шахтером. В чем причина?
Организаторы запретили ультрас проносить провокационный баннер
Перед началом поединка Лиги конференций в Кракове между донецким Шахтером и Легией фанаты варшавского клуба отказались заходить на стадион.
По информации польских СМИ, причиной протеста стал запрет пронести на трибуну провокационный баннер с надписью: Мы помним Волынь.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ультрас считают, что эта надпись не содержит запрещенной символики, однако служба безопасности донецкого клуба не разрешила пронести баннер.
После этого польские фанаты заявили, что не пойдут на трибуны без этого баннера и остались за пределами арены.
ФОТО Sport.ua. Фанаты Легии отказались зайти на трибуны матча с Шахтером
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эгис Климас – о трилогии против Тайсона Фьюри
Тренер «Бенфики» отметил игру Анатолия Трубина
Вот Конопля тому яркий аргумент.